Důchody přijdou jindy. Výplatu posunou svátky i změna systému

Stejně jako každý rok posouvají vánoční svátky termíny výplaty důchodů na konci letošního roku. Mírný posun se týká všech druhů důchodů – tedy starobních, invalidních a pozůstalostních (vdovských, vdoveckých a sirotčích).

„Důchody s výplatním termínem v neděli 22. prosince budou vyplaceny o dva dny dříve, tedy v pátek 20. prosince. Z tohoto důvodu důchody s výplatním termínem v pátek 20. prosince vyplatíme již ve čtvrtek 19. prosince,“ oznámila Česká správa sociálního zabezpečení.

Důchody s výplatním termínem na Štědrý den, tedy v úterý 24. prosince, stát vyplatí už v pondělí 23. prosince.

Změna výplatních termínů důchodů kvůli svátkům Mají být výplaceny Budou vyplaceny 20. prosince 2024 19. prosince 2024 22. prosince 2024 20. prosince 2024 24. prosince 2024 23. prosince 2024 8. května 2025 7. května 2025 Zdroj: ČSSZ

Je to zřejmě naposledy, co se výplata důchodů kvůli vánočním svátkům posouvá. Během roku 2025 by se totiž měl změnit systém výplaty. Jak už dříve informoval web Peníze.cz, místo třinácti termínů v měsíci se důchody začnou vyplácet jen v sedmi, a to nejpozději do čtrnáctého dne v měsíci.

„O vánočních svátcích v roce 2025 již pravděpodobně nedojde ke změnám ve výplatních termínech. V druhém čtvrtletí roku 2025 očekáváme snížení počtu na celkem sedm výplatních termínů – sudé dny od druhé do čtrnáctého dne v měsíci,“ potvrzuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Pro důchodce s výplatními termíny od 2. do 14. dne v měsíci se nic nemění. Změna se dotkne pouze lidí, kterým je důchod vyplácen od 16. do 24. dne v měsíci. Jejich výplatní termín se přesune do první poloviny měsíce, tedy na dřívější datum.

„Aktuálně již výplatní termíny v druhé polovině kalendářního měsíce nepřidělujeme. O přesných termínech budeme včas informovat,“ dodává sociální správa.

Kvůli svátkům se v průběhu roku 2025 přesune pouze jeden výplatní termín. Důchody, které mají být vyplaceny ve čtvrtek 8. května, stát vyplatí už ve středu 7. května.

Důchody vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení buď bezhotovostním převodem na bankovní účet, nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu bydliště. Důchodce si volí způsob výplaty při podání žádosti o dávku důchodového pojištění, kdykoliv později může požádat prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení o změnu.

Podle současného systému se důchody vyplácejí na „klouzavý měsíc“ dopředu. Například senior, který má splatnost důchodu pravidelně k 16. dni v měsíci, dostává 16. srpna peníze na období od 16. srpna do 15. září. Výplatními termíny důchodů vyplácených ČSSZ jsou dosud sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci. ČSSZ zajišťuje výplaty důchodů také do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem, kam se důchody vyplácejí k 15. dni v měsíci.

Po změně, kterou ČSSZ chystá na druhé čtvrtletí roku 2025, se důchody začnou vyplácet vždy na kalendářní měsíc. Nezávisle na tom, na který den připadá pravidelný termín výplaty. Člověk, který bude dostávat důchod třeba osmý den v měsíci, ho tedy 8. července obdrží na kalendářní měsíc, tedy na 1. až 31. července.

O chystané novince jsme psali podrobně: Výplatu důchodů čekají změny. Lidé dostanou nový termín

