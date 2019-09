Na důchody bude, spočítali experti. Spadnete ale na čtvrtinu mzdy

Jestli se v systému nic nezmění, stát to sice „utáhne“, ale poměr důchodů ke mzdám výrazně klesne. Jenže když budeme jenom zvyšovat důchody, aby se dosavadní poměr nezměnil, bude to problém pro státní pokladnu, ukazuje nová studie.

Současný důchodový systém v Česku je sice dlouhodobě udržitelný, ale za dosavadních podmínek povede k výraznému snížení životní úrovně penzistů. Bez zásahů do systému klesne poměr průměrného důchodu a průměrné mzdy hluboko pod současných 40 procent.

Jenže když budeme chtít zachovat současnou výši poměru penzí ke mzdám, pošle to důchodový systém do dlouhodobě neudržitelných deficitů. Vyplývá to z analýzy společnosti Deloitte.

Udržitelný, ale...

Analytici promítli na české penze dva scénáře budoucnosti. První ukazuje, že dnešní podoba systému je v zásadě udržitelná. Cenou za to ovšem bude postupný pokles poměru průměrného starobního důchodu a průměrné hrubé mzdy.

„Schéma valorizace penzí povede v roce 2070 k poklesu z aktuálních 40 až na 25 procent, což je úroveň dnešního Estonska. Průměrný měsíční příjem financí by se tak se vstupem do důchodu snížil v průměru na čtvrtinu,“ říká spoluautor studie David Marek, hlavní ekonom Deloitte.

„Navzdory tomuto výraznému poklesu poměru by si současná podoba systému alespoň zachovala kupní sílu důchodů, neboť jsou valorizovány o inflaci a polovinu růstu reálných mezd,“ dodává Marek.

101 miliard v minusu každý rok

Pokud by se vláda snažila držet současnou hodnotu poměru průměrného důchodu k průměrné mzdě na 40 procentech bez dalších změn v parametrech systému, vystoupaly by v roce 2055 náklady na důchody z dnešních 8,3 procenta HDP (z toho 6,9 % připadá na starobní důchody, zbytek na invalidní a pozůstalostní) na 10,5 procenta HDP. Důvodem je stoupající počet důchodců a také klesající počet lidí v produktivním věku.

Český penzijní systém by se při tomto scénáři postupně propadl do deficitů až 1,9 procenta HDP (101 miliard korun). Takto výrazné deficity jsou pro Česko dlouhodobě neudržitelné, pokud se nezmění některé parametry systému.

„K udržení poměru 40 procent by podle našich propočtů bylo potřeba zvednout sazbu důchodového pojištění z dnešních 28 na 34 procent kolem roku 2060. Zdanění práce je v Česku již dnes jedno z nejvyšších v celé EU, proto je tato možnost nereálná,“ říká ekonom Deloitte a spoluautor studie Václav Franče.

„Další možností by pak bylo zvednout věk odchodu do důchodu na 69 let. To však hraničí s fyzickými limity člověka,“ dodává Franče.

Podprůměrné důchody

Studie také ukazuje, že české penze jsou v rámci Evropské unie v hlubokém podprůměru. V roce 2016 dosahoval průměrný starobní důchod v Česku 407 eur, zatímco unijní průměr činil 1135 eur. Tuzemská hodnota tak je na 36 procentech průměru EU.

V tomto ohledu nabízí nejlepší životní úroveň Rakousko a Nizozemsko, kde se průměrný důchod pohybuje 37, respektive 34 procent nad průměrem EU.

Takto dramatický rozdíl mezi jednotlivými zeměmi je podle autorů studie dán do velké míry rozdíly v cenových hladinách napříč EU. „Pokud bychom údaje přepočetli o rozdíly v cenách, zvýšil by se průměrný český důchod na 672 eur, tj. 59 procenta EU,“ říká Marek.

Do důchodu dřív

Studie naopak český důchodový systém chválí za to, že by lidé i v budoucnu měli chodit do důchodu v 65 letech – dřív, než bude v EU běžné.

Postupné zvýšení důchodového věku nad 65 let nedávno odmítla současná vláda, přestože ministryně financí Alena Schillerová (ANO) volala po opaku.

