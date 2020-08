Pět tisíc od Babiše, šest tisíc od Maláčové. Důchodci, bude líp!

Kadence, v jaké teď politici střílejí líbivé nápady, je k neuvěření. Ano, na podzim se volí do Senátu a na kraje, ale kvůli tomu se přece nikdy tolik nevyvádělo. Tak je ten ohňostroj kvůli sněmovním volbám napřesrok? Pak tímhle tempem, než se sejdeme u uren, vláda rozhází všecko z kasy a nakonec nás bude uplácet známkami ze státního podniku.

Nejnovější nápad? Přilepšíme penzistům, ještě před Vánoci. Jednorázově pět nebo šest tisíc. Jistě hezká věc. Tedy když pomineme to, jak se rozdávající přetahují o to, komu se nakonec připíšou zásluhy. Je to jako sledovat skořápkáře, jak nenuceně obírají párek venkovanů o všecko, s čím vyrazili do velkoměsta. A hádejte, kdo je kdo.

Neviditelná partaj

Na webu ČSSD se na začátku měsíce objevilo, že menší vládní strana bude trvat na tom, aby se penzistům od ledna přidalo k důchodům víc, než kolik by jim mělo přibýt podle valorizačního vzorce. Pár stovek měsíčně. Anebo – druhá možnost – přidat pár tisícovek jednorázově.

Ohlas byl ale žalostný. V zásadě žádné první strany, ani druhé, žádné tučné titulky, žádný záběr na sítích. Takže asi o tři dny druhý pokus, už konkrétněji: chceme jednorázový příspěvek. A aby byl víc než pět tisíc korun! Haló!

A zase skoro nic. Nikdo si neráčil pořádně všimnout.

Penzijní systém se řítí do deficitu, ale vládní strany nepřicházejí s reformou. Předhánějí se v tom, která ho rozvrátí dřív. Hamáček - 5000Kč, Babiš - 6000Kč. Doporučuji @CSSD nový valorizační vzorec: “PNB+1000”. T.j. poslední Babišův návrh + tisíc Kč.https://t.co/ll3wyJZ12p — Miroslav Kalousek (@kalousekm) August 7, 2020

Teď promiňte malou odbočku. V tomtéž materiálu ministryně práce a sociálních dávek navrhuje rozšířit okruh rodin s nárokem na přídavek na dítě. Dneska ho dostanou rodiny, jejichž měsíční příjem nepřesahuje 2,7násobek jejich životního minima. Jana Maláčová by chtěla, aby to byl 4,5násobek. Pro představu pár rychlých propočtů na kalkulačce životního minima a kalkulačce přídavku na dítě: na přídavky dnes jen tak tak dosáhne třeba rodina o dvou dospělých, jednom předškolákovi a jednom školákovi, když má měsíční příjem 30 tisíc. Po rozšíření podle Maláčové by přídavek dostávaly i stejné rodiny s příjmem 50 tisíc měsíčně.

To přece není malé téma! Bez ohledu na to, jestli jste pro, nebo ne. Jenže je to téma sociální demokracie… takže to není žádné téma. Což je ostatně vidět i na vánočním dárku pro penzisty. Když tutéž kartu vynesla minulý týden Alena Schillerová, přišel poprask. A v marketingové politice je jedno, že ekonomové mluví o rozhazování a o zadlužování dětí a jejich dětí a dětí jejich dětí. Zpráva se donese k těm uším, ke kterým se donést má.

Pojistil to Andrej Babiš, který v pátek z neurčitého „víc než tisíc“ Aleny Schillerové udělal pěkně kulatých pět tisícovek. Pochopil, že pět tisíc na ruku zní líp než pět stovek. A – zásluhy jsou zase Babišovy. Stejně jako u předchozích zvyšování důchodů – dokázal si připsat i ta, ke kterým ho kdysi dotlačil Bohuslav Sobotka, v jehož vládě dělal ministra financí.

V tu chvíli přichází Jana Maláčová. Ministryně, kterou Andrej Babiš vážně nemusí – jediná s ním totiž občas dokáže držet krok ve slibování. Postupuje přesně podle Kalouskova valorizačního vzorce, který by mohl vejít do dějin českého politického marketingu, k poslednímu návrhu předsedy vlády připočítává tisícovku.

Jak už to rychlého slibování bývá, ani jeden z nich si neuvědomuje všechny dopady návrhu. Na ten zásadní musí upozornit pirátská poslankyně Olga Richterová. Mezi nejchudšími penzisty jsou také ti, kteří jsou závislí mimo jiné na příspěvku na bydlení. Ten se vypočítává z čtvrtletních příjmů. Jejich jednorázové zvýšení by mohlo znamenat, že na dávkách v dalším čtvrtletí budou dostávat podstatně méně, případně o nárok na ně úplně přijdou. Že to neví Andrej Babiš, je smutné, leč pochopitelné. Že si to neuvědomuje ministryně Maláčová, je ostuda.

