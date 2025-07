Co se děje

Průměrný důchod stoupne od ledna 2026 o 656 až 672 korun měsíčně. „Přesné číslo budeme znát na začátku září. Průměrný starobní důchod by tak měl v lednu 2026 dosáhnout necelých 21 850 korun,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Důchod od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) pobírá přes 2,8 milionu lidí. Z toho starobních důchodců je zhruba 2,5 milionu, invalidních přes 400 tisíc. Pozůstalostních penzí, tedy těch vdovských, vdoveckých a sirotčích, je přes 66 tisíc.

Důchody se při řádné valorizaci zvyšují o celou inflaci a o třetinu růstu reálných mezd. Vychází se jen z růstu životních nákladů důchodců.

Nová pravidla u valorizací důchodů také zrušila mimořádnou valorizaci, která zvyšovala důchody v případě, že za sledované období od posledního přidání meziměsíční přírůstek cen překročil pět procent. Stát by místo mimořádné valorizace vyplácel dočasný příspěvek do další řádné valorizace.

Zároveň by se zvedla, opět jen dočasně, zásluhová část penze. O kolik procent by stoupla, o tolik procent by pak v lednovém navýšení byla nižší. Dočasný příspěvek a zvýšení procentních výměr má odrážet 60 procent růstu cen za sledované období.

Letos došlo také ke změně výplatních termínů důchodů. Jejich počet se sníží ze čtrnácti na sedm, a to v sudých dnech od 2. do 14. dne v měsíci. Více jsme psali zde: Změna ve výplatě penzí i bonusu k jubileu. Tohle jsou letní novinky pro důchodce

Od ledna 2026 přestane sociální správa rozesílat důchodcům papírová valorizační oznámení, které lidé doposud dostávali vždy na přelomu roku prostřednictvím pošty. Nově bude v zásadě jen v elektronické podobě. Důchodcům přijde oznámení buď do datové schránky (pokud ji mají), nebo bude k dispozici po přihlášení na ePortálu ČSSZ.

Kdo chce dál dostávat dopis s informací, o kolik se mu důchod zvýšil, musí o něj požádat Českou správu sociálního zabezpečení do konce letošního září. Jak lze žádat, zjistíte zde: Dopisy o zvýšení důchodu končí. Kdo chce papír, musí si požádat

Původně plánovaná novinka, že se budou výplaty důchodů vyplácet vždy za kalendářní měsíc, se odsunula o dva roky. I v roce 2026 se tak budou penze vyplácet na „klouzavý měsíc“ dopředu. Například senior, který má splatnost důchodu pravidelně k 12. dni v měsíci, dostává 12. srpna peníze na období od 12. srpna do 11. září.

Na kalendářní měsíc se v současnosti vyplácejí jen důchody příslušníkům ozbrojených sil nebo pozůstalým po nich – tedy vojákům, policistům a podobně. Jejich administraci mají na starosti ministerstva vnitra, obrany a spravedlnosti.

