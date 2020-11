Jak změnit důchody. Tohle nám radí OECD, Maláčová je pro

Důchodová reforma by se v Česku měla zaměřit na zjednodušení výpočtu důchodů, na nalezení nových zdrojů financování celého systému nebo na zvýšení atraktivity soukromého spoření. Takové jsou závěry studie, kterou pro ministerstva financí a práce zpracovala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Ministerstvo práce a sociálních věcí ji ve středu zveřejnilo a připomnělo, že má připravené návrhy změn, které už dříve projednala důchodová komise pod vedením Danuše Nerudové.

„Přestože za posledních dvacet pět let došlo k různým změnám, struktura a principy pojetí českého důchodového systému se od roku 1995 zásadně nezměnily. Tento systém funguje relativně dobře a zajišťuje čistý náhradový poměr u zaměstnanců s průměrnou mzdou na úrovni kolem průměru OECD,“ konstatují autoři studie v úvodním shrnutí.

Upozorňují také na to, že v důchodovém systému existuje vysoká míra přerozdělování. „Náhradový poměr je u osob s nízkými příjmy vysoký, zatímco osoby s vysokými příjmy získávají ze svých odvodů velmi nízkou vnitřní míru výnosnosti. U nich je hranice mezi odvody a daněmi nejasná,“ píší experti z OECD.

„Rozvrstvení výše důchodových dávek je v České republice skutečně velmi koncentrované, 83 % důchodců a 91 % důchodkyň se pohybuje v rozmezí 25 % a 50 % hrubé průměrné mzdy. Navíc pouze u asi 5 % důchodců a 1 % důchodkyň výše důchodu přesáhla 56 % průměrné mzdy,“ připomíná studie.

Největší slabiny českých penzí podle OECD jsou tyto:

Průměrný příjem starších lidí je ve srovnání s příjmy celé populace i přes vysoké sazby pojistného relativně nízký.

Načítání důchodových nároků je velmi složité, což pojištěncům ztěžuje pochopení nabytých práv (a předvídání výše budoucího důchodu) a komplikuje správu systému.

Stárnutí povede k finanční nerovnováze způsobené vyššími výdaji na důchody.

Soukromé spoření na důchod hraje omezenou roli, nevyužívají se tak výhody diverzifikované struktury.

Nízké důchody?

Zastavme se krátce u prvního bodu ze zmíněného výčtu slabin. Jak to konkrétně OECD myslí, když říká, že jsou příjmy v důchodu nízké?

„V zemích OECD mají lidé starší 65 let disponibilní příjem v průměru ve výši 87 % disponibilního příjmu celé populace. Česká republika je se 74 % hluboko pod průměrem. Nejdůležitějším prvkem příjmu ve stáří je starobní důchod. Jedním z důvodů jsou důchody z předchozího československého systému, jež jsou mnohem nižší než nové důchody, souběžně s menšími možnostmi spoření během pracovního života,“ uvádí studie.

Pouze v Koreji a pobaltských státech mají starší lidé nižší relativní příjem. Rychlý růst mezd za poslední desetiletí v České republice navíc snížil poměr důchodů k průměrnému příjmu, a to kvůli tomu, že valorizace důchodů zaostala za růstem mezd. Od roku 1996 do roku 2018 mzdy v Česku vzrostly o více než 200 %, zatímco vyplácené důchody byly valorizovány celkem o 150 %.

OECD dodává, že v některých zemích, kde jsou příjmy důchodců ve srovnání se zbytkem populace vyšší, mohou současné příjmy ve stáří například odrážet dřívější důchodová pravidla, která nebyla finančně udržitelná. Jinými slovy tak říká, že v budoucnu se průměr za celou OECD i pořadí zemí může změnit podle aktuálních důchodových pravidel.

Studie také upozorňuje, že i když jsou české důchody v průměru a relativním porovnání k úrovni příjmů další populace v rámci OECD podprůměrné, tak je zde naopak v porovnání s dalšími státy OECD nízká míra chudoby ve stáří.

