Změny v důchodech. Co všechno je v roce 2025 jinak

Pravidelná valorizace zvyšuje od ledna 2025 všechny druhy důchodů – starobní, invalidní, vdovské či vdovecké i sirotčí. Základní výměra, která je pro všechny důchody stejná, stoupne o 260 korun na 4660 korun měsíčně. Procentní výměra roste o 0,6 procenta.

Průměrný starobní důchod se tak zvýší o 358 korun na 21 080 korun měsíčně. Zvýšení všech důchodů je automatické, není potřeba o něj žádat.

Smůlu ovšem mají lidé, kteří po 30. září 2023 odešli do předčasného důchodu. Kvůli zpřísnění pravidel se jim totiž nebude valorizovat procentní výměra. Od ledna 2025 tedy dostanou vyšší jen základní výměru – o zmíněných 260 korun. Od října 2024 pak pravidla pro odchod do předčasné penze znovu zpřísnila.

Od ledna 2025 se také mírně zvyšuje takzvané výchovné. Za jedno vychované dítě bude nově náležet 503 korun místo dosavadních 500 korun.

Důchodcům, kteří dosáhnou v lednu 2025 věku 85 let, stoupne procentní výměra ještě o 1000 korun.

Automaticky se zvyšuje také příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem i příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich.

Příplatky k důchodu se zvyšují o 0,6 % celkové částky příplatku. Zvláštní příspěvek k důchodu se od lednové splátky důchodu zvýší takto:

z částky 2816 Kč na částku 2985 Kč

z částky 1408 Kč na částku 1493 Kč

„Vzhledem k tomu, že zvýšení důchodů náleží podle zákona již od 1. ledna 2025, obdrží klienti také takzvaný valorizační doplatek, a to za období od 1. ledna 2025 do dne předcházejícího dni lednové splatnosti jejich důchodu. Doplatek bude vyplacen ve stejném termínu a stejným způsobem jako navýšený důchod,“ upřesňuje sociální správa.

Všem příjemcům důchodu posílá stát oznámení o jeho zvýšení, a to nejpozději do poloviny ledna, respektive nejpozději ve výplatní den jejich důchodu.

Termín výplaty důchodů

V roce 2025 dojde k jedinému posunu výplaty některých důchodů. Místo svátku 8. května přijdou důchody už 7. května.

Během roku by se měl změnit systém výplaty. Jak už dříve informoval web Peníze.cz, místo třinácti termínů v měsíci se důchody začnou vyplácet jen v sedmi, a to nejpozději do čtrnáctého dne v měsíci.

„V druhém čtvrtletí roku 2025 očekáváme snížení počtu na celkem sedm výplatních termínů – sudé dny od druhé do čtrnáctého dne v měsíci,“ potvrzuje Česká správa sociálního zabezpečení.

Pro důchodce s výplatními termíny od 2. do 14. dne v měsíci se nic nezmění. Změna se dotkne pouze lidí, kterým je důchod vyplácen od 16. do 24. dne v měsíci. Jejich výplatní termín se přesune do první poloviny měsíce, tedy na dřívější datum.

„Aktuálně již výplatní termíny v druhé polovině kalendářního měsíce nepřidělujeme. O přesných termínech budeme včas informovat,“ dodává sociální správa.

Redukční částky pro výpočet důchodu v roce 2025

Starobní důchod má dvě části: základní a procentní výměru. Základní výměra je jednotná pro všechny důchody a v roce 2025 činí 4660 korun. Procentní výměra se stanovuje individuálně a určuje se procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění.

Výši důchodu ovlivňují především délka doby důchodového pojištění a výše výdělků dosažených v rozhodném období. Za každý celý rok (365 dní) důchodového pojištění (do doby, než vznikne nárok na důchod) náleží 1,5 % výpočtového základu.

Pro stanovení výpočtového základu je důležitý osobní vyměřovací základ, což je měsíční průměr všech příjmů dosažených v rozhodném období. Ten se pak navíc redukuje. Pro stanovení výpočtového základu platí v roce 2025 nové redukční hranice:

do 20 486 Kč zápočet plně (100 %),

nad 20 486 Kč do 186 228 Kč je zápočet 26 %,

nad 186 228 Kč se už nepřihlíží.

Pokud vás zajímá, zda budete mít nárok na starobní důchod, odkdy a jak vysoký by mohl být, můžete využít bezplatnou Informativní důchodovou aplikaci (IDA). Ta zároveň ukáže, co ještě musíte splnit pro nárok na starobní důchod, tedy zejména kolik let vám chybí k dosažení důchodového věku nebo k získání potřebné doby pojištění.

V následujících letech se výpočet důchodů změní. Díky důchodové reformě se sníží započtení výdělků a dob důchodového pojištění. Výdělky do první redukční hranice se budou počítat jen z 90 procent, doposud to bylo 100 procent, a za každý 1 rok doby pojištění bude náležet 1,45 % výpočtového základu místo dosavadních 1,5 %.

Letošních důchodů se ale změny ještě nedotknout, projeví se až u důchodů, které budou přiznány v příštím roce.

Zdanění důchodu

Důchody jsou v zásadě osvobozeny od daně z příjmů. Danit se musí jenom v případě, že roční příjem ze všech přijatých důchodů (vedle starobního může jít třeba o invalidní) přesahuje 36násobek minimální měsíční mzdy. V roce 2025 tak budou od daně osvobozeny důchody do roční výše 748 800 (v průměru 62 400 Kč měsíčně), zatímco v roce 2024 to bylo 680 400 Kč.

