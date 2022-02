Dřív do penze, ale ne předčasné. Jak využít předdůchod

Do penze můžete odejít dříve, aniž by vám stát vyplácel řádný starobní nebo předčasný důchod. Takovému řešení se říká předdůchod, musíte však na něj mít naspořeno dostatek vlastních peněz.

V roce 2022 je potřeba přinejmenším kolem 280 tisíc korun. Předdůchody vyplácejí penzijní společnosti z peněz, které jste si sami naspořili v penzijních fondech.

Zájem o předdůchod zatím není velký. Aktuálně ho čerpají přes čtyři tisíce lidí, průměrná měsíční penze z něj dělá zhruba 12 500 korun.

„Předdůchod může pomoci, pokud pár let před důchodem ztratíme práci nebo se nám zhorší zdravotní stav. Dnes tuto možnost stále častěji využívají i ti, kteří se potřebují starat o člena rodiny, nebo zkrátka již nechtějí být dále ekonomicky aktivní,“ říká Lubomír Koňák, obchodní ředitel KB Penzijní společnosti.

Potřebujete stovky tisíc

Pro vstup do předdůchodu je potřeba mít za sebou aspoň pět let spoření do penzijního fondu a mít naspořeno tolik peněz, aby měsíční vyplácená penze byla minimálně na úrovni 30 procent průměrné mzdy, jak ji vyhlašuje ministerstvo práce a sociálních věcí. V roce 2022 vám tak penzijní společnost musí vyplácet čistou měsíční dávku ve výši alespoň 11 114 korun.

Předčasný důchod a předdůchod Zdroj: Shutterstock Nepleťte si předdůchody s předčasnými důchody. Předčasný důchod vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení ze systému důchodového pojištění. Nemusíte na něj mít naspořeno, ale musíte mít odpracováno alespoň 30 let. Zatímco předčasný důchod tedy vyplácí stát, na předdůchod si musíte našetřit sami v penzijních fondech. Předčasný důchod 2022. Kdy můžu jít a komu se vyplatí

V závislosti na tom, jak dlouho chcete předdůchod čerpat, tedy musíte mít na penzijním kontě naspořenou odpovídající sumu. Například u minimální dvouleté varianty je to v roce 2022 zhruba 280 tisíc korun, u nejdelší pětileté varianty téměř 700 tisíc.

Do předdůchodu je možné vstoupit nejdříve pět let před dosažením řádného důchodového věku. V rámci postupného narovnání důchodových podmínek se i pro ženy v zákoně počítá s důchodovým věkem pro muže. Pokud mají děti, pak nyní nemají ve skutečnosti nárok na maximální pětiletý důchod.

Ukazuje to příklad lidí narozených v roce 1959. Důchodový věk pro muže a ženy bez dětí je stanoven na 64 let. Žena se dvěma dětmi má důchodový věk 61 let a 8 měsíců. Kdyby tedy mohla vstoupit do předdůchodu o pět let dříve, než je její důchodový věk, měla by na něj nárok už v 56 letech a 8 měsících. Ve skutečnosti ale nárok má až v 59 letech. Podmínky se postupně srovnají s tím, jak se důchodový věk mužů a žen pomalu vyrovnává. Podrobně jsme to popsali v samostatném článku.

Za to, že si budete sami platit penzi, dostanete od státu určitou podporu. Po dobu pobírání předdůchodu za vás bude platit zdravotní pojištění a pro účely důchodového pojištění je předdůchod takzvanou vyloučenou dobou.

To je dobré pro výpočet budoucího státního důchodu. Do vyměřovacího základu se totiž nebudou počítat nulové příjmy (pokud nepracujete) z období čerpání předdůchodu, a tím pádem se vám nebude snižovat důchod. Na druhou stranu se roky strávené na předdůchodu nezapočítávají do let, ve kterých jste byli účastni na systému důchodového pojištění. Každý takový rok přitom zvyšuje koeficient procentní výměry důchodu o 1,5 procenta.

Při pobírání předdůchodu zároveň máte možnost vydělávat si prací i podnikáním. Je pak na vás, jestli si pro účely výpočtu starobního důchodu necháte započítat dobu vyloučenou za předdůchod, nebo se rozhodnete pro výpočet z odváděného důchodového pojištění.

Předdůchod se dědí

Kdo si jednou nechá od penzijní společnosti předdůchod vyplácet, nemůže ho později přerušit či úplně zastavit. Vstup do něj je tak dobré důkladně promyslet. A to i proto, že si s ním vyberete peníze (nebo jejich podstatnou část), které jste původně spořili na přilepšení ke starobnímu důchodu.

Když peníze z předdůchodu čerpáte, nechávají se dál v účastnickém fondu. Penzijní společnosti je doporučují nechat v konzervativním fondu, kde by jejich hodnota neměla příliš kolísat (i když zrovna loni to kvůli rychle rostoucím úrokům příliš neplatilo). Můžete se ale rozhodnout pro jakýkoli účastnický fond. Při čerpání předdůchodu zároveň můžete dál pokračovat ve spoření, když budete chtít.

Klidní – s ohledem na své blízké – můžete při volbě předdůchodu být pro případ, že byste nečekaně zemřeli. Vaše peníze v penzijní společnosti se totiž v případě vašeho skonu vyplácí osobě, kterou určíte ve smlouvě. Pokud ji do smlouvy nedáte, stávají se nevyplacené prostředky předmětem dědického řízení.

Kdo má o předdůchod zájem, musí se připravit i na jistou administrativní náročnost. Tyto penze se totiž vyplácejí jen z takzvaných účastnických fondů. Většina lidí je ale ve fondech transformovaných, což je bývalé penzijní připojištění. Pro využití předdůchodů je tedy třeba nejprve přestoupit ze „starého“ fondu do „nového“. Celý proces v takovém případě trvá několik měsíců.

Předdůchod zavedla v rámci důchodové reformy vláda vedená Petrem Nečasem, konkrétně na tomto opatření našla shodu i s odbory. Předdůchody by totiž do budoucna mohly umožňovat předčasný odchod do penze třeba lidem, kteří pracují v náročných profesích. To ovšem za předpokladu, že by jim firmy více a povinně přispívaly na jejich spoření na důchod. Takovou povinnost ale zatím nikdo neprosadil.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.