Zjednodušte to

Zásadní důchodová reforma by podle OECD měla zahrnovat například zjednodušení způsobu výpočtu důchodů, aby mohli lidé lépe předvídat svůj důchodový příjem. Nárok na starobní důchod by také měl být umožněn osobám s kratší dobou pojištění. Na to například nedávno upozornil i ombudsman. Dnes je potřeba 35 let doba pojištění.

„Měla by se také zlepšit finanční udržitelnost důchodového systému. Současná struktura financování se navíc výlučně spoléhá na pojistné, avšak některé složky důchodu by mohly být spíše financovány z daní. Také dobrovolné soukromé penzijní připojištění by se mělo lépe uzpůsobit, aby mohlo lépe doplňovat veřejné důchody,“ píše OECD.

Až na konci roku

Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) odpovídají požadavky na změnu od OECD tomu, co připravila ve spolupráci s důchodovou komisí. Obrysy změn představila Maláčová na začátku letošního roku.

Například guvernér České národní banky Jiří Rusnok však tyto návrhy změn označil za pouze parametrické. Podporu dlouhodobě nemají ani u ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO).

Zveřejnění konkrétních návrhů však nabralo zpozdění. „Ministerstvo čekalo s představením důchodové reformy právě na vyjádření OECD. Materiál představí v řádu několika týdnů po jednání Komise pro spravedlivé důchody (27. listopadu), nejpozději však do konce roku,“ říká mluvčí úřadu Vladimír Dostálek.

Tipy od OECD Zdroj: Shutterstock Studie nabízí různé možnosti ke zlepšení českého důchodového systému. Mezi klíčová doporučení patří: Zjednodušení. Počítat důchodové nároky závisející na předchozím výdělku za použití konstantní procentní výměry u všech úrovní výdělků (až po strop). Poté přizpůsobit základní výměru důchodu tak, aby se dosáhlo i cílů přerozdělování.

Počítat důchodové nároky závisející na předchozím výdělku za použití konstantní procentní výměry u všech úrovní výdělků (až po strop). Poté přizpůsobit základní výměru důchodu tak, aby se dosáhlo i cílů přerozdělování. Podmínky nároku. Výrazně snížit minimální počet let potřebných k získání nároku na základní i procentní výměru důchodu při dosažení důchodového věku a základní výměru důchodu upravovat úměrně k době pojištění.

Výrazně snížit minimální počet let potřebných k získání nároku na základní i procentní výměru důchodu při dosažení důchodového věku a základní výměru důchodu upravovat úměrně k době pojištění. Finanční udržitelnost. Provádět zákonem stanovené zvyšování věku odchodu do důchodu a jeho sbližování mezi muži a ženami a navázat sjednocený důchodový věk na růst střední délky života. Zvýšit minimální věk umožňující odchod do předčasného důchodu a přizpůsobit i věk odchodu do předčasnéhodůchodu střední délce života.

Provádět zákonem stanovené zvyšování věku odchodu do důchodu a jeho sbližování mezi muži a ženami a navázat sjednocený důchodový věk na růst střední délky života. Zvýšit minimální věk umožňující odchod do předčasného důchodu a přizpůsobit i věk odchodu do předčasnéhodůchodu střední délce života. Finanční struktura. Zvážit financování některých přerozdělovacích prvků veřejných výdajů na důchody z daní s cílem posílit příjmovou stranu systému, zvýšit důchody u lidí s výdělky vyššími, než kolik činí průměrná mzda, snížit povinné odvody nebo přesměrovat část prostředků do fondového důchodového spoření.

Zvážit financování některých přerozdělovacích prvků veřejných výdajů na důchody z daní s cílem posílit příjmovou stranu systému, zvýšit důchody u lidí s výdělky vyššími, než kolik činí průměrná mzda, snížit povinné odvody nebo přesměrovat část prostředků do fondového důchodového spoření. Soukromé penzijní připojištění. Zlepšit výkonnost penzijních fondů podporou nebo motivací účastníků k přechodu do fondů bez záruky nezáporného výnosu a rovněž podporou přístupu k vhodné výchozí investiční strategii, což je předpokladem k tomu, aby lidé více přispívali do dobře fungujícího dobrovolného systému.