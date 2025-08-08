Peníze.cz
Tisícům penzistů začne důchod chodit odjinud. Proč by je to mělo zajímat?

Kateřina Hovorková | rubrika: Co se děje | 8. 8. 2025
Celníkům a pracovníkům vězeňské služby bude nově důchody vyplácet ministerstvo vnitra. Změna je součástí schválené důchodové reformy, cílem je i snížení počtu úřadů, které doposud penze vyplácely. Navíc s ní souvisí i nový výplatní termín.
Zdroj: Shutterstock

Bývalým příslušníkům celní správy doposud vyplácela důchody Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Pracovníkům vězeňské služby je vyplácelo zase ministerstvo spravedlnosti. Od září to bude jinak. Důchodovou agendu těchto státních zaměstnanců přebírá ministerstvo vnitra.

U celníků jde ale pouze o současné důchodce a ty budoucí, kterým náleží i výsluhy (ty získávají po 15 letech služby). Celníkům bez výsluh bude důchod nadále vyplácet sociální správa. U pracovníků vězeňské služby jde o všechny současné a budoucí penzisty.

„Ministerstvo vnitra bude příslušným orgánem pro provádění důchodového pojištění i pro agendu výsluhových příspěvků u všech příslušníků ve služebním poměru podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Cílem je snížení administrativní zátěže a zjednodušení výkonu agendy důchodového pojištění a výsluhových příspěvků u těchto složek,“ uvádí ministerstvo práce a sociálních věcí.

„Náš odbor sociálního zabezpečení má nový informační systém, který tuto agendu zvládne a nebude nutné vyvíjet a udržovat další informační systémy,“ doplňuje pro web Peníze.cz Hana Malá z ministerstva vnitra. 

Pro bývalé celníky s výsluhami a pracovníky vězeňské služby to znamená změnu – od září budou dostávat důchody každého 11. dne v měsíci, což je výplatní termín ministerstva vnitra. Pokud výplatní termín připadne na víkend, bude důchod vyplacen v nejbližším pracovním dni.

Peníze jim úřad bude posílat tak, jak si stanovili v minulosti nebo si teprve stanoví: tedy na účet nebo v hotovosti. V srpnu dostanou všichni penzisté, kteří budou pod vnitro převedeni, informační dopis s detailními informacemi. Sami nemusí zařizovat nic.

Od 1. září se tak důchodovou agendou budou zabývat jen tři úřady, které budou mít jasně rozdělené kompetence podle charakteru klientů, kterým poskytují své služby:

  • ČSSZ bude vyplácet důchody pouze civilnímu obyvatelstvu
  • Ministerstvo vnitra bude důchody vyplácet bezpečnostním sborům a chráněným osobám podle zákona 361/2023 Sb.
  • Ministerstvo obrany bude důchody vyplácet vojákům a jejich speciálním složkám

„Ministerstva vnitra a obrany mají své speciální postupy na ochranu příslušníků a bývalých příslušníků, které jsou ukotveny v příslušné legislativě a jsou svázány s utajovanými informacemi,“ doplňuje Hana Malá.

V Česku jsou nyní necelé tři miliony důchodců, z toho je asi 2,4 milionu lidí ve starobním důchodu. Zbytek pobírá invalidní a pozůstalostní penze. 

Zdroj: Shutterstock

Kateřina Hovorková

Oblíbená témata

