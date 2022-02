Další zvýšení důchodů. Mimořádná valorizace už má termín i číslo

Co se děje

Čerstvá čísla o inflaci, která dnes zveřejnil Český statistický úřad, dávají definitivní jistotu mimořádnému růstu důchodů v průběhu roku. Od června poroste všem důchodcům procentní výměra penze o 7,9 %.

Zákon o důchodovém pojištění počítá s mimořádnou valorizací v případě, že inflace počítaná Českým statistickým úřadem přesáhne hranici 5 %. U meziroční inflace jsme tam už od října, v lednu skončila meziroční inflace dokonce těsně pod deseti procenty (9,9 %). Pro mimořádnou valorizaci se však počítá se součtem meziměsíčních nárůstků inflace od poslední valorizace. K té došlo tradičně na začátku nového roku, tedy od lednové výplaty důchodů. Vycházela z inflace do konce června roku 2021, počítání pro další valorizaci tak běží od července.

Meziměsíční inflace v lednu vyskočila na 4,4 %, což byl nejvyšší růst od roku 1993. Součet meziměsíční inflace od července 2021 tedy dělá už 7,9 % (od července do prosince to bylo 3,5 %). A podle zákona proběhne mimořádná valorizace proběhne přesně po pěti měsících od měsíce, kdy sledovaná inflace překročí 5 %. K mimořádné valorizaci tak dojde v červnu. Všem důchodcům stoupne zásluhová část penzí právě o 7,9 %.

Konkrétně si červnové navýšení důchodů ukážeme na příkladu průměrné penze ve výši 16 300 korun: Základní výměra, která je pro všechny důchody stejná, zůstane na 3900 korun. Procentní výměra (zásluhová část), která teď dělá zbylých 12 400 korun se zvýší o 7,9 %, tedy o 980 korun. Po navýšení tak dosavadní důchod 16 tisíc vzroste na 17 280 korun.

Cílem mimořádné valorizace podle zákona je, aby penzisté v době rychlého růstu cen, jaký teď zažíváme, nečekali na zvýšení důchodů třeba i celý rok – až do příští řádné valorizace od ledna. Mimořádná valorizace důchody zvýší rychleji a udrží tak kupní sílu důchodců i v době rostoucích cen.

Po této mimořádné valorizaci bude následovat řádná valorizace opět od začátku následujícího roku, do které se kromě inflace započítává i polovina růstu průměrné mzdy. Inflace se ale do této řádné valorizace bude počítat nikoli za celý předešlý rok, ale už jen za měsíce, které následovaly po období, z něhož se počítala mimořádná inflace. Když tedy došlo k překročení pětiprocentní hranice v lednu 2022, bude se do další řádné valorizace počítat inflace za únor až červen.

„Období pro zjišťování růstu cen se stanoví tak, že prvním měsícem tohoto období je kalendářní měsíc následující po posledním kalendářním měsíci období pro zjišťování růstu cen použitého při předchozím zvýšení procentní výměry důchodů,“ říká k tomu zákon o důchodovém pojištění ve čtvrtém odstavci paragrafu 67.

Mimořádná valorizace se stejně jako řádná týká všech typů důchodů – tedy starobních, invalidních i pozůstalostních (vdovské, vdovecké i sirotčí).

