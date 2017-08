Elektronické občanky příští rok. Zjednoduší jednání s úřady

... občanku vždycky v kapse

Bývaly časy, kdy měl občan povinnost mít u sebe občanský průkaz prakticky vždy a všude. Dnes to neplatí, totožnost lze prokázat pomocí dalších dokladů nebo jména, příjmení a data narození. Tyto údaje by měly policistům stačit k ověření vaší totožnosti v centrální evidenci občanů. Za to, že u sebe občanku nemáte, vás nemají právo pokutovat.

Policie může vaši totožnost ověřovat jen v zákonem vymezených situacích. Například pokud jste podezřelí ze spáchání trestného činu či správního deliktu nebo když odpovídáte popisu hledané či pohřešované osoby. Ověření totožnosti může policie žádat i v případě, kdy se zdržujete v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu, správního deliktu nebo požáru.