Důchody výrazně stoupnou. Spočítejte si o kolik

Důchody od začátku roku 2020 opět výrazně porostou. Poslanci ve středu definitivně schválili vládní návrh na růst průměrné penze o 900 korun. Stejně rostly důchody i od začátku roku 2019. Poslanci naopak neschválili návrh senátorů, aby důchody jednorázově vzrostly o 1000 korun měsíčně těm, kdo je pobírají už 25 let a víc.

Pravidelná valorizace by průměrný důchod zvedla o zhruba 750 korun. K tomu poslanci schválili zvláštní příspěvek přibližně 150 korun – tak, aby průměrný důchod rostl právě o 900 korun. Příští rok by se tedy měla průměrná penze zvýšit na zhruba 14 360 korun, tedy téměř o sedm procent. Státní pokladnu vyjde valorizace celkem na 31 miliard korun, z toho 5,4 miliardy dělá zvláštní příspěvek.

„Nejen pracující, ale i senioři a seniorky by měli těžit z ekonomického růstu,“ řekla poslancům před hlasováním ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Připomněla, že průměrná hrubá mzda letos roste o více jak sedm procent. Pro příklad uvedla, že důchody ve výši 10 tisíc korun se zvýší o 721 korun. Kdo má penzi 11 tisíc, dostane 773 korun navíc a kdo má 12 tisíc, dostane 825 korun navíc.

„Podle mého názoru rozhodně není spravedlivé a důstojné, aby jakýkoliv senior po 35 letech poctivé práce a odvádění pojistného měl důchod nižší než 10 tisíc korun měsíčně. Těší mě proto, že schválená nadstandardní valorizace pomůže zejména těmto lidem, kteří se velmi často pohybují na hranici příjmové chudoby,“ řekla Maláčová už dřív.

Mimořádný příspěvek se podle schválené novely zákona o důchodovém pojištění, která teď míří k podpisu prezidentovi, připočítá k procentní výměře každého důchodu. Nemá tedy dojít k poklesu zásluhovosti penzí.

Rychlý růst prosazuje ministerstvo práce oficiálně proto, aby došlo k zastavení propadu takzvaného náhradového poměru mezi průměrnou mzdou a průměrným důchodem. Náhradový poměr se poprvé dostal pod 40 procent: z hodnoty 42,3 procenta v roce 2013 na 37,9 procenta v roce 2018.

Vláda také slíbila, že v roce 2021 dosáhne průměrný důchod 15 tisíc korun. Pokud to chce splnit, měl by průměrný důchod výrazně růst i v roce 2021. Průměrný důchod v roce 2018 dělal 12 418 korun. Od letošního ledna se zvedl zhruba na 13 300 korun. Příští rok to tedy má být o dalších 900 korun víc.

Zvýšení se týká všech typů důchodů, čili nejen starobních, ale i pozůstalostních a invalidních.

Naše kalkulačka zvýšení důchodů je zatím orientační. Některé vstupy jsme totiž mohli jenom kvalifikovaně odhadnout.

Nespravedlnost pro matky?

Senátoři na konci července vrátili poslancům návrh na zvýšení důchodů a navrhli jim, aby ještě o tisíc korun víc přidali těm seniorům, kteří penzi pobírají 25 let a více a ještě jim nebylo 85 let. Jde vlastně o stejný návrh, který senátoři odhlasovali už loni. Poslanci jim ho teď odmítli podruhé za sebou.

Návrh senátora Miloše Vystrčila (ODS) podpořili například i senátoři z vládní ČSSD, a to i přesto, že se proti němu postavila jejich ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Podle ní na takové navýšení nejsou peníze. Pokud by se navíc důchody takto zvyšovaly na základě času stráveného v důchodu, byla by to podle ní motivace k odchodu do předčasného důchodu, což podle Maláčové není žádoucí.

Při středečním jednání ve sněmovně ministryně dodala, že je dobře, když senátoři chtějí napravovat fakt, že ženy mají nižší důchody. Podle ní si ale pečující osoby zaslouží vyšší důchody od prvního dne pobírání penze. Proto pro ně v rámci chystaných změn v celém systému navrhne jednorázové zvýšení. To mají podle Maláčové dostat všichni, kdo vychovali alespoň jedno dítě. Návrhy na změny v důchodech má ministerstvo práce předložit na podzim.

Senátorům vadí, že vláda Andreje Babiše od letošního roku přidala jednorázově 1000 korun měsíčně těm seniorům, kterým je 85 let a více.

„Můj návrh pouze odstraňuje nespravedlnost, kterou způsobila stávající vláda. Ženy – matky, které strávily většinu pracovního života v komunistické totalitě, odcházely do důchodu dříve než muži. Tedy asi 140 000 matek dnes nesplňuje podmínku věku 85 let pro navýšení důchodu, přestože jsou v penzi delší dobu než například osmdesátipětiletí muži a pobírají tak nižší důchody,“ řekl senátor Vystrčil. Podle jeho výpočtů by schválení návrhu vyšlo státní pokladnu na zhruba dvě miliardy korun ročně.