Důchod v hotovosti podraží

Výplaty důchodů v hotovosti prostřednictvím České pošty výrazně podraží. Penzisté budou muset od února platit 78 korun místo současných 35 korun.

V současnosti pobírá svůj důchod v hotovosti více než půl milionu lidí. Z toho zhruba polovina příjemců preferuje doručení hotovosti na svou adresu, další si důchody přebírají na poštách.

Sociální správa doporučuje lidem, kteří stále pobírají důchody v hotovosti, aby si raději zvolili výplatu penzí na bankovní účet. „Tento způsob je pro klienty nejen levnější, ale také pohodlnější,“ zdůrazňuje.

Sleva pro pracující důchodce

Pracující důchodci dostanou víc peněz. Počínaje výplatou za leden 2025 totiž nebudou muset odvádět sociální (důchodové) pojištění.

Čistý výdělek zaměstnance ve starobním důchodu se díky tomu zvýší o 6,5 procenta. Touto změnou mu zůstane každý měsíc podle výpočtu ministerstva práce zhruba 1500 až 2000 korun víc podle výše výdělku. Sleva se týká pouze pojistného na straně zaměstnance. Zaměstnavatel za něj dál bude odvádět 24,8 procenta jako dosud.

Pracující důchodci tak budou ze mzdy odvádět jen 0,6 % z vyměřovacího základu na nemocenské pojištění.

Výměnou za tuto slevu se důchodcům už nebude dál za práci zvyšovat jejich starobní důchod. Doposud se důchod za každých 360 odpracovaných dní zvyšoval o 0,4 procenta výpočtového základu. Za rok to ale dělalo jen několik desítek korun.

Slevu ve výši 6,5 procenta získají i důchodci, kteří si přivydělávají jako OSVČ. Pojistné jim klesne na 22,7 procenta z vyměřovacího základu namísto dosavadních 29,2 procenta.

Podnikající důchodci platí sociální pojištění až při překročení limitu hrubého zisku – takzvaná rozhodná částka pro rok 2025 je 111 737 korun. Důchodci, kteří si jako OSVČ vydělají méně, sociální pojištění platit nemusí.

Změny u vdovských a vdoveckých důchodů

Ze dvou na pět let se nově prodloužil nárok na vdovský či vdovecký důchod. Zpětně tento důchod získají i lidé, kteří ovdověli po roce 2011. Musí ale o něj požádat Českou správu sociálního zabezpečení.

Nově na tento důchod mají nárok i lidé, kteří žili v registrovaném partnerství nebo ve stejnopohlavním partnerství.

Zvyšování důchodového věku

Důchodová reforma počítá s tím, že lidé by měli v důchodu strávit čtvrtinu života. A protože se dožívají stále vyššího věku, je potřeba hranici věku odchodu do důchodu posouvat. Změny se dotknou lidí narozených v roce 1966 a mladších.

Současná hranice 65 let se tak začne postupně zvyšovat o jeden měsíc pro každý další ročník, dokud nedosáhne 67 let. To je nový strop důchodového věku, narazíme na něj v roce 2056 u lidí narozených v roce 1989.

Dřívější důchod pro náročné profese

Skupina profesí, které mohou jít dříve do důchodu, se rozšiřuje. Vedle záchranářů a hasičů, kteří už tuto úlevu získali, můžou jít dříve do důchodu bez sankce všechny osoby pracující na rizikových pracovištích čtvrté kategorie. Jsou to práce, při kterých je vysoké riziko ohrožení zdraví i přes používání ochranných prostředků. Jde například o horníky, svářeče, obsluhu tryskačů v těžkém průmyslu, laboranty ve specifických biologických laboratořích. Nově tak získají nárok na snížený důchodový věk. Snížení se bude odvíjet od počtu odpracovaných směn, a to následovně:

Při odpracování alespoň 2 200 směn dojde ke snížení důchodového věku o 15 měsíců.

Při odpracování alespoň 4 400 směn dojde ke snížení důchodového věku o 30 měsíců.

Za každých dalších 74 směn dojde ke snížení o jeden měsíc, maximální celkové snížení může činit 60 měsíců (pět let).

V současné době už mají nárok na dřívější důchod také horníci, v jejich případě se nic nemění. Změna se ale týká záchranářů a podnikových hasičů, kteří mají nárok na snížený důchodový věk už od roku 2023. Doposud ale platilo, že museli odpracovat alespoň 4400 směn, aby nárok na snížení získali, nově bude stačit 2200 směn. Samotné snižování a limity budou stejné, jako u zmíněné čtvrté kategorie.

Zaměstnavatelům se u zaměstnanců v náročných profesích začíná od roku 2025 postupně zvyšovat sazba sociálního pojištění odváděného z jejich příjmů. V roce 2025 bude zvýšení o 2 %, tedy z 24,8 na 26,8 %, v dalších letech sazba poroste vždy o další 1 % až na celkových 5 % v roce 2028.

Mírnější podmínky pro odložený důchod

Nová pravidla umožní lidem, kteří z různých důvodů nezískali dostatek potřebné doby pro vznik nároku na řádný starobní důchod (35 let, respektive 30 let), odejít do důchodu i při splnění podstatně kratší doby pojištění (20 let, respektive 15 let).

„Pokud lidé nesplnili povinnou dobu pojištění 35 let, ale přesto významnou část života poctivě pracovali, můžou požádat o odložený důchod už 2 roky po dosažení důchodového věku místo dosavadních 5 let,“ uvádí MPSV.

Změna je podle úřadu vedena především snahou vyhovět doporučení OECD na zkrácení doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod a pomoci pojištěncům, kteří z nějakých důvodů nemohli získat potřebnou dobu pojištění.

