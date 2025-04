Velká výměna průkazů pro osoby s postižením se blíží. Na co se připravit?

Skoro 140 tisíc osob se zdravotním postižením si bude muset letos vyřídit nový průkaz ZT, ZTP nebo ZTP/P. Některé navíc čeká i nové posouzení jejich zdravotního stavu. Co je nutné vyřídit a kolik to bude stát?

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 4. 4. 2025

Letos je to deset let, co se uskutečnila rozsáhlá výměna průkazů osob se zdravotním postižením – TP, ZTP a ZTP/P. A protože průkazům skončila platnost, musí se letos vyměnit. Úřad práce nyní začíná rozesílat informační dopisy jejich držitelům.

„Tato výměna by se měla dotknout téměř 138 tisíc průkazů, z toho přibližně sedmi procentům klientů bude zároveň končit platnost posouzení schopnosti pohyblivosti a orientace,“ upřesňuje mluvčí úřadu práce Kateřina Pavlíková.

Klienti, kterých se výměna týká, dostanou zhruba 90 dnů před koncem platnosti průkazu dopis s podrobně popsaným postupem. „Pokud je průkaz nadále platný, tak se dostaví klienti přibližně jeden měsíc před koncem platnosti na kontaktní pracoviště úřadu práce a požádají o jeho výměnu. Pro vystavení nového průkazu je zapotřebí předložit aktuální fotografii o rozměrech 35 mm x 45 mm,“ popisuje Pavlíková.

Protože ale pro řadu osob může být komplikovaná už jen samotná návštěva úřadu, natož pak hledání místa, kde pořídí fotku, je možné se vyfotit doma.

„Dnes prakticky nejsou běžně dostupné služby k focení na průkazky. Proto je nezbytné si novou fotografii udělat „po domácku“. To znamená, že vás může kdokoliv vyfotit před světlým pozadím, fotku vytisknout a vystřihnout do požadovaného formátu. Pokud nemáte doma zařízení, především tiskárnu, je potřeba požádat někoho nebo se pokusit domluvit s obecním úřadem, kde mají matriku, kde běžně průkazové fotky dělají. V této věci není žádné jiné řešení,“ uvádí na svých stránkách Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP).

Ta dále radí, že pokud by se lidé nemohli dostavit osobně na úřad, je možné pověřit jinou osobu – rodinného příslušníka nebo asistenta, který může zanést potřebné dokumenty a také vyzvednout nový průkaz.

„Pokud dotyčný klient není schopen si sám zajistit výměnu průkazu pro osoby se zdravotním postižením nebo podat žádost o průkaz osoby se zdravotním postižením, může na základě plné moci, která nemusí být úředně ověřena, zplnomocnit jinou osobu, která tento postup zajistí,“ potvrzuje NRZP.

Výroba nového průkazu zabere zhruba 10 dní. Až bude připravený k převzetí, vyzvou úředníci klienta telefonicky, e-mailem nebo jinou formou. Při vyzvednutí průkazu bude nutné na místě uhradit správní poplatek ve výši 30 Kč.

„Pokud se potřebují lidé dostavit na naše pracoviště osobně, nejpohodlnější jsou pro ně bezbariérové pobočky, pokud mají možnost je navštívit. Pokud není konkrétní pracoviště bezbariérové, umožňujeme vyřídit agendy s pracovníkem v jiných prostorách úřadu, na těchto pobočkách jsou k tomu i zvonky pro přivolání úředníka,“ doporučuje mluvčí úřadu práce.

Jak ale upozorňuje NRZP, na informativním sdělení k výměně průkazu OZP (osob zdravotně postižených) může být uvedeno pracoviště, které bude v průběhu roku 2025 zrušeno. Lidé by si tak před návštěvnou měli ověřit, zda kontaktní pracoviště ještě funguje. „Jinak doporučujeme dotázat se na krajském úřadu práce, které pracoviště převzalo agendu zrušeného úřadu,“ uvádí národní rada.

Více jsme o rušených úřadech práce psali zde: Úřadů práce skončí méně, než mělo. Tady je nový seznam.

Platíte hodně za plyn?

Více než 10 tisícům klientů končí spolu s průkazem i nárok na něj, respektive končí jim platnost posouzení zdravotního stavu. Tito lidé musí 90 dnů před koncem platnosti průkazu navíc vyplnit a odeslat online formulář s názvem: Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením. K dispozici je na webu www.mpsv.cz. Formulář lze také vytisknout v PDF a vyplněný zaslat poštou nebo se dostavit na kontaktní pracoviště, kde je k dispozici i v tištěné podobě.

„Zdravotní stav držitele průkazu pak bude znovu posouzen Institutem posuzování zdravotního stavu. Postup při posuzování zdravotního stavu není v kompetenci úřadu práce. Institut posuzování zdravotního stavu je organizační jednotkou České správy sociálního zabezpečení,“ připomíná NRZP.

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší jednoho roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatě omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.

Průkazky podle typu postižení Průkaz TP (těžké postižení) – držitelé mají nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředích, přednost při osobním projednávání své záležitosti třeba na úřadech, zejména pokud takové jednání vyžaduje delší čekání

(těžké postižení) – držitelé mají nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředích, přednost při osobním projednávání své záležitosti třeba na úřadech, zejména pokud takové jednání vyžaduje delší čekání Průkaz ZTP (zvlášť těžké postižení) – jako TP a k tomu sleva pětasedmdesát procent na jízdné ve vlacích, rychlících a pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy

(zvlášť těžké postižení) – jako TP a k tomu sleva pětasedmdesát procent na jízdné ve vlacích, rychlících a pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy Průkaz ZTP/P (zvlášť těžké postižení): jako ZTP a bezplatné nebo zlevněné jízdné pro doprovod nebo vodicího psa Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, kteří vlastní automobil nebo jsou v nějakém autě přepravování, mají nárok na parkovací průkaz pro osobu zdravotně postiženou. Průkaz umožňuje bezplatné státní na místě pro vozíčkáře ve většině českých i eurounijních měst a obcí. V Česku si jeho držitelé navíc nemusí kupovat dálniční známku a můžou si požádat o zřízení vyhrazeného stání před domem nebo bytem – někdy ale za poplatek. Smí také vjet do zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou „dopravní obsluze vjezd povolen“ a „mimo zásobování“ nebo do pěší zóny. Parkovací průkaz vydávají na sociálním odboru úřadu obce s rozšířenou působností.

