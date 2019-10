Vyšší důchod nedostanou všichni hned. Stěžují si u soudu

Důchody se pravidelně nezvyšují přesně od 1. ledna, ale až od termínu jeho výplaty. Někdo důchod dostává na začátku měsíce, jiný na konci. Podle části poslanců je to nespravedlivé.

S blížícím se začátkem roku 2020 se blíží i pravidelná valorizace důchodů. Důchodci ovšem nedostanou přidáno hned od 1. ledna, ale až ve svém výplatním termínu. Ten se pohybuje od 2. do 24. dne v měsíce.

Podle některých jde o nespravedlnost, kvůli níž stálo za to podat i ústavní stížnost. Podle státních úřadů je ale všechno v pořádku, protože miliony důchodů by současně šly vyplatit těžko a navíc prý své peníze každý i tak dostane.

Zmíněnou ústavní stížnost podala na konci loňského roku skupina 41 poslanců Pirátů, SPD a KDU-ČSL. Chtějí zrušit ustanovení v zákoně (§ 67 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.), podle kterého ke zvýšení důchodu dochází až ke dni výplaty.

„Lidé, kterým se vyplácí důchod na konci ledna, dostávají méně peněz než ti, kterým se vyplácí na začátku ledna. Člověk, který dostane důchod 2. ledna, obdrží celé zvýšení, a ten, kdo 24. ledna, má pouze poměrnou část za šest dnů a zbytek se mu nikdy nedoplatí,” vysvětluje jeden z iniciátorů stížnosti Mikuláš Ferjenčík (Piráti).

Ústavní soud zatím o poslanecké stížnosti nerozhodl. Kdy tak udělá? Podle mluvčí soudu Miroslavy Sedláčkové se dá zatím pouze obecně říci, že délka řízení se v podobných věcech pohybuje průměrně kolem jednoho roku. Jasno tak mohlo být už brzo.

Ať už soud rozhodne jakkoli, měli bychom podle Ferjenčíka důchody na začátku roku v Česku vyplácet stejně jako na Slovensku. Pokud ústavní soud stížnost zamítne, bude se Ferjenčík tento systém snažit prosadit změnou zákona, potvrdil webu Peníze.cz.

Slovensko jako příklad

Jak celý systém funguje v Česku? Hned na začátku měsíce dostávají důchody příslušníci ozbrojených sil. Pevně stanovený termín mají ještě lidé, kteří jsou v sociálních zařízeních, třeba v domovech důchodů. Tam se důchody posílají vždy k 15. dni v měsíci. Další důchodci dostanou od České správy sociálního zabezpečení výplatní termín přidělený. Vybírá se jen ze sudých dnů od 2. do 24. dne v měsíci.

V přiděleném termínu výplaty pak dochází i ke zvyšování důchodů na začátku roku. Když má tedy někdo výplatní termín například 14. den, je mu důchod valorizován od 14. ledna.

Slováci už to po rozdělení federace změnili. Když zůstaneme u příkladu se 14. lednem, tak na Slovensku dostane člověk první zvýšený důchod sice také až v tento den, ale navíc je mu k této první výplatě důchodu v novém roce poslán ještě doplatek s navýšením důchodu za prvních 13 dnů v roce. A právě o tyto peníze čeští důchodci podle stěžovatelů každý rok přicházejí.

Podle českých úředníků ale nikdo nic netratí, takže pravidla není nutné měnit. „Výplaty důchodu nejsou (z administrativně-technických důvodů) vázány na kalendářní rok a kalendářní měsíce, ale jsou dynamicky rozděleny do jednotlivých výplatních termínů. Tedy laicky řečeno důchodový rok trvá pro každého důchodce stejně dlouho, obdrží během něj stejnou relativní sumu finančních prostředků,“ říká Kristýna Křupková, mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí.

Když se tedy vrátíme k našemu příkladu s výplatou důchodu ve 14. den v měsíci, tak důchodový rok takového člověka není stejný jako kalendářní rok, ale jde o období od 14. ledna do 13. ledna roku následujícího.

„Všichni důchodci obdrží zvýšený důchod a nikdo není ve výši valorizace důchodu poškozen. Nemůže tedy dojít k tomu, že by důchodci s pozdějším výplatním termínem zvýšení nedostali. Je třeba vzít v úvahu, že se důchody vyplácejí dopředu, takže někteří důchodci obdrží zvýšení dříve, nikoliv však za delší období,“ vysvětluje postoj ministerstva Křupková.

Upozorňuje také, že touto problematikou se již v minulosti zabývaly různé soudy včetně ústavního a nikdy nedošly k závěru, že by stávající právní úprava byla diskriminační a výrazně poškozovala některé důchodce.

O termín můžete požádat

Co rozhoduje o tom, v jakém termínu člověk dostává důchod? „Splatnosti důchodu určuje v souladu se zákonem Česká správa sociálního zabezpečení tak, aby byly výplaty rovnoměrně rozloženy do sudých dnů od 2. do 24. dne příslušného výplatního měsíce,“ vysvětluje Renata Provazníková, mluvčí ČSSZ.

„Důvodem rovnoměrného rozložení je plynulé technologické zajištění těchto výplat jak ze strany ČSSZ, tak i ze strany výplatních partnerů, vytvoření předpokladu pro plynulé a rovnoměrné zpracování změn a rovnoměrné čerpání finančních prostředků,“ dodává Provazníková. ČSSZ měsíčně vyplácí zhruba 3,5 milionu důchodů pro celkem 2,9 milionu důchodců.

U termínů splatnosti ve 2. a 4. den v měsíci průběžně dochází k jejich omezení na minimum. „U těchto splatností nemůže totiž ČSSZ z technickoorganizačních důvodů spojených s přechodem na nový rok zajistit včasnou lednovou výplatu důchodu,“ říká Provazníková.

Zmíněné dva termíny na začátku měsíce jde také – jako jediné v průběhu vyplácení důchodu – změnit na jiný. Jinak změna termínu výplaty není možná. Podle Provazníkové přesně z těch důvodů, aby bylo i nadále možné zajistit pravidelnou výplatu důchodů, která je technologicky nejjednodušší.

Před zahájením výplaty důchodu je pak možné požádat o termín, který vám vyhovuje a chtěli byste v něm důchod dostávat. Konečné rozhodnutí je ale na ČSSZ. „Klient může uvést požadavek na konkrétní splatnost v první uplatněné žádosti o důchod. Většinou je tato možnost využívaná manželi, kteří požadují výplatu ve stejný den,“ říká Provazníková.