Dopravci si mohli odložit DPH. Teď musí daň doplatit

Na konci října skončí odklad platby DPH pro podnikatele v autodopravě. Dopravci, kteří ho využili, teď budou muset zpětně doplatit daň z přidané hodnoty za celkem sedm měsíců. Někteří se můžou dostat do složité situace.

Kamionová doprava prochází turbulentním obdobím. Vzpamatovává se z covidové pandemie, během které se téměř rozpadly dodavatelsko-odběratelské řetězce, a zároveň se musí vypořádat s rostoucími náklady. Jen pohonné hmoty jsou o desítky procent dražší.

„Situace je složitá na všech vstupech,“ potvrzuje Mirek Pavlík ze společnosti Sena Logistic. Podnikatele sice trápí nedostatek lidí, ale i kvůli zdražování museli zavést celou řadu interních opatření.

Nebyli sami. Proto se letos v březnu v reakci na prudce rostoucí ceny pohonných hmot ministr financí Zbyněk Stanjura rozhodl nabídnout autodopravcům dočasné odložení plateb daně z přidané hodnoty. Od února do srpna letošního roku nemuseli odvádět daň, s tím, že když ji pak doplatí do konce října, nebudou muset platit úroky z prodlení. Pokud to ale v termínu nestačí, úroky z prodlení jim stát naúčtuje.

„Krátce po ruské invazi na Ukrajinu jsme hledali řešení, která by pomohla dopravcům s očekávanými dopady rychlého růstu ceny nafty. Nedařilo se jim promítnout vyšší vstupy dost rychle do cen a to byl obrovský tlak na jejich cash-flow,“ vysvětluje situaci z pohledu dopravců Vojtěch Hromíř, generální tajemník sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia.

Řada dopavců odklady plateb přijímala jen opatrně – odvodům stejně neuniknou a nakonec je budou muset zaplatit, navíc všechny najednou. Z průzkumu, který Česmad Bohemia provedl v dubnu, ale vyplynulo, že už tehdy odklad daně 16 procent jeho členů využila. „Této části dopravců přišla možnost vhod a označili ji za dobrou pomoc s cash-flow,“ říká Hromíř. Všem podnikatelům v dopravě pak pomohla i jiná opatření, jako byly například odklady záloh a pozdější snížení sazeb silniční daně nebo snížení sazby spotřební daně z nafty.

Podle údajů finanční správy využilo odložení platby DPH ke konci srpna téměř tisíc podnikatelů. Ti teď budou muset daň doplatit. Pro některé to může být problém. Jednorázová splátka odložených daní může v rozpočtu firmy udělat pěknou paseku. A kamionová doprava je obor jednak s nízkými maržemi, jednak dlouhou splatností faktur.

Dva měsíce platebních prázdnin

Jedním z klíčových faktorů podnikání je udržení zdravého cash flow. U dopravních firem to ale není vůbec jednoduché. Svoje náklady dopravci musí platit v krátkých lhůtách, někdy okamžitě, sami ale za práci dostávají až po dlouho po dokončení přepravy. Než peníze uvidí, většinou dvakrát zaplatí DPH, mzdy, leasingové splátky a další. Dva měsíce jako nic.

Běžná doba splatnosti faktur je dnes v Česku 50 dnů a víc. V logistice je ale podle dat Platební instituce Roger průměrná splatnost faktur – jak vidí u kleintů, kterým se splatností faktur pomáhají – dokonce 68 dnů. A stejně jako i v jiných odvětvích v posledních letech stále roste. Odběratelé firem, kterým Roger poskytuje faktoring, navíc v průměru platí ještě osm dní po splatnosti. To znamená, že kromě těch průměrných 68 dní musí firmy ještě dalších v průměru osm dní čekat, než konečně dostanou zaplaceno.

Proto téměř neexistují dopravci, kteří by nevyužívali nějaké provozní úvěry, často využívají i různé faktoringové služby. To v zásadě znamená, že s určitou slevou prodají své pohledávky, přenechají někomu svoje faktury a získávají za ně rychlé peníze. Jako vždycky platí, že kdo rychle dává, dvakrát dává.

„V roce 2021 jsme zareagovali na poptávku dopravců, kteří by chtěli občas nebo i pravidelně vylepšit svoje provozní financování a dostat dřív zaplaceno za své faktury. Společně s logistickou společností C.S.CARGO jsme tedy spustili službu CARGO Invoice Financing. Díky ní si všichni dopravci jezdící pro tuto společnost můžou zkrátit splatnost faktur na tři dny. Proces je jednoduchý a plně automatizovaný. Do webového rozhraní se automaticky nahrávají všechny vystavené faktury,“ vysvětluje fungování moderního faktoringu Vojtěch Vrablc, který má ve společnosti Roger na starosti odvětví logistiky.

Menší firma, větší problémy

Dokážou všichni dopravci, kteří na jaře a v létě neplatili DPH, daň v termínu doplatit? Problémy by se mohly objevit zejména u menších společností. Větší firmy mívají silnější pozici při vyjednávání o cenách a jsou méně zranitelné. Jsou také zvyklé se svými zákazníky, ale i dodavateli pracovat v průběhu celého roku. „Osobně doufám, že ti, kteří možnosti odložení DPH využili, na odložený závazek mysleli a do konce října se s tím vypořádají,“ věří Vojtěch Hromíř, který zatím nezaznamenal informaci o dopravci, který by nebyl schopen závazku dostát. „Předpokládám proto, že těch případů nebude až tak moc,“ doufá.

Ani společnost Roger zatím letos výrazný růst poptávky logistických firem po zkrácení splatnosti faktur nezaznamenala. Obrovský nárůst zažila loni, kdy najednou měla o 57 procent klientů z oboru víc. „Naši analytici si to vysvětlují tím, že logistické společnosti a živnostníky poznamenal covid, a proto už v minulém roce hledali alternativní způsoby financování svého podnikání,“ říká Vojtěch Vrablc. Letos sice trend pokračuje – už ne kvůli covidu, ale kvůli válce a cenám pohonných hmot – ale podstatně mírněji, klienti přibývají v řádu jednotek procent.

Když se dopravce dostane do potíží, nabízí dočasné řešení i ministerstvo financí. „Podle daňového řádu může podnikatel požádat ministerstvo financí, aby posečkalo nebo se individuálně domluvit na splátkování daně,“ radí Stefan Fous z tiskového oddělení ministerstva.

