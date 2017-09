Volební speciál 2017: SPO a superlídr František Ringo Čech

Jako první doručil do redakce svoje odpovědi Petr Mach ze strany Svobodných občanů, druhdy euroskeptický europoslanec. Paradox skrytý ve spojení těchhle dvou slov by se jistě líbil textaři Ringovi. Ne každý to ví – jako textař byl František Čech neobyčejně plodný, napsal slova odhadem k pěti stům písním. A ty nejznámější patří k tomu nejméně vážnému, co ze sebe česká popmusic vydala.

V devadesátých letech Ringo zvážněl – dva roky byl poslancem v dresu sociální demokracie, které tenkrát předsedal Miloš Zeman. Osobní žádostí nyní prezidenta republiky také dnes vysvětluje svou motivaci stát se volebním „superlídrem“ Strany práv občanů. Ta dřív nesla za pomlčkou přídomek Zemanovci. Ztráty přídomku superlídr lituje.

A teď už vážně:

Minimální mzda vzrostla za pět let z 8000 na 12 200 korun. Podpoříte další zvyšování minimální mzdy?

ANO. Naším programovým cílem je dostat minimální mzdu na úroveň 55 procent průměrné mzdy. Chceme-li se počítat mezi vyspělé země, k tomu potřebujeme i kvalifikovanou a rozvíjející se pracovní sílu, nikoliv bytosti žijící od výplaty k výplatě se starostí o přežití. Řečeno slovy podnikatelského génia Tomáše Bati, kvalifikovaný a motivovaný pracovník je největším bohatstvím firmy. To, že minimální mzda rostla v poslední době téměř skokově, je výsledkem neudržitelného stavu, dlouholetého mzdového moratoria, které tu prosadili pravicoví politici.

Ve světě se začíná testovat základní nepodmíněný příjem. Budete chtít zavést základní nepodmíněný příjem v Česku?

NE. Už jsme toho testovali, často metodou pokusu a omylu, příliš mnoho. Výsledek je takový, jaký je, a nevidíme jediný důvod, proč v tom pokračovat.

Skoro každá nová vláda vyhlašuje válku švarcsystému. Jak stárne, z horké války se stává válka studená, švarcsystém je tolerovaný, nehledaný, nepostihovaný. Pokusíte se zničit švarcsystém?

ANO. Švarcsystém je součástí šedé ekonomiky a je třeba ho vytlačit. Nikoliv zničit, šedou ekonomiku lze jenom tlumit, nikoliv vyhubit.

Zaměstnanci odvádějí v průměru na povinných pojištěních mnohem víc než živnostníci. Snížíte povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance?

NE. Zaměstnanci mají jistotu práce a odměny za ni, kdežto živnostníci jsou sami sobě zaměstnavateli a zaměstnanci v jedné osobě. Je třeba najít spravedlivé řešení pro jejich povinné pojištění, což není snížení odvodů zaměstnancům.

Zrušíte elektronickou evidenci tržeb?

NE. Upravíme ji tak, aby dávala smysl a odstranily se mnohé absurdity týkající se například městských trhů. Z evidence bychom chtěli vyloučit živnostníky s paušální daní.

Zrušíte stravenky?

NE. Stravenky při nárůstu mezd na odpovídající úroveň ztrácejí svou ekonomickou potřebnost, ale jsou i nadále důležitým prvkem identifikace a sounáležitosti zaměstnanců s firmou, není důvod tento prvek odbourat.

Podporujete vyšší zdanění lidí s vyšším příjmem? Jaké sazby pro jaké příjmy budete případně prosazovat?

ANO. Cílem programu SPO je snížení veřejného dluhu a spravedlivější rozdělování státních zdrojů. Jedním z bodů k naplnění tohoto principu je zprogresivnění příjmů fyzických osob nad čtyřnásobek průměrné mzdy.

Zvednete ruku pro speciální daně pro určitá odvětví (např. banky, pojišťovny nebo telefonní operátory)? Pokud ano, hraje při vašem rozhodování roli, jestli má firma zahraniční vlastníky?

