Kalkulačka ošetřovného 2018. Kolik peněz a na jak dlouho

Ošetřovné je dávka nemocenského pojištění; náleží zaměstnanci, který nemůže do práce, protože se musí starat o nemocného člena domácnosti. Nebo o zdravé dítě do deseti let, kterému zavřeli školu nebo školku kvůli epidemii, havárii nebo jiné neočekávané události. Ošetřovné může zaměstnanec dostat také, když onemocní člověk, který mu o dítě obvykle pečuje.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) na ošetřovné nárok nemají, bez ohledu na to, jestli platí nebo neplatí dobrovolné nemocenské pojištění. Ošetřovné nedostane ani člověk, který pracuje na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.

Jaké podmínky platí pro zaměstnance

U dítěte ve věku do deseti let vzniká zaměstnanému rodiči nárok na ošetřovné víceméně pokaždé, když dítě omarodí nebo se vážněji zraní, případně mu z důvodů uvedených výš zavřou školku nebo školu.

U starších dětí a dalších členů rodiny, se kterými žijete ve společné domácnosti, ošetřovné dostanete jen, když nutnost ošetřování potvrdí ošetřující lékař.

Když je jeden z rodičů s dítětem na mateřské nebo rodičovské a čerpá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, nemůže na stejné dítě zároveň ani jeden z rodičů brát ošetřovné. To je možné jedině v případě, že člověk, který je s dítětem na mateřské nebo rodičovské onemocní, dostane se do karantény nebo je těsně po dalším porodu. Pak ho může druhý rodič v péči o dítě zastoupit a (při splnění ostatních podmínek) pobírat ošetřovné.

Jinak teoreticky lze, aby byl jeden rodič s dítětem na mateřské a druhý bral ošetřovné kvůli péči o druhého potomka.

Kdo je pečující? Pečujícím může být: manžel, manželka, registrovaný partner nebo registrovaná partnerka,

příbuzní v linii přímé (rodiče, prarodiče, děti, vnoučata) nebo sourozenci ošetřovaného, jeho tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc - případně jejich manžel, manželka, registrovaný partner, druh nebo družka,

druh nebo družka ošetřovaného. Ošetřující osoby se budou smět v průběhu tří měsíců v ošetřování střídat.

Ošetřovné v roce 2018: Kolik a jak dlouho

Ošetřovné vám náleží od prvního dne, kdy je marod odkázaný na vaši péči. Dávku ale můžete brát nejvýš devět kalendářních dní. Během té doby se můžete v péči o nemocného jednou vystřídat, například s druhým rodičem.

Na delší dobu, až šestnáct kalendářních dní, se ošetřovné poskytuje jen rodiči, který sám pečuje o dítě do šestnácti let věku s nedokončenou školní docházkou. Při výpočtu ošetřovného se stejně jako u nemocenské vychází z denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ je průměrný denní příjem za posledních dvanáct kalendářních měsíců – ještě se ale snižuje prostřednictvím redukčních hranic:

z částky do 1000 Kč se počítá 90 procent,

nad částku 1000 Kč do částky 1 499 Kč se počítá 60 procent,

nad částku 1 499 Kč do částky 2 998 Kč se počítá 30 procent,

k částce nad 2 998 Kč se už nepřihlíží.

Ošetřovné se rovná šedesáti procentům redukovaného denního vyměřovacího základu za každý kalendářní den.

Kdo si chce ušetřit počty, nechá pracovat naši kalkulačku, stačí zadat pár vstupních údajů.

Žádáme o ošetřovné

O ošetřovné žádejte u zaměstnavatele, na tiskopise Rozhodnutí o potřebě ošetřování - vystaví ho ošetřující lékař. Následně v práci odevzdáte Potvrzení o ukončení potřeby ošetřování, taktéž vydané doktorem.

Jestli musíte zůstat s dítětem doma kvůli zavřené školce nebo škole, budete potřebovat Žádost o ošetřovné při péči o dítě do deseti let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), kterou dostanete přímo ve školském zařízení. Když se budete v péči s někým střídat, odevzdáte zaměstnavateli Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči).

Zaměstnavatel potřebná lejstra předá okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí. Ošetřovné by mělo dorazit nejdéle do měsíce následujícího po dni, kdy sociálka doklady obdržela.

Dlouhodobé ošetřovné už od června

Od června 2018 se zavádí dlouhodobé ošetřovné určené pro lidi, kterým blízký člověk onemocní na delší čas – a péče o něj jim zabrání chodit do práce nebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Vyplácet se bude až devadesát dní.

Sociálka přizná volno a dávku tomu, kdo bude pečovat o osobu, která má za sebou minimálně týdenní hospitalizaci, a i poté je její stav tak špatný, že patrně bude vyžadovat alespoň měsíční celodenní péči (což potvrdí nemocnice).

Zaměstnanci vznikne nárok na dlouhodobé ošetřovné, pokud je účastný nemocenského pojištění alespoň devadesát kalendářních dnů v posledních čtyřech měsících. Zaměstnavatel jeho absenci musí omluvit a po jejím konci ho zařadit zpět na původní místo. Odepřít vám šéf může ošetřovatelské volno jen z vážných provozních důvodů, které musí písemně vysvětlit.

Výše dávky bude stejná jako u krátkodobého ošetřovného, můžete si ji propočítat na naší kalkulačce.

Dlouhodobé ošetřovné budou moct na rozdíl od krátkodobého ošetřovného čerpat i OSVČ, které si dobrovolně platí nemocenské pojištění alespoň tři měsíce před žádostí o dávku.

Nárok na dlouhodobé ošetřovné bude mít každý člověk jen jednou za rok; znova půjde dávku brát nejdřív po uplynutí dvanácti měsíců od předchozího čerpání.