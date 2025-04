Přes 1,16 milionu penzistů dostane v dubnu svůj důchod dřív. A pak každý další měsíc.

Česká správa sociálního zabezpečení totiž snižuje počet výplatních termínů. Každý, kdo dostával důchod – starobní, invalidní, pozůstalostní, ve druhé polovině měsíce, teď obdrží své peníze o deset dní dříve.

Tedy pro představu, pokud měl někdo výplatní termín 18. dne v měsíci, nově dostane důchod už 8. den a tak dále.

Důchody přijdou dřív jak na bankovní účty, tak na poštu. „Pošťáci dnes (v pondělí 7. dubna, pozn. red.), doručí na adresy klientů téměř 60 tisíc důchodů a zhruba 40 tisíc důchodců si dnes může důchod vyzvednout na své poště,“ avizuje v tiskové zprávě sociální správa.

A jen informace pro opozdilce, kteří si nového termínu nevšimnou a pro důchod si přijdou později: peníze na ně budou čekat. Česká pošta totiž ponechává důchody uložené na pobočce po dobu 3 měsíců. Teprve po ukončení splatnosti třetího nevyplaceného dokladu, která činí 20 kalendářních dnů, je vrací na účet ČSSZ.

Nový výplatní termín dostane celkem 210 tisíc ze zhruba půl milionu důchodců, kterým peníze vyplácí pošta. Mezi penzisty, kteří si nechávají poslat důchod na bankovní účet, dostane nový termín výplaty 950 tisíc lidí. „Výplaty na bankovní účty se často na účet připisují již v den odeslání, a proto mohou přijít i den před výplatním termínem,“ upozorňuje sociální správa.

Nově budou výplatní termíny důchodů následující: 2., 4., 6., 8., 10., 12., 14. dne v měsíci. A 15. den v měsíci míří důchody do zařízeních sociálních služeb, typicky do domovů důchodců. Pokud připadne výplatní den na sobotu, bude důchod vyplacen v pátek. Připadne-li výplatní den na neděli, bude důchod vyplacen v pondělí.

„O svátcích jsou termíny upraveny individuálně tak, aby klienti svůj důchod dostali co nejblíže svému dni výplaty," informuje sociální správa. Úřad připomíná právě změnu termínů v souvislosti s letošními Velikonocemi. Výplatní termín 12. dubna letos připadá na sobotu, tudíž důchod bude doručen domů nebo připraven na poště už v pátek 11. dubna. Stejně tak přijde i na účet.

Česká správa sociálního zabezpečení poslala všem klientům, kterých se změna týká, informativní dopis do datové schránky fyzické osoby (pokud ji mají zřízenou) nebo poštou na jejich adresu. Informaci o změně splatnosti najdou klienti také ve zprávě pro příjemce u platby na běžný účet nebo na výplatním dokladu.

Změnou termínu výplaty nevznikne žádný přeplatek ani nedoplatek, a proto u nikoho nedojde ke snížení ani ke zvýšení důchodu. Výše všech důchodů zůstává stejná. Uvedená změna se nedotkne důchodů, které sociální správa vyplácí do zahraničí.

Lidi, kteří mají dosud výplatní termín důchodu od 2. do 14. dne v měsíci, nečeká žádná změna. Jejich dosavadní termíny jim zůstanou.

Proč se vlastně počet výplatních termínů sníží z dosavadních třinácti na sedm? Podle ministerstva práce a sociálních věcí už dávno pominuly historické důvody rozložení výplatních termínů do celého měsíce. Dříve bylo nutné, aby je Česká pošta dokázala průběžně vyplatit. Teď už většina důchodců dostává peníze převodem na bankovní účet.

Z celkového počtu 2,8 milionu důchodců dostává peníze na účet zhruba 2,3 milionu lidí. Na zbývajících půl milionu penzistů sociální správa ale neustále apeluje, aby si místo výplaty důchodu v hotovosti nechali peníze posílat bezhotovostně. Je to totiž o dost lacinější. Výplata důchodu v hotovosti stojí od letošního února každý měsíc 78 korun, které se z penze strhávají na služby pošty.

„Všem klientům doporučujeme zvážit možnost změny způsobu výplaty důchodových dávek na bankovní účet. Tento způsob je pro klienty nejen levnější, ale také pohodlnější. Je to bezpečný způsob výplaty, který využívá stále více klientů,“ uvedl František Boháček, ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení.

Pro ty, kteří nechtějí jít přímo do banky nebo si založit účet online, může být variantou služba ČSOB. Ta má v rámci partnerství s Českou poštou přímo na pobočkách pošt vyškolené pracovníky. Zájemcům, kterým je 65 let a více, založí poštovní účet zdarma a nastaví na něj převod důchodu. Navíc má účet zajímavý bonus, a to doručení hotovosti na adresu. To znamená, že si klient může z účtu jednou měsíčně nechat zdarma přivézt až 20 tisíc korun tam, kam potřebuje.

Důchod si lidé vyzvednou z účtu na kterékoliv poště, jednou za měsíc je to bez poplatku. Kdykoliv zdarma je to pak v síti bankomatů ČSOB.

„Díky výplatě důchodu na účet ušetří lidé téměř 1000 Kč ročně na poplatcích za hotovostní výběry. A pokud budou z účtu platit ještě složenky nebo SIPO, můžou ročně ušetřit třeba i 2560 Kč,“ říká Přemysl Hanzelka, ředitel segmentu ČSOB Poštovní spořitelna.

A připomíná současnou akci banky, kdy mohou noví klienti za založení účtu získat odměnu až 1500 korun. Stačí, když na nový účet dorazí během třech měsíců první výplata důchodu a banka připíše na účet odměnu 1000 korun. Když nový klient do konce následujícího měsíce od založení účtu alespoň pětkrát zaplatí kartou, dostane 500 korun. Bankovní akce trvá od 1. dubna do 30. června 2025.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