ANO. Pokud se týká zahraničních vlastníků, tak to faktickou roli nehraje, protože všechny tyto společnosti jsou v zahraničních rukou. Z Česka odplývá ročně zisk po zdanění až 380 miliard korun. Vedle zdanění podporujeme jako alternativu reinvestice těchto firem na území České republiky

Stále víc se prosazují služby sdílené ekonomiky jako Uber nebo Airbnb. V řadě zemí a měst jsou ale tyto platformy zakázané nebo přísně regulované. Budete chtít regulovat sdílenou ekonomiku? (s placením daní počítáme jako se samozřejmostí)

ANO. Transparentní placení daní, zejména u tohoto typu podnikání, za samozřejmost nepovažujeme, spíše naopak.

Státní podpora stavebního spoření bývala 4500 korun, dnes je maximálně 2000 korun ročně. Budete se zasazovat o ještě menší státní podporu pro stavební spoření?

NE. V současné době, je tato podpora na odpovídající úrovni. Do budoucna ale s dalším určitým omezením počítáme.

V několika vlnách se zpřísňovala pravidla pro poskytování hypoték. Další zpřísnění je prozatím u ledu. Budete hlasovat pro přísnější pravidla pro hypotéky?

NE. Nevidíme k tomu žádný důvod.

Ačkoli se to zrovna nesmí, pacienti si často „obálkovou metodou" zajišťují konkrétního operatéra nebo třeba porodníka. Dáte pacientům možnost vybrat si za příplatek konkrétního lékaře, který je bude operovat?

NE. To se nesmělo ve státních nemocnicích nikdy a není důvod současný právní status quo prolomit. Tuto možnost mají pacienti v soukromých nemocnicích.

Budete podporovat naše další členství v Evropské unii?

NE. Evropská unie se změnila na byrokratickou a nedemokratickou organizaci (soustátí) s neschopností zajistit bezpečnost svých obyvatel. To vše pod vedením a diktátem Německa s neschopností sebereflexe a reformy. Podporujeme lidové referendum o setrvání či vystoupení.

Budete pracovat na rychlém přijetí eura?

NE. Podporujeme naši českou korunu. Přijímat novou (v tomto případě umělou) měnu soustátí, které se rozpadá a neplní své základní funkce, není možné.

Budete se snažit, aby skončily ekonomické sankce vůči Rusku?

ANO. Směrem k Rusku jsou neúčinné, naopak posilují pozici ruského prezidenta Vladimíra Putina a například i německých bank, které mu poskytují finance pro urychlené investice, směřující k zvýšení soběstačnosti v komoditách, které jsou předmětem sankcí.

Budete prosazovat další omezení produkce skleníkových plynů?

ANO. Je to nezbytné a důležité.

Budete ve státní správě a samosprávě zavádět kvóty na určité poměrné zastoupení žen?

NE. Život ukazuje, že jakékoliv kvóty tohoto typu jsou nelogické a v praktickém životě se nedají realizovat. Navíc k tomu není v demokratické společnosti žádný důvod.

Často se novelizuje zákon o rozpočtovém určení daní, který určuje, kolik z (některých daní) dostanou obce, kolik kraje a kolik jde do státního rozpočtu. Dáte víc peněz obcím?

ANO. Venkov se vyklidňuje a je třeba tento dlouholetý proces zastavit. Zvláštní zřetel je třeba dát malým obcím do dvou set obyvatel, které jsou ohroženy nejvíce.

Mají hodně zaměstnanců a jejich pád by mohl přinést velké otřesy. Má stát zachraňovat velké firmy jako například OKD?

ANO. Stát má v odůvodněných případech pomáhat a současně aktivně řešit viníky tohoto stavu. V uvedeném případě to je současný premiér Bohuslav Sobotka, který jako tehdejší ministr financí předložil vládě privatizaci OKD, která byla hluboce podhodnocená a s neúplným soupisem majetku (byty).

Legalizujete nějaké drogy?

NE. V žádném případě nesouhlasíme. A to ani v případě takzvaných měkkých drog.