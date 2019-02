Důchodové kalkulačky 2019. Kdo může jít do starobní penze a kolik dostane?

Co se děje

26. 2. 2019

Pro odchod do starobní penze je potřeba splnit dvě základní podmínky: dosáhnout důchodového věku a nasbírat potřebné doby důchodového pojištění, jinak řečeno odpracovat dostatečný počet let.

Pokud jde o důchodový věk, v roce 2019 ho dosáhnou:

muži narození v období od září 1955 do června 1956,

bezdětné ženy narozené v lednu až říjnu 1956,

ženy narozené v lednu až říjnu 1957, které vychovaly jedno dítě,

ženy narozené v lednu až říjnu 1958, které vychovaly dvě děti,

ženy narozené v lednu až říjnu 1959, které vychovaly tři nebo čtyři děti,

ženy narozené v lednu až říjnu 1960, které vychovaly pět a více dětí.

Kdo se v přehledu nenašel, může si věk odchodu do důchodu spočítat na naší kalkulačce. Nezapomeňte, že od roku 2017 pro důchodový věk opět platí strop: 65 let. Už letos by se ale mohla hranice nástupu na penzi znovu posunout – zastropování se má s ohledem na průměrný věk dožití průběžně přepočítávat, vždy v letopočtech končících čtyřkou a devítkou.

Rozhodují odpracované roky

Samotné dosažení důchodového věku ovšem k přiklepnutí starobní penze nestačí. Úředníky z okresní správy sociálního pojištění bude zajímat, jestli jste se dostatečně dlouho účastnili důchodového pojištění. To představuje jednu ze složek pojištění sociálního, které za každého zaměstnance odvádí zaměstnavatel. Živnostníci a podnikatelé (osoby samostatně výdělečně činné) si sociální pojištění hradí sami.

Pro letošek platí, že kdo chce odejít do penze, musí mít na kontě 35 let důchodového pojištění. Zároveň se ale do limitu počítají takzvané náhradní doby pojištění: období, kdy člověk sociální pojištění nehradil (nebyl zaměstnaný nebo si ho neplatil jako OSVČ), přesto na ně důchodový zákon pohlíží jako na odpracované. V praxi jde například o:

péči o dítě do čtyř let věku

evidenci na úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání po dobu, po kterou vám náležela podpora v nezaměstnanosti

péči o blízkého závislého na péči

pobírání invalidního důchodu pro III. stupeň invalidity

výkon základní vojenské služby

částečně se započítává také studium na střední, vyšší odborné a vysoké škole před rokem 2010, konkrétně prvních šest let studia po dosažení plnoletosti

Náhradní dobu lze započítat, jestliže trvala minimálně jeden rok. Kdo náhradní dobu pojištění nemá, tomu stačí k odchodu do důchodu třicet odpracovaných roků.

Plaťte si sami Komu doba pojištění potřebná pro přiznání starobního důchodu chybí, může se přihlásit k platbě dobrovolného důchodového pojištění. Ale pozor, zpětně lze doplatit pouze jeden rok pojištění. Pokud tedy víte, že byste mohli mít v budoucnu se splněním podmínek pro přiznání důchodu problémy, přihlaste s dostatečným předstihem. Podrobnosti v článku: Dobrovolné důchodové pojištění. Když chybí odpracované roky

Starobní penze. Jak se počítá?

Vedle nároku na penzi hrají odpracovaná léta roli také při stanovení výše důchodu. Do výpočtu ale vstupují i předchozí příjmy, přesněji průměr hrubých výdělků za rozhodné období. Pro penze přiznávané letos je rozhodným obdobím rozmezí let 1986 až 2018. Na základě dob pojištění a dosažených výdělků se sociálka dopočte k takzvané procentní výměře (roli hrají ještě takzvané redukční hranice – podrobněji o výpočtu v boxu níž).

Další složku všech penzí představuje základní výměra, která je pro všechny důchodce stejná. Letos při valorizování penzí základní výměra stoupla nejvýrazněji za posledních 20 let – na 3270 korun (loni šlo o částku 2700). Důvodem je změna výpočtu, kterou loni prosadila koalice ANO a ČSSD. Tisíc korun navrch pak koalice přidala také penzistům starším pětaosmdesáti let.

