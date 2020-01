Na palubě se tančí, Babiš zvyšuje penze. Důchodový Titanic

Titanic byl nepotopitelný. Do chvíle, kdy se poroučel ke dnu. S českým penzijním systémem to může dopadnout stejně.

Kolem důchodů je v nejvyšších patrech politiky v posledních dnech rušno. Někdo na nich maká a kdekdo o nich mluví.

Za pozornost stojí především tyto tři momenty:

Za prvé: Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a šéfka důchodové komise Danuše Nerudová představily v pátek koncept důchodové reformy. Státní systém penzí se má rozdělit na dva pilíře – nultý se základním solidárním důchodem a první se zásluhovou částí. Na stole jsou tři varianty penzí – spravedlivá, technická a úsporná. Podrobnosti na Peníze.cz

Je jasné, že Maláčová a sociální demokraté budu prosazovat verzi spravedlivou – jinak by přece nezakládali komisi pro spravedlivé důchody.

Za druhé: Šéfka financí Alena Schillerová upozornila, že na spravedlivou variantu by bylo nutné vybrat v daních dalších až 300 miliard korun, a vyhodnotila ji proto jako „nepřijatelnou“. Důchodovou komisi označila za „podjatou“ a pravila, že je nutné vyčkat na zprávu OECD, kterou vláda loni požádala o návrh řešení důchodové reformy.

A do třetice: Předseda vlády Andrej Babiš v TV Prima ujistil, že důchody porostou nezávisle na ekonomické situaci země, protože „navyšujeme mzdy, máme vyšší odvody sociálního pojištění“. K výhledu po roce 2030, kdy do důchodu začne odcházet početná generace Husákových dětí, pravil: „Co ekonomové vědí o tom, co bude v roce 2030? Kdo bude u vlády?“

Pokud si tyto postoje složíte dohromady, můžete dospět k závěru, že:

Důchody se příští rok skutečně zvýší nad povinnou míru valorizace. Mimo jiné proto, že tento rok je rokem voleb do sněmovny a strany budou nakupovat voliče.

Husákovy děti, a nejen ony, by na vládu (vlády) neměly spoléhat, a pokud to ještě neudělaly, zařídit se na stáří samy. Jinak jim nezbude než vzít za vděk radou bývalého ministra financí Ivana Pilného a na stará kolena nekecat, ale makat – sekat v parku trávu.

Babiš: Nevím, co je reforma, my budeme zvyšovat důchody

Vzpomene si dnes ještě někdo, jak odhodlaně tato vláda k reformě důchodů na svém startu přistoupila? Koalice ANO a sociální demokracie v programovém prohlášení (bod 4) ujistila, že s ní nebude otálet. Píše v něm: „Chceme důchodovou reformu. Chceme konkrétní kroky bez zdlouhavých a neplodných diskusí.“

Je jasné, že mezi slůvky chtít a udělat může být v politice propastný rozdíl. Tím spíš, když vláda ani strany, které ji složily, neměly jasnou vizi penzijního systému. Zjistíte to jak ze zmíněného programového prohlášení vlády, tak z volebních programů koaličních stran (ANO, ČSSD).

Kdoví, zda si Babiš vůbec pamatuje na reformní slib vlády. Jeho výrok v nedělním pořadu TV Prima Partie tomu nenasvědčoval. „Já nevím, co je to důchodová reforma, já říkám, že budeme navyšovat důchody,” řekl.

šéfka důchodové komise reaguje na vystoupení Andreje Babiše v TV Prima Nevím, proč by stát měl dávat kapesné 25 tisíc korun ročně někomu, kdo nepracuje, protože ho partner v pohodě uživí. Daňovou slevu na nepracující manželku rušit nechci, ale má sloužit jen těm, kteří nemohou pracovat, protože musí o někoho pečovat! @TomZdechovsky — Jana Maláčová (@JMalacova) October 1, 2019

Maláčová s Nerudovou nicméně zevrubně vysvětily, co si pod pojmem důchodová reforma představují. Jistě, pro jejich návrhy se slovo reforma může jevit jako příliš bombastické, jsou to návrhy dílčích změn průběžného systému. Některé jsou ale pozitivní – třeba přehlednější uspořádání, z něhož by našinec mohl získat v reálném čase představu o tom, s jakou státní penzí může počítat.

Základní problém ovšem zůstává nevyřešen. Tím je financování spravedlivých penzí, potažmo jejich udržitelnost. Úkol najít zdroje přenechaly zmíněné dámy správkyni financí Schillerové. Samy však mají jasno v tom, že zdroji jsou korporace a bohatí jedinci – jejich vyšší a progresivnější zdanění.

A právě na tom se penzijní inovace Maláčové s Nerudovou zaseknou. Plánované změny, anebo aspoň jejich většinu, proto na konci volebního období neuvidíme.

Budou volby

Otázkou je, jestli se vůbec někdy do roku 2030 dočkáme skutečné reformy. Třeba takové, která by průběžný penzijní systém, v němž ekonomicky aktivní lidé platí penzi seniorům, z větší části nahradila systémem kapitálovým, ve kterém si lidé povinně investují na svou penzi.

Je přitom patrné, že takové uspořádání by se mohlo lépe vypořádat jak se stárnoucí populaci, tak se změnami ve formách zaměstnanosti, které s sebou nese sdílená či virtuální ekonomika a větší podíl zkrácených pracovních úvazků.

Takovému řešení zatím nic nenasvědčuje. Sotva lze přitom předpokládat, že vládu probudí report OECD, který upozorní na to, na co už dvakrát poukázala Národní rozpočtová rada: Český penzijní Titanic musí změnit kurz, jinak klesne ke dnu pod tíhou deficitů.

Lže tušit že Andrej Babiš, zaneprázdněný blížícími se volbami i zvyšováním penzí, se zase podiví, jak můžou nějací ekonomové vědět, co bude za deset let. Případně prohlásí, že se mýlí – a všichni stejně!

Titanic českého penzijního systému je přece nepotopitelný.