Všechny důchody už jsou vyplacené. Nový systém odstartoval

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) upozorňuje klienty, že už všem důchodcům, kterých je zhruba 2,8 milionů, vyplatila jejich peníze. Od dubna se totiž snížil počet výplatních termínů z třinácti na sedm. Všechny důchody tak jsou nově vypláceny nejpozději do 14. dne v měsíci. O den později je pak dostanou klienti zařízeních sociálních služeb, typicky v domovech důchodců.

Změna se dotkla více než 1,1 milionu klientů, kteří pobírali starobní, invalidní, pozůstalostní důchod právě v druhé polovině měsíce. Ti tedy nově budou dostávat penze o deset dní dříve.

„Pokud klienty překvapilo, že nedostali svůj důchod na běžný účet v termínu, na který byli zvyklí, doporučujeme jim zkontrolovat své dřívější příchozí platby,“ uvádí ČSSZ.

Podobně je tomu u klientů, kteří dostávají svůj důchod v hotovosti na poštu nebo donáškou domů. „Jejich důchod jim již dorazil, a pokud jej ještě neobdrželi, je uložen na poště,“ dodává sociální správa.

Česká pošta ponechává důchody uložené na pobočce po dobu 3 měsíců. Teprve po ukončení splatnosti třetího nevyplaceného dokladu, která činí 20 kalendářních dnů, je vrací na účet ČSSZ.

Lidi, kteří mají dosud výplatní termín důchodu od 2. do 14. dne v měsíci, nečeká žádná změna. Jejich dosavadní termíny jim zůstanou.

Příklady:

Paní Zdena doposud dostávala svůj důchod 16. den v měsíci. Od dubna jej dostává již 6. den v měsíci.

Pan Petr doposud dostával svůj důchod 18. den v měsíci. Od dubna jej dostává již 8. den v měsíci.

Paní Mirka doposud dostávala svůj důchod 20. den v měsíci. Od dubna jej dostává již 10. den v měsíci.

Pan Pavel doposud dostával svůj důchod 22. den v měsíci. Od dubna jej dostává již 12. den v měsíci.

Paní Jana doposud dostávala svůj důchod 24. den v měsíci. Od dubna jej dostává již 14. den v měsíci.

Platí, že pokud připadá výplatní den na sobotu, je důchod vyplacen v pátek. Připadá-li výplatní den na neděli, je důchod vyplacen v pondělí. „O svátcích jsou termíny upraveny individuálně tak, aby klienti svůj důchod dostali co nejblíže svému dni výplaty,“ dodává sociální správa.

ČSSZ poslala všem klientům, kterých se změna týká, informativní dopis do datové schránky fyzické osoby (pokud ji mají zřízenou) nebo poštou na jejich adresu. Informaci o změně splatnosti najdou klienti také ve zprávě pro příjemce u platby na běžný účet nebo na výplatním dokladu.

Proč se vlastně počet výplatních termínů snížil? Podle ministerstva práce a sociálních věcí už dávno pominuly historické důvody rozložení výplatních termínů do celého měsíce. Dříve bylo nutné, aby je Česká pošta dokázala průběžně vyplatit. Teď už většina důchodců dostává peníze převodem na bankovní účet.

Přesto zůstává stále zhruba půl milionu lidí, kteří pobírají důchod v hotovosti. A právě na ně sociální správa apeluje, aby si nechali peníze posílat bezhotovostně. Je to totiž o dost lacinější. Pro seniory, kteří odešli do důchodu v roce 2010 a později, výplata důchodu v hotovosti stojí od letošního února každý měsíc 78 korun, které se z penze strhávají na služby pošty.

Pro ty, kteří nechtějí jít přímo do banky nebo si založit účet online, může být variantou služba ČSOB. Ta má v rámci partnerství s Českou poštou přímo na pobočkách pošt vyškolené pracovníky.

Zájemcům, kterým je 65 let a více, založí Poštovní účet zdarma a nastaví na něj převod důchodu. Navíc má účet zajímavý bonus, a to doručení hotovosti na adresu. To znamená, že si klient může z účtu jednou měsíčně nechat zdarma přivézt až 20 tisíc korun tam, kam potřebuje.

Důchod si lidé vyzvednou z účtu na kterékoliv poště, jednou za měsíc je to bez poplatku. Kdykoliv zdarma je to pak v síti bankomatů ČSOB.

„Naše pobočky jsou přímo na České poště – tam, kde jsou senioři zvyklí řešit své peníze. Díky tomu mohou na jednom místě vyřešit poštovní i finanční služby. Všechny výhody pro seniory k Poštovnímu účtu nabízíme klientům již od 65 let a teď navíc mohou noví klienti, kteří u nás neměli v předchozích 12 měsících účet, získat odměnu až 1 500 Kč,“ říká Přemysl Hanzelka, ředitel segmentu ČSOB Poštovní spořitelna.

Doplňuje, že stačí, když na nový účet dorazí během třech měsíců první výplata důchodu a banka připíše na účet odměnu 1000 korun. Když nový klient do konce následujícího měsíce od založení účtu alespoň pětkrát zaplatí kartou, dostane 500 korun. Akce banky trvá do 30. června 2025.

