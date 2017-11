Příspěvek na stěhování se vyplácí už rok. Zatím ho dostalo 70 lidí

Od listopadu 2016 můžou nezaměstnaní žádat o jednorázový příspěvek na stěhování za prací ve výši padesát tisíc korun. Od dubna 2016 je k dispozici příspěvek na dojíždění do zaměstnání: vyplácí se až 3500 korun měsíčně.

U příležitosti prvního výročí příspěvku na stěhování jsme zjišťovali, jestli mají Češi o dávku, která je má podpořit v tom, aby hledali práci i dál od domova, zájem, a kolik v rámci podpory stát už vyplatil. Jak nám sdělila mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková, poslední souhrnné údaje jsou zpracované ke konci září.

Kolik lidí dávky dostalo

K poslednímu září požádalo o příspěvek na přestěhování celkem 175 zájemců. „Nejvíce v Moravskoslezském (41), Olomouckém (35), Zlínském (19) a Jihomoravském (17) kraji. Celkem sedmdesáti z nich už Úřad práce ČR žádost schválil. Ostatní posuzuje,“ říká Kateřina Beránková.

Vzdálenosti přestěhování se podle ní liší, v některých případech šlo i o tři sta kilometrů. „Mezi žadateli se objevují například administrativní pracovníci, odborní pracovníci v obchodní sféře, zámečník, kontrolor, logopedka, školnice nebo pracovník infocentra,“ pokračuje mluvčí Úřadu práce.

O příspěvek na dojíždění do konce letošního září požádalo 4775 lidí. Nejvíc v Moravskoslezském (1411), Olomouckém (1124), Jihomoravském (479) a Ústeckém (427) kraji. „Jen v září Úřad práce ČR přijal 376 žádostí. S 2963 žadateli už uzavřel dohodu o poskytnutí příspěvku (s 254 z nich v září). V jejich rámci přiznal měsíční částku většinou ve výši patnáct set korun,“ uvádí mluvčí. Podpoření uchazeči nejčastěji dojíždějí deset až pětadvacet kilometrů. „Jsou mezi nimi lidé různých profesí, například administrativní pracovníci, výrobní dělníci, prodavači, pracovníci v pohostinství, akademický pracovník, automechanik, učitelé a pedagogičtí pracovníci, skladníci, šičky nebo třeba dispečer.“

Příspěvek na stěhování: Kdo ho dostane

Příspěvek může dostat jen člověk, který nastoupil do zaměstnání mimo místo svého trvalého bydliště a kvůli nové práci se přestěhoval. Vzdálenost od původního trvalého bydliště musí být větší než padesát kilometrů (vzdušnou čarou), v rámci České republiky. Když odejdete pracovat do ciziny, příspěvek nedostanete.

Další podmínkou je, že jste během půl roku před podáním žádosti o příspěvek byli:

uchazeč o zaměstnání vedený v evidenci Úřadu práce ČR nepřetržitě déle než pět měsíců,

uchazeč o zaměstnání, kterému bezprostředně před vstupem do evidence skončil pracovní poměr v důsledku hromadného propouštění,

zájemce o zaměstnání vedený v evidenci zájemců o zaměstnání, na něhož se vztahuje hromadné propouštění zaměstnanců oznámené Úřadem práce,

uchazeč o zaměstnání, jemuž (podle posouzení úředníků) nebude možné s ohledem na jeho kvalifikaci, praxi, věk, péči o dítě nebo zdravotní stav možné zprostředkovat zaměstnání v místě bydliště.

Dalším předpokladem přiklepnutí příspěvku je, že pracovní smlouva v novém zaměstnání je uzavřena minimálně na šest měsíců (nebo na dobu neurčitou).

Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajského úřadu práce, v jehož územním obvodu byla vaše původní adresa a kde jste byli v evidenci, a to nejpozději do šesti měsíců po ukončení evidence. Dokládat budete adresu původního pobytu, pracovní smlouvu a kupní, nájemní nebo podnájemní smlouvu z nového bydliště, případně doložíte adresu nového trvalého bydliště, pokud jste ho změnili.

Na poskytnutí příspěvku není právní nárok, žádosti posuzuje komise úřadu práce. Zajímá se například, jestli nemáte nedoplatky u finančního úřadu, celního úřadu, sociálky nebo zdravotní pojišťovny. Když vaši žádost schválí, uzavře s vámi úřad práce písemnou dohodu. Pokud v nové práci nezůstanete alespoň šest měsíců od podpisu dohody, budete muset poměrnou část příspěvku vrátit.

Příspěvek na dojíždění: kdo ho dostane

Podmínkou přiznání příspěvku na dojíždění je, že si najdete práci alespoň deset kilometrů od místa bydliště. Nesmí to být v rámci stejné obce, ale musí to být na území České republiky (druhé platí s výjimkou Moravskoslezského kraje). Další podmínka: jste zařazení v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než pět měsíců. Pokud jste na pracáku kratší čas, můžete příspěvek dostat v případě, že vám v nástupu do zaměstnání ve vaší obci brání zdravotní stav, věk, nedostatečná praxe nebo péče o dítě, což posoudí úředníci z pracáku. Lhůtu pěti měsíců nemusí dodržet ani nezaměstnaní, kteří přišli o místo kvůli hromadnému propouštění.

Při posuzování žádosti o příspěvek bude úřad práce chtít vědět, jaká bude vaše hrubá mzda v novém zaměstnání. Když bude 1,5 krát vyšší než průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího roku, na příspěvek nedosáhnete. Loni dosahovala průměrná mzda 27 000 korun, museli byste tedy vydělávat 40 500 korun měsíčně. Doložit budete muset pracovní smlouvu z nové práce na dobu delší než šest měsíců. Musí v ní být jasně uvedené i místo výkonu práce.

Když si novou práci najdete u zaměstnavatele, u kterého jste v posledních dvaceti čtyřech měsících před podáním žádosti už pracovali, příspěvek nedostanete. Úředníci budou zjišťovat i to, jestli nedlužíte sociálce a zdravotní pojišťovně nebo jestli nemáte nedoplatky na daních.

Kolik na dojíždění měsíčně dostanete, závisí na vzdálenosti práce od vašeho bydliště:

1000 korun, když dojíždíte méně než 10 kilometrů, ale jen v případě, mezi bydlištěm a místem výkonu práce není pravidelné spojení veřejnou dopravou,

1500 korun, když dojíždíte 10 až 25 kilometrů,

2500 korun, když dojíždíte 25 až 50 kilometrů,

3500 korun, když dojíždíte dál než 50 kilometrů.

I když vám úředníci příspěvek schválí, nemusíte ho každý měsíc automaticky dostat. Na pracáku budete muset každý měsíc předkládat výplatní pásku, bude se kontrolovat, jestli vaše příjmy nepřesahují výš jmenovaný limit, teprve pak dávku dostanete. Za dobu absence v práci se příspěvek krátí.

Příspěvek na dojíždění je každopádně možné čerpat nejvýš dvanáct měsíců.

Žádost o příspěvek se podává na kontaktním pracovišti úřadu práce nejpozději jeden pracovní den před nástupem do nového zaměstnání a zároveň dokud jste v evidenci. V žádosti uvedete datum nástupu i místo výkonu práce, které pak ještě potvrdíte pracovní smlouvou. Když úřad práce vaši žádost schválí, podepíše s vámi dohodu. Vyplácení příspěvku bude záležet na tom, jestli daný měsíc splníte podmínky, které jmenujeme výš.