Rouškovné a příspěvek na bydlení Letošní přidávání ospravedlňuje Jana Maláčová zejména inflací, která přišla s pandemií. Připočtěme ČSSD první body za marketing, když ústy paní ministryně představuje pro přídavek nové jméno: rouškovné. Je to sice do nebe volající pitomost, ale pamatovat si to budeme všichni. Už proto, že jsme si s rouškami užili své. „Důchodcovská inflace“, tedy inflace počítaná ze spotřebního koše penzistů, je skutečně ještě vyšší než „inflace pro každého“, zhruba pět procent. Zároveň ale paní ministryně argumentuje lidmi, kteří celý život pracovali a dnes nemají ani průměrný důchod a nevyžijí. Na otázku, proč tedy cíleně nepomáhat právě těmto důchodcům, a přidávat plošně, odpověděla v Otázkách Václava Moravce takto: „Pane redaktore, to, že přidáváme všem stejně, znamená, že těm, co mají méně, přidáváme mnohem více. Když máte důchod deset tisíc, tak je pro vás šest tisíc mnohem jiná suma, než když máte dvacet tisíc.“ Dá se to pochopit. Peníze.cz Jenže – pár rychlých propočtů na kalkulačce příspěvku na bydlení: Představte si, že jste důchodce, žijete sám nebo sama v krajském městě, máte důchod dvanáct tisíc korun, nájem osm tisíc korun a za elektriku a plyn dáte tisícovku. Na živobytí vám zbudou tři tisíce, tak si zažádáte o příspěvek na bydlení. Dostanete zhruba 4330 korun na měsíc. Jednorázové přilepšení o 6000 Kč vám na příští tři měsíce srazí příspěvek na bydlení o nějakých 660 korun. Podtrženo a odečteno budete mít sice po přilepšení k důchodu víc peněz, jen to nebude o 6000, ale jen zhruba o 4000. A to je tedy vážně „mnohem jiná“ suma.

A druhá vlna?

O valorizacích penzí bude vláda jednat dnes. Jednu schůzku mají k tématu na dnešek speciálně i předsedové koaličních stran. Jestli bude dohoda a jak bude vypadat, to ještě uvidíme. Můžeme se dočkat zvyšování penzí nad rámec zákonné valorizace – vláda by to udělala potřetí v řadě. Zdá se, že když před lety poslanci umožnili vládě přidávat i bez souhlasu Sněmovny důchodcům víc, než stanoví zákon, stáli u zrodu nového politického folkloru – šermování o to, kolik se přidá letos (co na tom, že to původně bylo myšlené spíš pro výjimečné roky). Nu, anebo se prosadí přidávání jednorázové, předvánoční. Každopádně se necháme překvapit, kdo si nakonec dokáže utrhnout zásluhy a jestli je dokáže přetavit v hlasy.

Možnost, že by se rozdával jednorázový příplatek a k tomu by se ještě přidávalo ke každému důchodu nad valorizační výpočet, sice ministryně Maláčová včera u Moravca odmítala s ohledem na kapacity České správy sociálního zabezpečení… ale kdo ví. Třeba se nakonec ještě dočkáme obojího, i kdyby se ty zvýšené důchody měly vyplácet pozdě. Bude to sice stát dvakrát tolik, ale to je zrovna věc, která viditelně netrápí ani politiky z ČSSD, ani z ANO. Možná je jim to fuk.

Nebo je možné, že vláda vymyslela bezedný rozpočet, jak tvrdí předseda ODS.

Na nejbližší schůzi PS navrhneme jednorázový příspěvek 1 milion korun pro každého občana. Vzhledem k tomu, že populisté a socialisté zjevně vynalezli nekonečný rozpočet, neměl by to být problém a jistě nás podpoří;-). — Petr Fiala (@P_Fiala) August 23, 2020

Nebo je možné, že se počítá s tím, že se výdaje nějak svedou na virus. Ostatně vláda si letos řekla o schodek půl bilionu korun a poslanci na něj kývli. Ne, že by se vědělo, že budou takové ztráty, ale by byla jistota, že na zaplácnutí koronavirových škod bude dost. Jinak by se prý mohlo stát, že by premiér s ministry chodili co dva týdny před poslance s požadavkem na prohloubení deficitu ještě o padesát miliard a ještě o padesát. Vždyť by pak vláda neměla čas na vládnutí a poslanci na poslancování. Mít v ruce poukaz na tolik peněz, to jednoho svede k rozhazování.

Jen mě trochu děsí ta jistota, že se do toho pytle už letos nebude muset hodně hluboko sahat. Ne pro vánoční dárky důchodcům nebo třeba Marťanům, když budou mít volební právo. Ale třeba kvůli tomu, že se ta potvora na podzim nebo v zimě vrátí a bude horší než před tím. To si vláda řekne mírnix tírnix o další šek na půl bilionu?