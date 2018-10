Výplata důchodu. Jaké jsou možnosti a jak na změny

Důchod se vyplácí buď v hotovosti, nebo na účet. Přečtěte si, jak způsob výplaty změnit a jak dlouho to trvá. Jestli můžete hýbat s datem splatnosti. Jak si nechat peníze posílat do nemocnice. A jak zařídit, aby za vás penzi mohl přebírat někdo jiný.





Důchody se v Česku vyplácejí buď hotově prostřednictvím České pošty, nebo převodem na bankovní účet. A vyplácejí se vždy na měsíc dopředu. Takže když vám přijde důchod desátého října, jde o peníze na období od desátého října do devátého listopadu.

Způsob výplaty si volíte, když u okresní správy sociálního zabezpečení podáváte žádost o důchod. Kdykoli později ho můžete změnit, jen se musíte smířit s tím, že to chvilku potrvá.

Když chcete penzi hotově

Když se rozhodnete pro výplatu přes poštu, počítejte, že vám správa sociálního zabezpečení z každé výplaty důchodu strhne dvacet jedna korun na úhradu nákladů spojených se zasláním peněz – netýká se to ale důchodů přiznaných před rokem 2010.

Některé záležitosti ohledně průběhu hotovostní výplaty můžete řešit přímo na poště. Na pobočce pošty můžete požádat o:

změnu formy výplaty důchodu; možnosti jsou dvě: doručovatelem v místě bydliště nebo u přepážky pošty,

vyloučení druhého z manželů z přijímání důchodu (pokud zákonného partnera z přijímání svého důchodu nevyloučíte, smí ho od doručovatelky nebo na přepážce přebírat za vás)

změnu trvalé adresy bydliště,

dosílku důchodu na jinou adresu, třeba na chalupu nebo do nemocnice.

O všechny jmenované změny se na České poště žádá prostřednictvím formuláře Důchodová služba – žádost o změnu, vytisknout a vyplnit ho můžete už doma. Na poštu s sebou nezapomeňte vzít také občanský průkaz a ústřižek pro příjemce (ten dostáváte při každé výplatě důchodu). Pošta změny zpracovává celkem rychle. Když o změnu výplaty nebo trvalé adresy požádáte alespoň deset pracovních dní před splatností důchodu, dostanete podle nových not už příští důchod.

Když chcete důchod na účet

Jestli chcete peníze dostávat na bankovní účet, budete muset správě sociálního zabezpečení nejprve doložit, že je bankovní účet skutečně váš, případně že jde o účet vašeho manžela nebo manželky a vy na něm máte dispoziční právo (tedy smíte nakládat s penězi, které jsou na něm uložené). Když chcete, aby vám důchod chodil na účet zákonného partnera, musí s tím dotyčný souhlasit a spolu s vámi žádost podepsat. Na bankovní účet dětí, vnoučat nebo známých vám důchod nepošlou, zákon to neumožňuje.

Vlastnictví bankovního účtu se dokládá tiskopisem „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu”, případně „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice”. Než formulář odevzdáte okresní správě sociálního zabezpečení, musí ho potvrdit banka.

Uvedené formuláře jsou k mání na webu ČSSZ a v ePortálu ČSSZ, vytištěné také na okresních správách sociálního zabezpečení. Stejné tiskopisy poslouží, pokud vám důchod chodí hotově, a chcete způsob výplaty změnit.

Když správu sociálního zabezpečení požádáte o změnu výplaty důchodu nebo o to, aby peníze začala posílat na jiný účet než dosud, má podle zákona celkem dlouhou lhůtu na to, aby změnu zrealizovala – má čas do splátky důchodu splatné ve třetím kalendářním měsíci po měsíci, ve kterém jste o změnu požádali. Většinou bývá vyřízeno už do druhé splátky po žádosti, nemůžete ale počítat s tím, že to bude okamžitě; starý účet proto raději hned nerušte, jestli to máte v plánu.

Když onemocníte

Jestli vám penze chodí hotově, ale váš zdravotní stav se zhorší tak, že nějaký čas, nebo dokonce už trvale, nebude ve vašich silách, abyste si důchod vyzvedávali sami, může ho za vás přebírat někdo z rodiny. Předně váš manžel nebo manželka, jak zmiňujeme u hotovostní výplaty výš.

Jestli chcete, aby vaši penzi přebíral někdo jiný, musíte předem na obecním úřadě v místě vašeho trvalého bydliště požádat, aby ho ustanovili takzvaným zvláštním příjemcem důchodu. Dotyčný člověk s tím samozřejmě musí souhlasit a žádost spolu s vámi podepsat. Pokud se dostanete do stavu, ve kterém nebudete schopní žádost podat nebo podepsat, může ji příbuzný podat sám, váš zdravotní stav ale bude muset doložit lékařskou zprávou.

V případě hospitalizace, která trvá déle než jeden měsíc, vám může pošta důchod přeposílat do nemocnice nebo jiného zdravotnického zařízení – žádost je možné sepsat přímo v nemocnici, k ruce by vám měl být nemocniční úředník či úřednice. Důchod si můžete nechat zasílat také do vybraných zařízení sociální péče, například do domova pro seniory.

Pokud peníze akutně nepotřebujete, je možné důchod nechat ležet na poště a vyzvednout později. Pošta důchody nechává uložené dva měsíce a dvacet dní od data splatnosti, pak je vrací sociálce.

Když si na poště nevyzvednete tři po sobě následující splátky důchodu, sociálka výplatu důchodu zastaví, a bude vás o tom písemně informovat – v dopise se zároveň dozvíte, jak postupovat, abyste se k zadrženým penězům dostali a výplata důchodu se obnovila; budete o to muset písemně požádat.

Změna splatnosti důchodu

Každý důchodce dostává penzi jinak, důchody jsou splatné v sudých dnech v měsíci, od druhého do čtyřiadvacátého. Správa sociálního zabezpečení se snaží splatnost rovnoměrně rozkládat na jednotlivá data, aby se systém zbytečně nezadrhával a důchody chodily pravidelně a včas. Termíny splatnosti připadající na druhý a čtvrtý den v měsíci se postupně snaží snižovat na minimum, bývají s nimi potíže na přelomu roku.

Chtěli byste si sami určit den v měsíci, kdy vám bude penze chodit? Správa sociálního zajištění takové žádosti většinou zamítá. Vstřícná je jen v těchto situacích:

o konkrétní termín splatnosti požádáte už v první žádosti o důchod,

žádáte o důchod a chcete, abyste ho dostávali ve stejný termín jako manžel nebo manželka,

mění se druh důchodu, který berete, například z invalidního na starobní, a vy současně požádáte o změnu termínu splatnosti,

máte důchod splatný druhého nebo čtvrtého v měsíci a chcete splatnost posunout na pozdější datum.

Tolik k výplatě důchodů. Příště navážeme. Dočtete se, jak si nechat důchod posílat do ciziny.