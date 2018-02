Dobrovolné důchodové pojištění. Když chybí odpracované roky

Každý, kdo má příjem z výdělečné činnosti – zaměstnání nebo podnikání, musí hradit sociální pojištění. Za zaměstnance odvádí pojištění zaměstnavatel, živnostníci a podnikatelé si ho platí sami. Když ale příjmy ze zaměstnání nebo podnikání nemáte – studujete, jste na pracáku nebo žena (případně muž) v domácnosti, sociální pojištění se vás netýká.

Jenže právě účast na sociálním pojištění, přesněji na jedné z jeho složek – důchodovém pojištění – je vedle dosažení důchodového věku základní podmínkou pro přiznání starobní penze. Před odchodem do důchodu je proto potřeba nasbírat určitý počet odpracovaných let. Například letos dělá minimální hranice pro odchod do penze třicet čtyři let účasti na důchodovém pojištění. Od příštího roku bude limit dokonce pětatřicet let.

Jaký byste mohli mít důchod Nedá se to samozřejmě říct. A nejen proto, že pozítří může někdo změnit zákon a popozítří zas. Jde taky o to, že se může hýbat váš příjem... Takže to berte s rezervou. Jaký by mohl být váš důchod, pokud byste napříště vydělávali už pořád jen stejně peněz... Hrubý měsíční příjem: Kč Datum vzniku pojištění: Pohlaví: Muž Žena Počet dětí: Datum narození: Rozšířená verze kalkulačky Váš budoucí důchod Další kalkulačky Výpočet důchodu

Důchodová kalkulačka – důchodový věk

Jak dlouho vám vydrží úspory na stáří

Všechny kalkulačky

Získání potřebné doby pojištění se zkoumá i u invalidních důchodů.

Pokud si nejste jistí, kolik odpracovaných let vám aktuálně chybí, obraťte se na správu sociálního zabezpečení. Jednou ročně můžete požádat o zaslání informativního přehledu, který shrnuje doby pojištění, které u vás Česká správa sociálního zabezpečení eviduje.

O zaslání přehledu se žádá buď prostřednictvím tiskopisu, který lze stáhnout na webu České správy sociálního zabezpečení, nebo písemnou formou s uvedením rodného čísla, jména, příjmení a adresy, na kterou má sociálka informativní list poslat. Žádost pošlete na adresu: ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5. Kdo má zřízenou datovou schránku, může využít online podání. Další možností je nahlédnout do „konta“ pojištění on-line na ePortálu ČSSZ, opět ale budete potřebovat datovou schránku.

Jakmile máte jasno, kolik odpracovaných let vám chybí, můžete se přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění. Poradíme, jak na to.

Dobrovolné důchodové pojištění: zákonné důvody

V praxi je potřeba rozlišit, zda máte pro placení dobrovolného pojištění důvod. Důvodem se myslí několik situací popsaných v zákoně o důchodovém pojištění. Dobrovolné důchodové pojištění si nadto můžete platit i bezdůvodně, jen pro vás budou platit přísnější pravidla. Podrobně se o nich rozepíšeme o pár řádků níž.

Zákonných důvodů pro placení dobrovolného důchodového pojištění je několik. Výhodou je, že v odůvodněných případech lze pojištění doplatit i zpětně – někdy bez omezení, jindy platí dvouletá lhůta.

Dobrovolné důchodové pojištění si můžete platit po dobu evidence na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Evidenci na pracáku lze zároveň doplatit zpětně, neplatí tu žádné časové omezení. Musí jít ale o období, během kterého nepobíráte (nebo jste nepobírali) podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Stejně tak je možné zpětně doplatit studium na střední a vysoké škole. Ale pozor: jen období, které jste na studiích strávili po dosažení plnoletosti. Studium je navíc potřeba prokázat vysvědčením, indexem nebo potvrzením od konkrétní školy.

Do další skupiny zákonných důvodů spadá práce v cizině, práce pro zahraničního zaměstnavatele nebo dlouhodobá dobrovolnická služba. Zpětně si ale můžete doplatit maximálně dva roky.

Tip! Práce v „nesmluvní“ cizině Dobrovolné pojištění se může vyplatit člověku, který nějaký čas pracuje ve státě, který s Českem nemá uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení. K odpracované době získané v „nesmluvní“ cizině se totiž při určování nároku na český důchod nepřihlíží. Jestli ale pracujete ve státě Evropské unie nebo státě, se kterým má Česká republika uzavřenou smlouvu, tato doba se vám započte, takže platba dobrovolného důchodového pojištění nemá smysl. Smlouvu o sociálním zabezpečení má Česká republika kromě států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru uzavřenou také například s USA, Japonskem, Kanadou, Jižní Koreou, Ukrajinou nebo Tureckem.

