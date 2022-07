Další zvýšení důchodů. Spočítejte si, kolik dostanete od září

Od září se mimořádně zvyšují důchody. Procentní (zásluhová) část důchodu stoupne o 5,2 %, průměrný důchod to zvýší přibližně o 700 korun. Zvýšení týká všech důchodů – vedle starobních tedy například i invalidních nebo vdovských.

Mimořádná valorizace, kterou už v květnu potvrdila vláda, vyplývá ze zákona: přijde pokaždé, když inflace počítaná Českým statistickým úřadem přesáhne 5 %. Počítá se to jako součet meziměsíčních nárůstků inflace od poslední valorizace.

Mimořádná valorizace se týká i všech lidí, kterým budou důchody přiznány po termínech mimořádné valorizace do konce roku 2022. Pokud někdo má jít do důchodu třeba v říjnu, nemusí řešit, zda se mu nevyplatí jít do důchodu o pár týdnů či měsíců dříve. Podrobně jsme o tom psali v textu Do důchodu nespěchejte. Mimořádná valorizace je i pro nováčky.

Do kalkulačky zadejte váš dosavadní důchod a ukážeme vám, jak letos ještě stoupne.

Valorizace důchodů od září bude už třetím zvýšením v roce 2022, průměrný důchod letos celkově stoupne o 2500 korun. Pravidelná valorizace od ledna zvýšila důchody v průměru 805 korun – zvýšení základní i procentní výměry zvýraznil ještě bonus 300 korun měsíčně. Mimořádná valorizace v červnu pak zvýšila procentní část důchodu o 8,2 %, průměrný důchod stoupl o 1017 korun. Po započtení další mimořádné valorizace od září stoupne průměrný důchod na 17 900 korun.

Při mimořádné valorizaci se však důchody zvyšují až ode dne splatnosti konkrétního příjemce. Kdo dostává důchod pravidelně třeba čtvrtý den v měsíci, dostane vyšší částku už na období od 4. září do 3. října. Kdo dostává důchod až 24. den v měsíci, dostane vyšší částku až na období od 24. září do 23. října. Mimořádné valorizace se totiž netýká doplatek, který od letošního roku funguje při řádné (novoroční) valorizaci. Víc jsme o něm psali tady: Důchodci dostanou doplatek k valorizaci. Mění se pravidla

Co zdražilo úplně nejvíc? Tohle jsou skokani roku Auta. Benzin. Citrony. Droždí. Elektrika. Fšecko. Zdražuje se. Ostře. Meziroční inflace přelezla v červnu už sedmnáct procent. Hladká mouka je dražší o 83 %, cukr o 64 %, olej o 60 %. Benzin, plyn, elektřina... Darmo mluvit. Proto jsme to dali do obrázků. Chci vidět víc Zdroje a popisky fotek najdete uvnitř galerie.

redakce Peníze.CZ Jsme největší web o osobních financích v Česku. Přinášíme aktuality, praktické návody, kalkulačky a další přehledy. Můžete nás sledovat i na sociálních sítích. Do rodiny vydavatelství NextPage Media s námi patří i Finmag,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem