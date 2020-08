Schillerová chce důchodcům poslat peníze navíc. Před Vánoci

Důchodci by se peněz navíc mohli dočkat ještě před letošními Vánoci. V rozhovoru s webem Blesk.cz to řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Dotaz zněl: A co nějaký předvolební dáreček důchodcům. Chystáte nějakou jednorázovou platbu k důchodům?

„Já bych se k tomu klonila. Ale klonila bych se k tomu, abychom to udělali ještě letos. Třeba někdy okolo Vánoc. Máme na to v koalici hodně společný názor. O té částce, jaká by to měla být, jsme se také už bavili, ale je neseriózní ji teď říct, dokud není ještě úplně dojednaná,“ odpověděla ministryně a na další dotaz už jen dodala, že to bude více než tisíc korun.

Již na přelomu července a srpna se mezi politiky vládních ANO a ČSSD strhla mediální výměna o tom, kdo na důchodce více myslí a chce jim více přidat. Nabídka tak rostla od zhruba nějakých 1200 korun navíc za celý příští rok až po 500 korun měsíčně k průměrnému důchodu navíc.

Připomeňme přitom, že například ministerstvo financí ještě letos v květnu nepočítalo s vyšší než zákonnou valorizací. Průměrný důchod se totiž i s ní v příštím roce dostane přes hranici 15 tisíc korun, což odpovídá slibu z vládního programu.

Nyní je ale situace jiná a ministryně financí počítá minimálně s předvánočním jednorázovým dárkem. Zatím nevíme, zda jednorázový příspěvek má být ještě dárek navíc k mimořádné valorizaci, nebo zda jde o alternativní návrh. Je tedy možné, že důchodci dostanou kolem letošních Vánoc hned dva mimořádné přídavky. Vláda o tom ale ještě nerozhodla.

Podle současných propočtů ministerstva práce a sociálních věcí má řádná valorizace v příštím roce dělat zhruba 840 korun u průměrného důchodu. Průměrný starobní důchod dělal koncem března 14 397 Kč.

Připomeňme, že na letošní rok je schválený rekordní schodek ve výši 500 miliard korun a že vláda mluví také o konci superhrubé mzdy. Ve variantě, která by se líbila premiéru Andreji Babišovi (ANO) by to znamenalo výpadek 90 miliard korun ročně. Připomeňme dále, že letos na podzim jsou krajské a senátní volby a za rok volby do sněmovny.

Důchody naposledy na začátku roku 2020 stouply o víc než jen zákonnou valorizaci. Průměrný důchod letos v lednu vzrostl o zhruba 900 korun. Většinu dělala zákonná valorizace, dalších 151 korun k průměrnému důchodu dosypala mimořádná pravidla navržená vládou a podpořená i opozicí.

Ještě o rok dřív prosadila vláda další změnu důchodů, která je zvyšuje natrvalo. Od roku 2018 totiž základní výměra důchodu, kterou dostává každý penzista stejně velkou, vzrostla z předchozích devíti na současných deset procent. Oproti předcházejícím rokům je tak každý důchod v Česku nyní automaticky vyšší o víc jak 300 korun měsíčně.

