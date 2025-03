Důchody roznesou pošťáci dřív. Kdy nově čekat výplatu?

Statisíce důchodů – starobních, invalidních i pozůstalostních – začnou od dubna chodit v jiný den, než na který jsou lidé zvyklí. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) totiž snižuje počet výplatních termínů ze třinácti na sedm. Výplatu penzí přitom soustředí do první poloviny měsíce.

Týká se to všech důchodů vyplácených v druhé části měsíce, a to jak na účet, tak v hotovosti.

Výplatu v hotovosti přitom zajišťuje Česká pošta – pro víc než půl milionu penzistů. „Od dubna dostane svůj důchod v hotovosti o 10 dnů dříve 210 tisíc důchodců, kteří nyní dostávají důchody v druhé polovině měsíce. Této změně předcházela jednání a společná dohoda mezi ČSSZ a Českou poštou. Nyní je vše připraveno, aby všichni klienti mohli od dubna dostávat svůj důchod během první poloviny měsíce,“ potvrzuje v tiskové zprávě sociální správa.

Foto: ČSSZ

Klienti České pošty dostávají svůj důchod prostřednictvím takzvané důchodové služby. To znamená, že jejich důchod je ve výplatní den připraven k vyzvednutí na příslušné pobočce České pošty, nebo k nim domů přijde zaměstnanec České pošty, který jim důchod vyplatí. Pokud je nezastihne, ponechá důchod uložený na příslušné pobočce České pošty.

Podle ředitele pošty Miroslava Štěpána to bude pro podnik výzva: „Chápeme rozhodnutí ČSSZ vyplácet důchody všem důchodcům nejpozději do poloviny měsíce. Je to pro nás výzva, protože budeme mít na výplatu důchodů mnohem kratší dobu. Na tuto situaci jsme však již připraveni – zajistili jsme dostatečné kapacity, posílili prvky bezpečnosti a nastavili na všech pobočkách patřičné procesy,“ tvrdí Miroslav Štěpán, generální ředitel České pošty.

Doposud se důchody, které má na starosti Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), vyplácely ve třinácti různých termínech: každý sudý den od 2. dne do 24. dne v měsíci, navíc 15. den v měsíci se posílají důchody do „pobytových zařízení sociálních služeb“ – typicky do domovů pro seniory.

Od dubna budou i nadále výplatní termíny v sudé dny, avšak soustředěné pouze do první poloviny měsíce, tedy 2., 4., 6., 8., 10., 12. a 14.

„Zaměstnanci České pošty donesou důchod vždy v den výplaty důchodu. V tento den bude důchod též připraven na pobočce České pošty pro klienty, kteří si ho zde vyzvedávají. Pouze pokud je výplatní den o státním svátku nebo o víkendu, vyplatí důchod před nebo po tomto výplatním termínu,“ doplňuje tisková zpráva sociální správy a připomíná změnu termínů v souvislosti s letošními Velikonocemi.

Výplatní termín 12. dubna letos připadá na sobotu, tudíž důchod bude doručen domů nebo připraven na poště už v pátek 11. dubna. Klient tak může obdržet svůj důchod i v lichý den.

„U bezhotovostních plateb tato situace také nastává. Bankovní služby jsou v současné době mnohdy rychlejší než dříve, a proto může důchod zasílaný na běžný účet dorazit o den dřív. Přesto zůstává výplatním termínem sudý den,“ dodává správa.

Všichni klienti ČSSZ, kterých se tato změna týká, obdrží dopis s konkrétními informacemi poštou na svoji adresu, případně do datové schránky fyzické osoby, pokud ji mají zřízenou. Všichni klienti tak budou včas a s předstihem informováni.

Změnou termínu výplaty nevznikne žádný přeplatek ani nedoplatek, a proto u nikoho nedojde ke snížení či ke zvýšení důchodu. Výše všech důchodů zůstane stejná. Nikomu nebude důchod snížen.

Uvedená změna se nedotkne důchodů, které ČSSZ vyplácí klientům do zahraničí.

Více jsme psali zde: Důchody začnou chodit jindy. Část penzistů na tom vydělá.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

