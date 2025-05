Do klientské zóny Jenda (Jednoduše na dávky) se nově můžete přihlásit i přes chytrý mobilní telefon. Podle ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) jde o výrazné zjednodušení a zefektivnění celého procesu podávání žádostí o dávky. Aplikace Jenda je dostupná v App Store i Google Play.

„Jenda umožňuje podání žádosti z pohodlí domova tak, aby nemusel běhat po úřadech. Nyní v ještě přívětivějším prostředí mobilní aplikace přímo v telefonu nebo jiném zařízení. Klient bude pravidelně informován o stavu svých žádostí, a s tím souvisí i skutečnost, že doba vyřízení žádosti se významně zkrátí,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Podle Karla Trpkoše, vrchního ředitele sekce informačních technologií MPSV, patří mezi hlavní výhody mobilní aplikace především to, že lidé mají přehled o klientských službách na dosah ruky.

„Všechny žádosti a příspěvky najde klient na jednom místě. Díky správě účtů bude možné upravovat a aktualizovat své osobní údaje a provádět nastavení účtu přímo z aplikace. V rámci notifikací a upozornění navíc bude žadatel vždy včas informován o důležitých událostech a případných změnách,“ říká Trpkoš. Doplňuje, že data lidí jsou chráněna nejmodernějšími bezpečnostními technologiemi.

V Jendovi je teď možné online vyřídit z dávek rodičovský příspěvek, přídavek na dítě a příspěvek na bydlení. Na konci loňského roku přibyla do zóny i agenda zaměstnanosti, takže lidé se můžou odkudkoliv zaevidovat jako uchazeči o zaměstnání a požádat o podporu v nezaměstnanosti.

„Mobilní aplikace Jenda zaručuje bezpečné a rychlé přihlášení a umožňuje nahrávání dokumentů přímo z telefonu. Podání žádosti například o rodičák nezabere déle než tři minuty," dodává ministr Jurečka.

Přes klientskou zónu, která začala fungovat v srpnu roku 2023, bylo zatím podle údajů ministerstva podáno 424 168 žádostí. Téměř 40 % všech žádostí je u digitalizovaných agend vyřizováno online z domova.

Podle Jurečky se vyřízení dávek výrazně zrychlilo. Zatímco na začátku roku 2024 trvalo vyřízení například rodičovského příspěvku 21 dní, na konci roku to bylo už 8 dní. U příspěvku na bydlení se proces zrychlil o 36 dní na současných 13 dní.

Do budoucna, zřejmě do konce letošního roku, se v Jendovi objeví také nová Dávka státní sociální pomoci, která spojuje do jedné současné čtyři dávky - přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí. V plánu je do platformy přidat rovněž dávky pro zdravotně postižené. K tomu by mělo dojít v dubnu příštího roku.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

