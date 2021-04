Důchody porostou opět víc, než musí. Plánuje vláda

Co se děje

Důchodci mají opět dostat přidáno nad rámec zákonné valorizace penzí. Deníku Právo to řekli ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a premiér Andrej Babiš (ANO).

Zákonné navýšení má podle aktuálního odhadu ministerstva financí v příštím roce činit v průměru zhruba 450 korun.

„Diskuse o valorizaci důchodů na příští rok nás čeká v letních měsících. Už teď je jasné, že zákonná valorizace vychází nízká. Ale já bych chtěla udržet rekordní tempo růstu důchodů, které ČSSD prosadila v posledních letech. České důchody jsou v průměru stále velmi nízké,“ řekla Právu Maláčová.

Babiš pak deníku potvrdil, že jeho hnutí ANO přidávání důchodcům nad rámec valorizace podporuje. „Důchodci byli a jsou pro naše hnutí vždy prioritou,“ uvedl premiér.

Kolik peněz navíc důchodci dostanou a zda to bude mimořádnou valorizací nebo jednorázovým příspěvkem, zatím není jasné.

Připomeňme, že na začátku letošního roku důchody rostly o zákonnou valorizaci a průměrný důchod na začátku roku 2021 stoupnul o 839 korun na 15 336 korun. A předtím v prosinci všichni důchodci dostali mimořádný jednorázový příspěvek ve výši 5000 korun.

Valorizace vychází ze vzorečku v zákoně: důchody se pravidelně zvyšují o růst cen (inflaci) a polovinu růstu reálných mezd. Konvergenční program schválený tento týden vládou počítá příští rok se zákonnou valorizací o 2,9 %, tedy s růstem v průměru o 450 korun. O pravidelnou valorizaci není nutné někde žádat. Týká se automaticky všech druhů důchodů – tedy starobních včetně předčasných, invalidních, vdovských, vdoveckých i sirotčích.

U inflace se od roku 2017 počítá buď s celkovým indexem růstu spotřebitelských cen, nebo se speciálním indexem vycházejícím ze spotřebního koše důchodců. Použije se přitom vždycky ten typ inflace, který je vyšší. Pro rok 2021 to byla poprvé „důchodcovská“ inflace.

Víc než podle zákonného vzorečku valorizace rostly důchody už v předchozích letech. Průměrný důchod v lednu 2020 stoupl o zhruba 900 korun. Většinu dělala zákonná valorizace, dalších 151 korun k průměrnému důchodu dosypalo mimořádná zvýšení navržené vládou a podpořené i opozicí.

Ještě o rok dřív prosadila vláda změnu důchodů, která je zvyšuje natrvalo. Od roku 2018 totiž základní výměra, kterou dostává každý penzista stejně velkou, vzrostla z předchozích devíti na současných deset procent. Oproti předcházejícím rokům je tak každý důchod v Česku nyní automaticky vyšší o víc jak 300 korun měsíčně.

To všechno vládě pomohlo ke splnění slibu, že průměrný starobní důchod do konce současného volebního období přesáhne 15 tisíc korun. S průměrným důchodem to přitom není jako s průměrnou mzdou. Zatímco na ni nedosahují dvě třetiny zaměstnanců, důchody jsou mnohem více rovnostářské a jejich střední hodnota (takzvaný medián) je velmi blízko u průměru, jde o několik málo sto korun. Například v roce 2019 byl medián jen o 111 korun pod průměrným důchodem.

Rychlé zvyšování důchodů dál zhoršuje výhled penzijního systému. Kvůli stárnutí populace mají výdaje na důchody, pokud by nedošlo k jejich změně, vzrůst z dnešních zhruba 8,5 % HDP na více jak 14 % před rokem 2060. V dnešních cenách by to představovalo nárůst výdajů ze státního rozpočtu na důchody o zhruba 300 miliard korun ročně.

Zastánci zvyšování ve shodě s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD) naopak upozorňují na to, že důchody v posledních letech v Česku rostly výrazně pomaleji než mzdy, čímž se prohlubuje rozdíl v příjmech domácností lidí v produktivním věku a v příjmech důchodců. OECD ve své zprávě o důchodové reformě v Česku spočítala, že od roku 1996 do roku 2018 mzdy v Česku vzrostly o víc než 200 %, zatímco vyplácené důchody byly valorizovány o 150 %.

Od začátku příštího roku se změní také pravidla pro vypořádávání valorizace na začátku roku. Důchodci tak dostanou vždy v lednu k důchodu ještě doplatek valorizace za dobu od 1. ledna do termínu první výplaty důchodu v novém roce.

