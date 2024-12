Zvýšení důchodů se blíží. Spočítejte si, kolik dostanete

Pravidelnou valorizaci provede sociální správa automaticky. Mírně se zvýší také výchovné. Smůlu ovšem mají lidé, kteří po 30. září 2023 odešli do předčasného důchodu.

Pravidelná valorizace zvýší od ledna 2025 všechny druhy důchodů – starobní, invalidní, vdovské či vdovecké i sirotčí.

Základní výměra, která je pro všechny důchody stejná, se zvýší o 260 korun na 4660 korun měsíčně. Procentní výměra se zvýší o 0,6 procenta.

Průměrný starobní důchod se tak od ledna 2025 zvýší o 358 korun na 21 080 korun měsíčně.

Smůlu ovšem mají lidé, kteří po 30. září 2023 odešli do předčasného důchodu. Kvůli zpřísnění pravidel se jim totiž nebude valorizovat procentní výměra. Od ledna 2025 tedy dostanou vyšší jen základní výměru – o zmíněných 260 korun. Od října 2024 pak pravidla pro odchod do předčasné penze znovu zpřísnila.

Valorizaci a další novoroční změny dnes připomněla Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Ta provede zvýšení všech důchodů automaticky, není potřeba o něj žádat.

Od ledna 2025 se také mírně navýší takzvané výchovné. Za jedno vychované dítě bude nově náležet 503 korun místo dosavadních 500 korun.

Důchodcům, kteří dosáhnou v lednu 2025 věku 85 let, stoupne procentní výměra ještě o 1000 korun.

„Automaticky bude rovněž zvýšen příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem i příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich,“ připomíná ČSSZ.

Zvláštní příspěvek k důchodu se od lednové splátky důchodu zvýší takto:

z částky 2816 Kč na částku 2985 Kč

z částky 1408 Kč na částku 1493 Kč

Příplatky k důchodu se zvyšují o 0,6 % celkové částky příplatku. Zvýšení příplatků náležející od 1. ledna do dne přede dnem lednové splatnosti důchodu bude součástí valorizačního doplatku, který bude vyplacen spolu s lednovou splátkou důchodu.

„Vzhledem k tomu, že zvýšení důchodů náleží podle zákona již od 1. ledna 2025, obdrží klienti také takzvaný valorizační doplatek, a to za období od 1. ledna 2025 do dne předcházejícího dni lednové splatnosti jejich důchodu. Doplatek bude vyplacen ve stejném termínu a stejným způsobem jako navýšený důchod,“ upřesňuje sociální správa.

Všem příjemcům důchodu – bez ohledu na to, zda ho dostávají bezhotovostně na bankovní účet, nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty – pošle stát oznámení o zvýšení důchodu, a to v období od poloviny prosince 2024 do poloviny ledna 2025, nejpozději ve výplatní den jejich důchodu.

Většině důchodců pošle sociální správa valorizační oznámení běžnou listovní zásilkou na adresu, kterou u nich eviduje. Majitelům datových schránek pro fyzické osoby ho zašle jako přílohu datové zprávy.

Minulý rok zkusila sociální správa v rámci úspor poslat valorizační oznámení důchodcům, kterým chodí penze na bankovní účet, ve formě „zprávy pro příjemce“. Viděli ho tedy u příchozí platby ve svém internetovém nebo mobilním bankovnictví. Řada z nich si ovšem oznámení nevšimla a dotazovala se, kdy jim přijde klasické papírové oznámení. Letos sociální správa zvolila původní formu informování veřejnosti.

„V případě, že budou schváleny navržené právní úpravy, bude součástí oznámení rovněž samostatná informace o dostupnosti valorizačního oznámení od roku 2026,“ dodává ČSSZ. O chystaných změnách jsme psali podrobně: Dopis ke zvýšení důchodu už nepřijde všem. Stát chce šetřit

U důchodů s takzvaným mezinárodním prvkem, které jsou vypláceny v dílčí výši (v poměru délky doby pojištění získané v ČR k celkové době pojištění získané v ČR a v jiném členském státě EU nebo ve smluvním státě), stoupne základní výměra o částku odpovídající stejnému poměru dob pojištění, v jakém byl stanoven dílčí důchod. Například pokud česká doba pojištění představuje polovinu z celkově získané doby, navýší se základní výměra v roce 2025 konkrétně v takovém případě o 130 Kč (tedy o polovinu z 260 Kč).

