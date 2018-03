Konec výplaty dávek v poukázkách? Možná, ale ne pro všechny

Některé skupiny osob v hmotné nouzi možná nebudou dostávat část příspěvku na živobytí v poukázkách. Poslanci chtějí ulevit invalidům a rodinám, které se starají o nemohoucí příbuzné. Co konkrétně navrhují a na koho přesně mírnější pravidla cílí?

Pravidla pro výplatu příspěvku na živobytí, jedné z dávek v hmotné nouzi, se měnila loni v prosinci. Platí, že kdo pobírá příspěvek na živobytí víc než půl roku, dostane část – minimálně 35 a maximálně 65 procent – dávky v poukázkách. Konkrétní částka vyplacená v poukázkách závisí na rozhodnutí úředníků. Úředníci by měli přihlížet ke konkrétní situaci příjemce dávky a možnosti efektivního využití poukázek v místě jeho bydliště.

Vyplácet část příspěvku v poukázkách přitom šlo ještě před novelizací příslušného zákona. Vždy ale záleželo na individuálním posouzení pracovníků úřadu práce. Nyní se poukázky vydávají plošně.

Podle Jany Pastuchové (ANO), která nová pravidla do zákona o pomoci v hmotné nouzi protlačila, přísnější pravidla zamezí tomu, aby osoby v hmotné nouzi dávku zneužívaly k nákupu alkoholu a cigaret namísto nezbytných potravin či léků.

Výplata příspěvku na živobytí podle nových not trvá tři měsíce. V Poslanecké sněmovně ale leží hned dva návrhy zákonů, které chtějí pravidla měnit znovu. Především zúžit okruh lidí, kterým se budou poukázky vyplácet. Jde například o osoby starší osmašedesáti let, osoby invalidní ve III. stupni, rodiče pečující o děti závislé na péči a další.

Poukázky jen od pětistovky výš

Za prvním z návrhů stojí poslankyně Jana Pastuchová a další poslanci hnutí ANO. Podle důvodové zprávy k novele přinesla výplata dávky v poukázkách problémy, především zranitelným skupinám příjemců příspěvku na živobytí. Jde zejména o lidi v pobytových sociálních službách – domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo chráněném bydlení. V podobných zařízeních poukázky často nejde využít.

Novela zákona proto vymezuje skupinu osob, kterým by se příspěvek na živobytí v poukázkách vyplácet neměl. Vedle lidí ve zmíněných pobytových sociálních službách také osobám hospitalizovaným ve zdravotnickém zařízení déle než měsíc a osobám zbaveným svéprávnosti.

Návrh Jany Pastuchové chce vedle toho zavést pravidlo, podle kterého se nebudou poukázky vyplácet, jestliže jejich hodnota pro jednoho příjemce nepřesáhne 500 korun měsíčně. Pokud se totiž poukázky v nízké hodnotě posílají formou cenného psaní (jestliže si je osoba v hmotné nouzi nemůže na úřadě vyzvednout osobně), stojí jejich poslání mnohdy víc, než kolik dělá samotná dávka.

Mírněji pro zdravotně postižené

Další návrh okruh osob, kterých se nebudou poukázky týkat, rozšiřuje citelněji. Za novelou stojí poslanci Vít Kaňkovský a Jiří Bartošek (KDU-ČSL), Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a další. Společně s poslanci spolupracovala na návrhu také Národní rada osob se zdravotním postižením.

Právě NRZP zavedení nových pravidel pro výplatu příspěvku na živobytí od začátku kritizuje. Zástupcům zdravotně postižených vadí, že řada lidí s handicapem, případně osoby, které o zdravotně postižené pečují, nemají možnost poukázky vhodně využít. Podle předsedy NRZP Václava Krásy se změna negativně promítá do života deseti až patnácti tisíc lidí. „Lidí s invaliditou, kterých se to dotýká, může být odhadem až deset tisíc. Maminek pečujících o postižené děti jsou tři až čtyři tisíce a v ústavních zařízeních je přibližně osm stovek lidí,“ vypočítal v časopise Mosty pro integraci, který NRZP vydává.

Novela zákona proto škrtá povinnost vyplácet část dávky v poukázkách u osob, které:

jsou starší 68 let

jsou invalidní ve III. stupni

pečují o dítě ve věku do 10 let závislé na péči v I. stupni závislosti

pečují o osobu závislou na péči v II. až IV. závislosti

pobírají příspěvek na péči pro II. až IV. stupeň závislosti

mají stanoveného opatrovníka

Stejně jako předchozí návrh i novela poslanců KDU-ČSL, TOP 09, ČSSD a Pirátů navrhuje výjimku pro osoby v pobytových sociálních službách. Novela, která aktuální pravidla prosadila, cílila především na lidi, kteří pobírají dávky dlouhodobě a nesnaží se zvyšovat příjem vlastní prací. Výše uvedené osoby, především lidé v domovech pro seniory nebo zdravotně postižení, ale často možnost pracovat nemají.

