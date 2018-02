Vdovský, vdovecký a sirotčí důchod v roce 2018. Přehled pravidel a kalkulačky

Vdovský, vdovecký i sirotčí důchod spadají do kategorie pozůstalostních důchodů. Pro přiznání jedné z pozůstalostních penzí je potřeba stejně jako u starobního a invalidního důchodu splňovat několik podmínek.

Vdovský a vdovecký důchod. Kdo má nárok?

Předně – na vdovský a vdovecký důchod dosáhnou jen zákonní manželé a manželky. Registrovaní partneři a nesezdané páry na pozůstalostní penzi nárok nemají. Další předpoklad pro přiklepnutí vdovského či vdoveckého důchodu – zesnulý partner ke dni smrti musí splnit aspoň jednu z následujících podmínek:

pobíral starobní důchod

pobíral invalidní důchod

získal potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod

splňoval podmínky nároku na starobní důchod

Vdovy a vdovci, kterým partner zemřel následkem pracovního úrazu, mají nárok na pozůstalostní důchod automaticky (splnění výše uvedených podmínek se nezkoumá). Automatický nárok ale neznamená automatickou výplatu – jak na žádost o pozůstalostní důchod si povíme na konci článku.

Vdovský a vdovecký důchod: Na jeden rok

Vdovský a vdovecký důchod sociálka standardně vyplácí jeden rok od úmrtí manžela nebo manželky. V některých případech lze ovšem pozůstalostní penzi pobírat trvale. Konkrétně když:

pečujete o nezaopatřené dítě

pečujete o dítě závislé na péči jiné osoby v II. až IV. stupni

pečujete o své rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s vámi žije ve společné domácnosti a je závislý na péči jiné osoby v II. až IV. stupni

jste invalidní ve III. stupni

jste dosáhli alespoň věku o čtyři roky nižšího, než je důchodový věk muže stejného data narození, nebo důchodového věku, je-li váš důchodový věk nižší

Nárok na trvalý vdovský (vdovecký) důchod vznikne, i pokud jedné z výše uvedených podmínek vyhovíte do dvou let od doby, kdy jste dočasný vdovský nebo vdovecký důchod přestali čerpat.

Když postupem času získáte nárok na vlastní důchod – starobní či invalidní, budete v plné výši dostávat pouze vyšší z obou penzí. Z druhého důchodu pak sociálka vyplatí polovinu procentní výměry. Procentní výměra je jedna ze dvou složek všech penzí – podrobnosti o pár řádků níž.

Jestliže se znovu vdáte nebo oženíte, nárok na pozůstalostní důchod po předchozím partnerovi zanikne.

Vdovský a vdovecký důchod. Kolik dělá?

Vdovský a vdovecký důchod se stejně jako ostatní penze skládá ze dvou složek: základní a procentní výměry. Základní výměra se vždy stanoví jako devět procent z průměrné mzdy v národním hospodářství – letos tedy dělá 2700 korun.

Naopak procentní výměra se počítá individuálně. U vdovského a vdoveckého důchodu se rovná polovině procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl (nebo by měl) nárok váš partner v době úmrtí.

Vdovský a vdovecký důchod si snadno spočítáte na naší kalkulačce.

Vdovský důchod 2018 - výpočet Výše důchodu zemřelého: Kč Rok úmrtí: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Současná výše důchodu vdovy/vdovce: Kč

Sirotčí důchod: Od letoška mírnější podmínky

Mezi pozůstalostní důchody patří také sirotčí důchod. Nárok na něj mají nezaopatřené děti, kterým zemře rodič (případně osvojitel nebo osoba, která na základě rozhodnutí soudu převzala dítě do péče). Za nezaopatřené se považují děti do skončení povinné školní docházky, a také děti do 26 let, které se soustavně připravují na budoucí povolání. Přesné vymezení pojmu nezaopatřené dítě najdete v boxu.

Nezaopatřené dítě Pod pojmem nezaopatřené dítě se rozumí dítě do skončení povinné školní docházky. A i potom, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže: se soustavně připravuje na budoucí povolání

se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz

z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost Soustavnou přípravou na budoucí povolání se myslí studium na středních, vyšších odborných či vysokých školách nebo příprava ve speciálních výcvikových střediscích pro osoby se změněnou pracovní schopností. Soustavnou přípravou na budoucí povolání ale není studium, při kterém člověk pracuje tak, že musí platit nemocenské pojištění, má nárok na hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání nebo při kterém je příslušníkem armády či v jiném služebním poměru. Za nezaopatřené dítě je člověk považovaný taky v případě, že už dokončil povinnou školní docházku, ještě mu nebylo osmnáct, je vedený v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Smrt rodiče a nezaopatřenost dítěte ale není jedinou podmínkou pro přiznání sirotčího důchodu. I tady sociálka zkoumá získání potřebné doby pojištění. Sirotčí důchod přiklepne, pokud zesnulý rodič ke dni smrti splňoval alespoň jednu z následujících podmínek:

zemřel následkem pracovního úrazu

pobíral starobní důchod

pobíral invalidní důchod

splňoval podmínku nároku na starobní penzi

získal alespoň polovinu potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod

Pokud jde o poslední podmínku, od začátku února platí mírnější pravidla v případech, kdy bylo zesnulým rodičům více než 28 a 38 let. Pokud jde o osobu starší 28 let, stačí, aby se důchodového pojištění účastnila alespoň po dobu jednoho roku během posledních deseti let před dnem úmrtí. Pro osoby starší osmatřiceti let platí limit dvou let účasti na důchodovém pojištění během dvaceti let před dnem úmrtí.

Pokud vám okresní správa sociálního zabezpečení v minulosti nárok na sirotčí důchod nepřiznala, protože se zesnulý rodič nevešel do limitu potřebné doby pojištění, můžete letos požádat o sirotčí důchod znovu.

Výpočet sirotčího důchodu 2018

Sirotčí důchod má stejně jako vdovský a vdovecký důchod dvě složky. Základní výměru 2700 korun a procentní výměru, která dělá čtyřicet procent procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu, na který měl (nebo by měl) zemřelý rodič nárok.

Jestliže dítěti zemřou oba rodiče, má nárok na sirotčí důchod po každém z nich. V plné výši ale může čerpat pouze jeden z důchodů – z vyššího ze sirotčích důchodů mu náleží základní i procentní výměra. Z nižšího důchodu pouze procentní výměra.

Výši sirotčího důchodu si můžete propočíst na naší kalkulačce.

Sirotčí důchod 2018 - výpočet Výše důchodu zemřelého: Kč Rok úmrtí: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Současná výše sirotčího důchodu: Kč

Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením. Pokud si oboustranně osiřelé dítě osvojí jen jedna osoba, končí nárok na sirotčí důchod po osobě, kterou osvojitel nahradil.

Pozůstalostní důchody. Jak žádat?

O pozůstalostní důchody se žádá na okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště. Žádost se vždy sepisuje přímo s pracovníkem sociálky – na správu sociálního zabezpečení je tedy potřeba dostavit se osobně. Za osiřelé děti mladší osmnácti let žádají zákonní zástupci.

Na sociálce je pak potřeba předložit několik dokladů: úmrtní list, oddací list (když žádáte o vdovský/vdovecký důchod), rodný list (když žádáte o sirotčí důchod) a občanský průkaz. Nezaopatřené děti, které ukončily povinnou školní docházku a dál studují, dokládají také potvrzení o studiu.

S sebou vezměte také rozhodnutí o přiznání důchodu zesnulého partnera nebo rodiče (je-li k dispozici). Pokud ke dni smrti nebyl důchod přiznaný, budete potřebovat doklady prokazující dobu důchodového pojištění.