Návod. Jak si nechat důchod posílat do ciziny

Žijete trvale za hranicemi, ale důchod berete český? Můžete si penzi nechat posílat do ciziny, stejně jako to dělá skoro sto tisíc dalších lidí. Poradíme.





Nedávno jsme na Peníze.cz psali o tom, jaké jsou možnosti výplaty důchodu:

Dneska pokračujeme. Dozvíte se, za jakých podmínek vám Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) bude důchod posílat do ciziny, jak a kde o to žádat a jak výplata do zahraničí probíhá. Jak podrobněji vysvětlíme níž, nemůžete například automaticky čekat, že vám peníze budou chodit každý měsíc jako tuzemským důchodcům.

Podle dat ČSSZ na konci loňského roku české důchody putovaly celkem do osmdesáti osmi zemí. Důchod si nechávalo do zahraničí posílat 93 236 lidí. Většina z nich žije v Evropě, nejčastěji na Slovensku, v Německu a Polsku. Do exotičtějších zemí, jako jsou Seychely, Madagaskar, Maroko, Alžír, Egypt, Peru nebo Dominikánská republika, mířilo důchodů v řádu jednotek.

Příjemců českého důchodu za hranicemi je každým rokem víc: za posledních sedm let jich přibylo 33 tisíc.

Jak se důchod do ciziny vyplácí

Lidem, kteří trvale žijí v cizině, vyplácí správa sociálního zabezpečení důchod třemi způsoby: na účet zahraničního peněžního ústavu, šekem na adresu v zahraničí nebo na účet u banky v Česku. Způsob výplaty si můžete vybrat sami. Uvedete ho, když půjdete žádat o důchod:

Případně můžete způsob výplaty kdykoli později změnit. Postup je podobný, jako když měníte způsob výplaty důchodu v Česku, jen využijete jiné formuláře a byrokracie bude trochu víc.

Předně budete muset české sociálce pravidelně odevzdávat potvrzení o žití. Formulář musíte vlastnoručně podepsat a podpis nechat úředně ověřit v zemi, kde žijete – na místním úřadě, který je k ověřování podpisů způsobilý, případně na českém zastupitelském úřadě. Nesmí chybět datum ověření podpisu a razítko příslušného úřadu. Tiskopis „potvrzení o žití“ je v různých jazykových variantách k mání na webu ČSSZ:

Výplata důchodu na účet

Pokud trvale žijete v zahraničí, o výplatu důchodu na účet v zahraničí nebo účet v Česku žádáte na tomto tiskopise:

Co se týče potvrzení o žití, záleží na vás, jak často ho budete České správě sociálního zabezpečení dodávat. Intervaly si určujete sami, správa sociálního zabezpečení vás vyzývat nebude – můžete ho odevzdávat co čtvrt roku, co půl roku i v jakékoli jiné frekvenci. Ve stejné frekvenci budete dostávat na účet důchod. Sociálka vám ho vyplatí vždy až poté, co od vás obdrží potvrzení o žití – vždy zpětně za období od poslední výplaty důchodu do měsíce, ve kterém bylo potvrzení o žití podepsané (přesněji, kdy byl ověřený jeho podpis). Takže když správě sociálního zabezpečení pošlete potvrzení třikrát za rok, dostanete důchod taky třikrát ročně.

I když trvale žijete v cizině, můžete si důchod nechat posílat na účet u banky v Česku, v české měně. Způsob provádění výplaty i pravidla předkládání potvrzení o žití jsou stejná, jako když si penzi necháte posílat na účet u peněžního ústavu v zahraničí.

ČSSZ upozorňuje Na co dát pozor Jestli chcete dostávat důchod na účet v cizině, musíte České správě sociálního zabezpečení sdělit: název účtu, tedy jméno majitele účtu,

BIC kód pobočky banky, u které je účet vedený,

u států Evropské unie a účtů v eurech je nutné uvést číslo účtu příjemce důchodu v mezinárodní struktuře IBAN a BIC kód banky pro SWIFT,

u států mimo Evropskou unii číslo účtu příjemce důchodu, název banky, její přesnou adresu a měnu, v níž je účet vedený. U některých zemí ČSSZ požadavky ještě upřesňuje: Austrálie – číslo účtu příjemce důchodu, AU – Australian Bank State Branch (BSB) Code, název banky a její přesná adresa,

Kanada – číslo účtu příjemce důchodu, CC – Canadian Payments Association Payment Routing Number, Branch, kód banky – BANK, název banky a její přesná adresa,

Kuba – účet smí být pouze v eurech

Rumunsko – účet pouze v eurech, z jiných se peníze vracejí

Ukrajina, účet v eurech – číslo účtu příjemce důchodu, BIC, název banky a její adresa,

Ukrajina, účet v dolarech – časté problémy ze strany zprostředkující banky v USA s umístěním platby, je nutno sdělit i MFO kód (nejlépe potvrzení od banky),

Irán – na účty do Íránu se nedají posílat peníze, klienti si musí založit účet jinde,

USA – číslo účtu příjemce důchodu, FW – Fedwire or ABA Code (Routing Number), název banky a její přesná adresa.

Výplata důchodu šekem na adresu

Když se rozhodnete pro výplatu důchodu šekem na adresu v cizině, budete penzi dostávat čtyřikrát ročně: v březnu, červnu, září a prosinci, vždy zpětně za předchozí čtvrtletí. Jednou ročně musíte České správě sociálního zabezpečení posílat potvrzení o žití – ČSSZ vám tiskopis zašle na vaši adresu v zahraničí každý prosinec. Na vrácení vyplněného formuláře s vlastnoručním úředně ověřeným podpisem máte třicet dní od jeho doručení.

Penzistům, kteří žijí v Bulharsku, výplatu důchodu na adresu ČSSZ nedoporučuje – při proplácení šeku totiž budete hradit bulharským bankám poplatky, které můžou přesáhnout výši důchodu. Výhodnější je výplata důchodu na účet.

Kdy je to jinak

Zvláštní pravidla má výplata důchodů na sousední Slovensko – tam je možné penzi vyplácet jedině na účet, v eurech. Rozdíl je i v tom, že peníze se posílají penzistům žijícím na Slovensku každý měsíc, vždy mezi 22. a 26. dnem v měsíci, na účty se obvykle připisují do pěti pracovních dní. Potvrzení o žití musejí penzisté žijící na Slovensku předkládat čtyřikrát do roka. ČSSZ je k tomu pravidelně vyzývá a zasílá příslušný tiskopis – vždy v únoru, květnu, srpnu a listopadu. Na vrácení vyplněného a vlastnoručně podepsaného formuláře je třicet kalendářních dnů ode dne jeho doručení.

Výjimku mají také důchodci žijící v Polsku. Penzi dostávají každý měsíc, ovšem na adresu, mezinárodní poštovní poukázkou prostřednictvím Polské pošty ve zlotých. Měsíční platby se doručují vždy v první půlce měsíce, za který výplata důchodu náleží. Potvrzení o žití penzisté žijící v Polsku dokládat nemusejí.