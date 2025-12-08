Peníze.cz
Důchody a dávky
Důchody
Důchod v hotovosti opět zdraží. Vyplatí se účet, doporučuje pošta

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 8. 12. 2025
Zdroj: Pleska / Midjourney

Výplaty důchodů, které vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v hotovosti prostřednictvím České pošty, opět podraží. Penzisté budou muset od 1. ledna 2026 platit místo 78 korun nově 94 korun.

„Tento poplatek je odečítán přímo z vyplácené částky důchodu a hradí jej příjemce důchodu, pokud mu byl důchod přiznán po 1. ledna 2010. U starších důchodů hradí náklady Česká správa sociálního zabezpečení,“ uvádí mluvčí pošty Matyáš Vitík. 

„Chceme však klientům nabídnout jednoduchou a výhodnou alternativu – bezhotovostní výplatu důchodu na bankovní účet, která je zcela bez poplatku a probíhá rychleji i bezpečněji. Bankovní účet si můžete snadno a zdarma zřídit na kterékoliv pobočce České pošty. Zaměstnanci pošty vám rádi pomohou s jeho založením i s vyřízením změny způsobu výplaty důchodu,“ dodává Vitík.

Klienti, kteří si nechají důchod posílat na účet zřízený na poště, mají nárok na jeden výběr hotovosti měsíčně na přepážkách a jednu donášku hotovosti měsičně na jakoukoliv adresu zdarma.

Důchod v hotovosti pobírá v současnosti více než půl milionu penzistů. Jeho výplata v hotovosti naposledy zdražila koncem loňského roku, a to z 35 korun na zmíněných 78 korun.

Valorizace důchodů 2026

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Oblíbená témata

Česká pošta, důchody, penze

