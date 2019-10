Změny v důchodech: Vznikne nultý pilíř, stejný pro všechny

Komise pro spravedlivé důchody na svém dnešním jednání odsouhlasila plán na změnu v důchodovém systému. Zatím jde jenom o doporučení, které by se mělo konkrétněji rozpracovat.

Dosavadní státní systém důchodů (takzvaný první pilíř) by se podle komise měl rozdělit na dva: Jednak čistě solidární systém, který bude financován jen ze státního rozpočtu. A jednak na zásluhový systém, do kterého by směřovaly peníze z vybraného sociálního pojištění – v něm by lidé dostávali důchody podle svých předešlých výdělků.

Detaily nového systému oznámí ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová v polovině prosince. „Aktuálně je důchodový systém v přebytku, ale v minulých letech, kdy v něm peníze chyběly, se to stejně dofinancovávalo z obecných daní. Nebylo to přehledné a bylo by dobře vnést do systému přehlednost a nový zdroj financování,“ řekla už dříve Lidovým novinám.

Státní systém důchodů (první pilíř) teď funguje na průběžném principu. Lidé do něj povinně odvádějí pojistné úměrně svému výdělku, ale peníze nejdou na jejich účet (budoucí důchod), nýbrž rovnou současným důchodcům.

Zvýšit věk nestačí

Plán, který teď komise jednomyslně schválila k dalšímu rozpracování, představila šéfka důchodové komise Danuše Nerudová na čtvrteční konferenci Budoucnost důchodů, kterou pořádal Institut moderní politiky.

Podle Nerudové je třeba touto změnou začít, aby pak šlo důchody dále přetvářet. Problém průběžného důchodového systému spočívá v tom, že důchodců bude přibývat a lidí v produktivním věku naopak ubývat.

Když tedy stát bude chtít udržet současný náhradový poměr průměrné mzdy k průměrnému důchodu na zhruba 40 procentech, bude to za desítky let představovat enormní zátěž pro státní rozpočet.

Kromě změn v důchodech je podle Nerudové třeba zásadně změnit právě i daně v Česku. Nerudová je rektorkou Mendelovy univerzity v Brně a ve své vědecké práci se dlouhodobě zaměřuje na daňovou problematiku.

„Konsolidace výdajů státu přes rozdělení prvního důchodového pilíře znamená, že bychom už měli vyřízen nesystémový prvek financování důchodů, takovéto ad hoc financování důchodů ze státního rozpočtu. To pak vytváří tlak na veřejné finance,“ řekla Nerudová.

„Konečně bychom si také mohli vydefinovat nějaký minimální životní standard důchodců. Výrazným způsobem by to zvýšilo srozumitelnost výpočtu důchodu. A také by to umožnilo samostatně diskutovat o tom, jak velká má být zásluhová část,“ zdůvodnila šéfka komise návrh na změnu.

Kolik by měl důchod z čistě solidární části dělat, zatím nebylo stanoveno. Členové důchodové komise na čtvrteční konferenci mluvili třeba o úrovni kolem deseti procent průměrné mzdy, což odpovídá současné základní výměře důchodů. Padl ale i návrh třeba na šest až deset tisíc korun.

Podle Nerudové může být další výhodou navrženého systému, že by umožňoval mít jiný věk odchodu do důchodu v nultém pilíři (jak se má nově nazývat ta čistě solidární část), a jiný věk v novém prvním (tedy v zásluhové části).

Dotkla se i nejčastěji navrhované změny v důchodech, bez které to do budoucna podle mnohých expertů nepůjde. „Samotné zvýšení věku pro odchod do důchodu není samospásné, musíme i tak udělat koncepční změnu. Kdybychom chtěli absorbovat celý budoucí deficit důchodového účtu, tak by věk musel růst i po roce 2030 o tři měsíce ročně,“ upozornila Nerudová. Důchodový věk pro dnešní mladé by se tak dostal přes 70 let, což není zatím v Evropě běžné.

Potřebujeme i reformu daní

„Chtěl bych zdůraznit, že je určitě dobré pracovat na zpřehlednění systému, ale je potřeba mít stále v hlavě, že to neřeší nedostatek peněz v systému. I když to přehodíme ze sociálního pojištění částečně na jiné daně, tak peníze na důchody budeme stále muset někde vzít,“ reagoval na představený plán Filip Pertold, analytik CERGE-EI, společného pracoviště Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd.

„Musíme řešit, kde vzít pracovníky, aby nám výdaje státního rozpočtu pokryli. Nakonec nám nic jiného nezbude, jestli tedy nezačneme rušit některé nesmyslné daňové slevy. Politici se ale netváří, že by do nich chtěli nějak výrazně zasáhnout,“ dodal Pertold.

Podle něj jsou v Česku momentálně nevyužity při porovnání s jinými evropskými státy především dvě skupiny lidí: mladé ženy a lidé, kteří odchází do důchodu, i když by si nadále mohli přivydělávat. Stát by tedy měl například výrazně podpořit částečné úvazky.

Nerudová říká, že peníze na důchody lze z výrazné části zajistit reformou daní. „Máme tu systém, který byl nastavený v devadesátých letech. Například korporátní daň naprosto neodpovídá struktuře podnikání v Česku. Stojíme skutečně před zásadním rozhodnutím s daňovým systémem něco udělat, protože on není schopen zachycovat současné ekonomické aktivity,“ řekla Nerudová.

Konkrétně se zmínila o dvou oblastech, kde by mělo dojít k zásadním změnám. „Lidé s nejvyššími příjmy platí v procentuálním vyjádření menší daně než ti s nejnižšími příjmy. Mají totiž většinu příjmů z kapitálové činnosti, ze které se platí jen 15% srážková daň a neodvádí se z ní sociální ani zdravotní pojištění,“ řekla šéfka komise.

Podle ní je tedy třeba se podívat na zdanění příjmů z kapitálu. „Nemyslím teď na investiční kapitál, ale na zdanění kapitálových příjmů, které plynou fyzickým osobám,“ vysvětlila.

Výrazný prostor pro vyšší daňový výběr má Česko i u zdanění korporací. „Osmdesát procent výkonu ekonomiky dělají malé a střední podniky. A velké podniky platí v relativním vyjádření oproti nim třetinové daně. To asi není úplně normální situace,“ hodnotí situaci Nerudová.

Malé a střední podniky podle ní na rozdíl od korporací nemají možnosti sofistikovaného daňového plánování. „Oblast korporátní daně je třeba zásadně reformovat a není třeba zavádět nějaké dočasné instituty typu digitální daně,“ říká Nerudová.

„Podle současného návrhu digitální daně, který je v poslanecké sněmovně, nebude vybráno pět miliard, jak s tím počítá státní rozpočet, ale maximálně 1,5 miliardy,“ počítá šéfka komise. Dodala také, že je odpůrcem sektorových daní.

Ministryně Jana Maláčová ale počítá, že více peněz na důchody získá právě i z obou zmíněných daní. Proti sektorové dani, kterou Maláčová navrhuje pro banky, se staví i nejsilnější vládní strana ANO. Co řekne na aktuálně schválený plán důchodové komise, zatím není jasné.

Současná vláda ve svém programovém napsala, že „podstatou důchodové reformy bude oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu a stanovení jasných finančních vztahů mezi tímto účtem a státním rozpočtem, případně dalšími zdroji příjmů pro tento účet. Veřejnost bude vědět, kam její sociální odvody směřují a jak jsou využity.“