Poslední skupinou jsou europoslanci, manželé, manželky a registrovaní partneři státních zaměstnanců působících v cizině. I tady platí možnost přihlásit se k dobrovolnému důchodovému pojištění zpětně, bez časového omezení. Zpětnou přihlášku lze ovšem podat nejdřív od roku 2015, kdy nabyla účinnosti příslušná zákonná úprava. Od roku 2010 do roku 2014 je dobrovolná účast možná za dobu pobytu v cizině, kam člověk následoval manžela nebo manželku působícího v diplomatických službách České republiky.

Pozor! Sociální pojištění a důchodové pojištění není totéž Oba pojmy se velmi často používají synonymně, totožný význam ale nemají. Sociální pojištění, které odvádějí zaměstnanci a jejich zaměstnavatelé, má tři složky: důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Sociální pojištění, které státu odvádějí podnikatelé, má jen dvě složky – důchodové pojištění a příspěvek na politiku zaměstnanosti. Proto také živnostníci nemají nárok na nemocenské dávky, pokud nemocenské pojištění neplatí dobrovolně. Dobrovolné důchodové pojištění je čistě důchodové pojištění, neobsahuje ani nemocenské pojištění, ani příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Bez důvodu po omezenou dobu

Jak už bylo řečeno, k dobrovolnému důchodovému pojištění se můžete přihlásit, i když nespadáte do skupin uvedených výš. Bez zákonného důvodu lze pojištění platit maximálně po dobu patnácti let. Zpětně navíc můžete doplatit jen jeden rok před podáním přihlášky.

Od letoška navíc platí: pokud se chcete k dobrovolnému důchodovému pojištění přihlásit a nemáte důvod popsaný výše, musíte mít na kontě alespoň jeden rok účasti na klasickém důchodovém pojištění. Jednoduše řečeno – alespoň jeden rok, kdy za vás důchodové pojištění hradil zaměstnavatel, nebo jste si ho jako OSVČ platily samy. Počítá se skutečně jen doba, kdy jste pracovali nebo podnikali, nikoli náhradní doba pojištění.

Náhradní doby pojištění Náhradní dobou pojištění se myslí období, ve kterém neodvádíte žádné pojistné, přesto se za určitých podmínek započítávají do potřebných let pojištění pro důchod. Jde například o: péči o dítě do čtyř let věku

péči o osobu mladší deseti let závislou na péči jiné osoby

péči o osobu v II. až IV. stupni závislosti

evidenci na úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, po dobu, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, nebo v rozsahu maximálně tří let po dobu, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží – doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod; doba, po kterou podpora v nezaměstnanosti nenáležela před dosažením 55 let, se do ní započítává v rozsahu nejvýše jednoho roku

pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně

Dobrovolné důchodové pojištění lze platit maximálně do doby, než vám vznikne nárok na starobní důchod.

Kolik si platit?

Kolik přesně budete na dobrovolné důchodové pojištění platit, závisí do jisté míry na vás. Zdola jste ale omezení minimálním vyměřovacím základem: jednou čtvrtinou průměrné mzdy. Pro letošek tedy částkou 7495 korun. Pojistné pak dělá 28 procent – v roce 2018 je tedy potřeba platit minimálně 2099 korun.

Dobrovolné důchodové pojištění je vhodné využívat především jako prostředek ke splnění dob potřebných pro vznik nároku na důchod.

Stahujte! Formulář přihlášky i odhlášky Formulář přihlášky k dobrovolnému důchodovému pojištění můžete stejně jako formulář odhlášky pohodlně a zdarma stahovat přímo na Peníze.cz: Přihláška

Odhláška

Ovlivňovat výši budoucího důchodu se naopak příliš nevyplatí. Minimální sazba pojistného pro rok 2018 odpovídá mzdě kolem sedmi a půl tisíc korun. Pokud byste chtěli, aby se vám do výpočtu důchodu započetla mzda kolem dvaceti tisíc, museli byste na dobrovolné důchodové pojištění platit 5600 korun měsíčně.

Dobrovolné důchodové pojištění: přihláška a odhláška

K dobrovolnému důchodovému pojištění se přihlásíte na okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště. Přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění si můžete stáhnout na webu ČSSZ. Kdo má datovou schránku, může využít online formulář.

Z dobrovolného důchodového pojištění se zároveň můžete kdykoli odhlásit. Odhlášku je potřeba podat na příslušném tiskopisu. Stáhnout si ho můžete opět na webu České správy sociálního zabezpečení, nebo využít online formulář s odesláním skrze datovou schránku.