Kde berou? Konkrétní prodejnu si můžete vyhledat také na internetu. Společnost Edenred vydává poukázky Ticket Service. Obchody, které je přijímají, můžete podle místa bydliště filtrovat zde.

Sodexo nabízí osobám v hmotné nouzi poukázky Asistence Pass. Obchody, které je přijímají ve vašem městě, najdete zde.

Seznam obchodů, kde akceptují poukázky Šek Servis společnosti Le Chéque Déjeuneur, na internetu nenajdete. Poradí úřad práce.

Poukázky má brát víc obchodů

Oba návrhy má aktuálně na stole vláda. Dál o nich budou rozhodovat poslanci a senátoři. Změny se dotknou pouze osob uvedených výš, ostatním budou úřady práce poukázky vydávat dál. V praxi lze na pracáku dostat poukázky v hodnotách 20, 25, 30, 50, 100, 200 a 500 korun. Jejich vydavateli jsou známé stravenkové společnosti: Edenred, Le Chéque Déjeuneur a Sodexo.

Poukázky lze za zboží směnit v prodejnách, které mají smlouvu s jedním z vydavatelů. Seznamy obchodů by měly poskytovat úřady práce. Počítá se také s pravidelnou aktualizací a rozšiřováním spolupracujících prodejen. Aktuálně mezi ně patří supermarkety Albert, Tesco a Penny Market. Poukázky akceptují také menší družstevní obchody, večerky a často i masny a řeznictví.

S poukázkami lze nadto platit v lékárnách či drogeriích, menší výběr mají osoby v hmotné nouzi při nákupu oblečení. „Oděvy zajišťuje síť prodejen SOS textil či Jadran textil. Drogistické zboží síť drogerií Teta či Duha, školní potřeby a papírnictví KOH-I-NOOR HARDTMUTH. To je jen malý výčet. Celkově partnerská síť akceptující poukázky Edenred Service obsahuje více než jedenáct tisíc provozoven po celém Česku včetně menších měst a obcí. Síť pravidelně rozšiřujeme na základě konkrétních požadavků krajských ředitelství Úřadu práce, které nejlépe znají situaci v konkrétních místech,“ vysvětluje Martin Pražák, tiskový mluvčí společnosti Edenred.

Zákon trestá chudé, míní kritici

Podpořit iniciativu, která by plošnou výplatu příspěvku na živobytí v poukázkách zrušila úplně, chce senátorka Renata Chmelová. Ve spolupráci s Platformou pro sociální bydlení také upozornila na problém překupníků poukázek. „Helena je matka čtyř dětí. Z osmi tisíc korun dostane v penězích pouze pět tisíc, z nichž většina jde na nájem. Zbytek dostává od konce loňského roku v poukázkách. Za ně ale v místě svého bydliště nekoupí vše potřebné a na cestu do většího města se všemi dětmi nemá peníze. Často jí proto nezbývá nic jiného, než poukázky vyměnit za peníze u překupníka. Obvykle za ně ale dostane jen 60 procent jejich ceny. Měsíčně tak musí ze skromného rodinného rozpočtu škrtnout více než tisíc korun,“ popisuje senátorka příběh, se kterým se setkala během návštěvy Kladenska.

Plošné zavedení poukázek kritizuje také Alena Zieglerová z Institutu pro sociální inkluzi. Zmíněné návrhy zákonů jsou podle ní nedostatečné. „Oba připravované pozměňovací návrhy se točí jen kolem dostupnosti a využitelnosti poukázek pro různě definované skupiny. Co už ale neřeší, zda je v pořádku řešit chudobu trestáním chudých. Plošnou výplatou dávek v poukázkách všem zákon de facto říká, že kdo se nevymaní z nepříznivé životní situace do šesti měsíců, je podezřelý z toho, že dávky zneužije,“ hodnotí chystané novinky.

Výplata dávek by měla dle mínění Institutu vycházet – stejně jako v minulých letech – z individuálního posuzování každého případu. Podle Zieglerové jde o pokračování trendu několika posledních úprav zákona o pomoci v hmotné nouzi, které mění výplatu dávek v naději, že lidé začnou raději pracovat. „Stravenkový prosinec pomohl starým i novým poslancům alespoň na okamžik zahlédnout, o kom vlastně rozhodují. Kromě lidí hospitalizovaných a lidí se zdravotním postižením je mezi příjemci dávek také mnoho rodičů samoživitelů nebo seniorů bez nároku na starobní důchod,“ dodává.

Ani Václav Krása z NRZP nepovažuje plošné zavedení poukázek za šťastné. „Plošné opatření nebude úspěšné, protože ty, které má umravnit, stejně nepostihne. Poukázky prodají pod cenou a koupí si co chtějí. Komplikace podle mě vzniknou kvůli dojíždění do obchodů, protože poukázky je možné využít jen v některých předem vybraných obchodech. Pokud někdo žije na vesnici, jen samotná cesta do obchodu jej stojí peníze.“