Důchodové počty Všechny důchody (tedy i vdovský důchod, sirotčí nebo invalidní důchod) se skládají ze základní a procentní výměry. Základní výměra důchodů letos dělá 3270 korun, procentní výměra 1,5 procenta za každý celý rok důchodového pojištění získaný do doby nároku na důchod. Dál je pro stanovení výpočtového základu důležitý osobní vyměřovací základ: měsíční průměr všech příjmů dosažených v rozhodném období – mezi lety 1986 až 2018. Pro stanovení výpočtového základu z osobního vyměřovacího základu platí v roce 2019 dvě redukční hranice: I. redukční hranice 14 388 korun a II. redukční hranice 130 796 korun. Výpočtový základ se z osobního vyměřovacího základu stanoví tak, že částka do první redukční hranice náleží v plné výši, z částky nad I. do II. redukční hranice náleží 26 procent a k částce nad II. redukční hranici se nepřihlíží.

Pokud má okresní správa sociálního zabezpečení vypočítat důchod správně, musí mít k dispozici všechny potřebné dokumenty: především lejstra prokazující dobu pojištění a výši výdělků, nejčastěji tedy Evidenční listy důchodového pojištění. Ty by měl za každého zaměstnance odevzdávat zaměstnavatel, v praxi ale může některý z dokumentů chybět.

Proto se hodí ověřit, zda má sociálka skutečně kompletní a správné podklady. Stačí požádat o Informativní list důchodového pojištění. Příslušný formulář najdete na webu České správy sociálního zabezpečení, vytištěnou žádost pošlete na adresu: ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5. Kdo má zřízenou datovou schránku, může využít online podání. Další možností je nahlédnout do „konta“ pojištění on-line na ePortálu ČSSZ, opět ale budete potřebovat datovou schránku nebo elektronickou občanku s čipem (a aktivovanými elektronickými funkcemi), která se vydává od loňského léta.

Informativní list shrnuje doby pojištění a vyměřovací základy, které u vás ČSSZ eviduje. Pokud doklady od jednoho z dřívějších zaměstnavatelů chybí, ozvěte se a zjednejte nápravu. Zároveň se nebojte zkontrolovat, jestli se úředníci ze sociálky ve výpočtu nesekli – pomůže naše kalkulačka.

Když vám bude důchod vycházet jinak, odvolejte se. Jak na to, jsme vám radili před časem:

Kalkulačku možného budoucího důchodu ale máme i pro ty, kteří půjdou do penze až za několik let a chtějí vědět, s jak vysokou (nebo nízkou) částkou do budoucna počítat. Při výpočtu vycházíme z předpokladu, že jejich příjem v minulosti kopíroval tempo růstu průměrné mzdy v ekonomice a tímto tempem v průměru poroste i nadále. Jinak se nedá odhadnout, z jakého příjmu důchod počítat. Podle koeficientů, které zhruba odpovídají minulým tempům růstu průměrné mzdy, se ostatně přepočítávají i minulé příjmy při přesném výpočtu důchodu.

Výsledná částka je samozřejmě pouze orientační. Jak se budou důchody počítat za deset dvacet let, můžeme jen odhadovat.

Výpočet výše důchodu Zjednodušená verze | Přesnější verze Důchod přiznaný v roce: 2009 2010 do 30.9.2011 po 30.9.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Počet let pojištění ke dni vzniku nároku na důchod: Přesluhování Ne Ano bez pobírání důchodu - počet čtvrtletí před 1. 7. 2001

po 30. 6. 2001

při pobírání 1/2 důchodu - počet pololetí při pobírání celého důchodu - počet let Předčasný důchod Ne Ano počet čtvrletí Rok Příjem z výdělečné

činnosti (Kč) Vyloučené doby

(dny) 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Rok Příjem z výdělečné

činnosti (Kč) Vyloučené doby

(dny) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



Jak na žádost?

Pokud splňujete výše uvedené a chcete do penze odejít (jde o vaše právo nikoli povinnost), musíte o starobní důchod požádat: na okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště. Žádost můžete podat nejdřív čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Není přitom potřeba vyplňovat žádné tiskopisy – žádost s vámi sepíšou pracovníci sociálky.

S sebou si ale rozhodně vezměte průkaz totožnosti, případně doklady prokazující náhradní doby pojištění – například potvrzení o studiu (výuční list, vysvědčení z jednotlivých ročníků a maturitní vysvědčení), vojně (vojenskou knížku) nebo péči o dítě (rodný list). Krok za krokem žádostí o starobní penzi vás provede článek.

Při sepisování žádosti byste se také měli rozhodnout, zda si důchod necháte vyplácet v hotovosti nebo převodem na bankovní účet. Svůj výběr sice můžete později změnit, počítejte ale s tím, že to chvíli potrvá. Podrobnosti v článku: