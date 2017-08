Peníze, nebo život. Jak si užít důchod

Užívat si zaslouženého důchodu! Kolikrát jste to slyšeli? Jenže jestli máte oči otevřené, víte sami, že je to pro řadu penzistů prázdná fráze. Důchod často sotva stačí na složenky a nejnezbytnější životní náklady. Kdo k důchodu nepracuje, nepodniká nebo nemá našetřeno, o nějakém užívání si může nejvýš nechat zdát. A vy?

Těžko říct, jak a co bude za pár let. Kdy vás nechají do důchodu odejít, kolik vám přiznají. Že to ale nebude žádná hitparáda, to je zřejmé. Už dnes je důchodců pomalu víc než novorozeňat. Ovšem nejsou důchodci, jako důchodci. Rozhodně mezi námi nežijí jen důchodci v papučkách. Někteří dál pracují, protože musí. Někteří dál pracují, protože je to baví. A někteří si opravdu užívají víc či míň aktivního odpočinku – jak zdraví dovolí.

Bohatý důchodce

Bohatý důchodce není ten, který si připaluje havana pětistovkou. Bohatý je ten, kdo má v důchodu našetřeno tolik, aby se nemusel bát, že nebude mít na jídlo nebo nájem. Cest, jak se takového stavu dobrat je jistě víc. Jedno mají společné: člověk se na ně musí vydat, čím dřív, tím lépe. Pokud se například hodláte zabezpečit tak, že si vyděláte balík podnikáním, nečekejte s tím do padesáti, počítejte s tím, že párkrát přijde pád, než se vám povede uspět.

Čím dřív, tím víc V našem seriálu jsme nabízeli cestu, která je prakticky pro každého, cestu pravidelného investování v podílových nebo důchodových fondech. A i tady platí, že není na co čekat. Čím dřív se do toho pustíte, tím většího výnosu se dá docílit. Začít se dá s malými částkami uspořenými už z prvních brigád nebo výplat: Telecí léta

Co můžeš udělat ve dvaceti, neodkládej na důchod Nebo vlastně, když člověk nemyslí jen na sebe, svým dětem můžete začít zajišťovat kapitál, když jsou ještě v peřinkách: Bezstarostné dětství Ale ani když váš věk už poněkud pokročil (do nejlepších let), není potřeba házet flintu do žita: Život začíná v padesáti

Zdravý důchodce

Druhá tvář našeho seriálu se věnovala pojištění. Mluvili jsme o tom, jak ji nastavit sobě i dětem, jak ji revidovat, když se v našem životě něco změní. Blížící se penzijní věk bývá také časem k přehodnocení a revizi pojistek. Ne ale k jejich rušení – jak také lidi často s vidinou úspory dělají. Pokud jsme si vzali hypotéku, pojistka nám jistila splátky, pokud bychom nemohli vydělávat.

Pokud už je nemovitost splacená, je možné pojistku snížit a takříkajíc překopat. Význam pojištění proti smrti také klesá, věk s sebou ale kromě moudrosti přináší taky neduhy, některé úrazy jsou častější a rekonvalescence pomalejší. Pokud už v penzi nebudete pracovat, nebude vám kvůli nemoci nebo úrazu utíkat příjem, na druhou stranu se peníze z pojistky můžou hodit na nejrůznější nadstandardní zdravotnické služby, na pobyt v lázních a podobně.

Pro jistotu Jaká je nejčastější chyba, kterou lidé při pojištění dělají? Možná vás to překvapí, ale nejčastější chyba je ta, že už se člověk na svou pojistku nikdy nepodívá. Jeho potřeby se přitom několikrát za život podstatně změní. Jiné jištění potřebuje člověk, který žije sám, jiné rodina, člověk, který si pořídí děti a k nim navrch hypotéku, potřebuje něco jiného než single osoba. To samé se týká majetku, starší auto s menší hodnotou jste možná nechránili havarijní pojistkou, nové žihadlo si ji ale nejspíš zaslouží, byt bez dražšího vybavení, jste zvlášť nepojišťovali, jenže dneska už byste při menším požáru tratili pořádný balík. Pojistkám v našem seriálu byly věnované zejména díly Rodinné jistoty

Bezstarostné dětství

Na tomto místě tedy nás seriál končí a nastává čas zodpovědět otázku z jeho názvu. Tak tedy: peníze, nebo život?

Naše odpověď je jasná: Peníze a život. Mrtvý si může peníze strčit… do kapsy svého zcela zbytečného zimníku, stejně si za ně nic nekoupí. A život bez peněz?