Spořitelní družstvo Ney přestalo nabízet spořicí a úvěrové produkty novým zájemcům. Prakticky je tak předalo skupině Creditas, která v družstvu loni získala většinový podíl.
„Nabídku nových produktů jsme ukončili k 1. červnu. Produkty stejného druhu nabízí jiné entity ze skupiny Creditas,“ potvrdil webu Peníze.cz předseda představenstva Ney Petr Vondráček.
Členská schůze Ney v minulém týdnu potvrdila, že standardní úvěrové portfolio koupí společnost Credix ze skupiny Creditas, která se specializuje na financování nemovitostních projektů. Ve výběrovém řízení přišla s nejvyšší nabídkou, říká Vondráček.
Už loni na podzim, tedy pár měsíců po ovládnutí skupinou Creditas, družstvo Ney výrazně snížilo úročení svého spořicího účtu a nově sjednaných termínovaných vkladů.
Družstvo vzniklo v roce 1999 pod názvem Spořitelní a úvěrové družstvo Royal Savings and Loans. V roce 2009 změnilo jméno na Royal Capital družstevní záložna. Od konce roku 2011 působilo pod názvem Ano spořitelní družstvo. Kvůli podobnosti s politickým hnutím Andreje Babiše se v říjnu 2017 přejmenovalo na Ney spořitelní družstvo. Záložna tím chtěla zdůraznit, že je apolitickou institucí, a omezit spekulace o napojení na hnutí Ano.
V září 2023 web Peníze.cz informoval, že skupina Creditas chce odkoupit podíly významných členů družstva a získat tak většinu. Ney tehdy mělo skoro čtyři tisíce členů z řad občanů, podnikatelů i firem. Ke konci roku 2024 klesl počet členů pod tři tisíce.
Ke konci loňského roku mělo Ney spořitelní družstvo dvě pobočky (v Praze a Brně) a 44 zaměstnanců. Čistý zisk družstva za rok 2023 přesáhl 34 milionů korun, za rok 2024 dosáhl 25 milionů. Bilanční suma klesla z více než tří miliard korun ke konci roku 2023 na dvě a půl miliardy ke konci roku 2024.
Na českém trhu zbývají už jenom čtyři družstevní záložny – takzvané kampeličky. Licenci od České národní banky v současnosti mají vedle Ney také Artesa, Citfin a Peněžní dům.
Letos v lednu sebrala Česká národní banka Podnikatelské družstevní záložně povolení působit jako spořitelní a úvěrní družstvo. Dlouhodobě vykazovala závažné nedostatky v činnosti, oznámila centrální banka.
Další dvě záložny nedávno skončily dobrovolnou likvidací bez dluhů: loni v létě České spořitelní družstvo, v roce 2022 Družstevní záložna Kredit. Naopak tři kdysi největší záložny se v minulých letech přeměnily na banku: Fio, Creditas a Moravský peněžní ústav (dnes Trinity Bank).
Zatímco v roce 1999 fungovalo v Česku téměř 130 kampeliček, po první velké vlně krachů jich ke konci roku 2000 zůstalo jen 73. Pravidla pro jejich fungování se pak postupně výrazně zpřísnila, splnilo je jen minimum družstev. Na konci roku 2009 evidovala Česká národní banka sedmnáct družstev, ke konci roku 2013 už jen třináct.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
