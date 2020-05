Jak vláda zlevnila pivo. Ani devět variant DPH nestačí

Tak nám prý vláda zlevnila pivo. Novela zákona o dani z přidané hodnoty je účinná od 1. května. Čepované pivo, konzumované ve stravovacím zařízení, nově podléhá sazbě DPH ve výši 10 % oproti dřívějším 21 %.

To by teoreticky mělo znamenat zlevnění piva o více než desetinu. Skutečnost je ovšem, jak už to tak bývá, mnohem složitější.

První komplikaci nemohla vláda očekávat, protože snížení DPH schválila už loni: Dnes, kdy jsme si měli užívat levnější pivo, jsou všechna stravovací zařízení kvůli hrozbě koronaviru zavřená, respektive mohou prodávat jídlo a pití pouze přes výdejní okénka. Tak ale nesplňují základní podmínku pro uplatnění snížené sazby DPH, a tudíž i po účinnosti novely musí čepované pivo dál prodávat s původní sazbou.

O autorovi Zdroj: V4 Group Michal Jelínek je majitel poradenské skupiny V4 Group, specializuje na daň z příjmů a mezinárodní zdanění. Jeho společnost poskytuje komplexní poradenské služby v zemích Visegrádské čtyřky. Pravidelně přednáší pro Komoru auditorů, Komoru daňových poradců a Komoru certifikovaných účetních.

Situace se naštěstí brzy změní, protože vláda od 11. května umožní hospodským otevřít alespoň zahrádky. Jenže: Aby mohli uplatnit nižší sazbu DPH, musí jít o jejich vlastní zahrádku s obsluhou. Jinak opět platí sazby dosavadní. Nově jim navíc přibude povinnost rozlišovat, jestli si zákazník pivo vypije na zahrádce, nebo s ním odejde, protože po novele se na tyto případy vztahují různé sazby.

Hospodským kvůli novele přibyla spousta starostí. Všichni budou muset aktualizovat své pokladní systémy, což mimo jiné vyžaduje osobní návštěvu servisního technika přímo v provozovně. To jistě není zadarmo. K tomu je potřeba proškolit personál. Ani ne tak na ovládání aktualizovaného pokladního systému, ale spíše na jeho praktické použití v devíti různých variantách, ve kterých se teď pivo může prodávat, jak ukázala naše tabulka ze začátku února.

Už dnes hospodští bědují, že systém je zbytečně komplikovaný. Rozlišovat jednotlivé případy je při vystavení účtenky mnohem složitější, než se může na první pohled zdát. A přiznávají, že se znovuotevřením hospod nejsou na nový model fungování zcela připraveni.

Situace se částečně normalizuje od 18. května, kdy budou hospody a restaurace opět moci zpřístupnit i své vnitřní prostory. Až pak by se měly naplno projevit dopady změn v DPH. Otázkou však je, jestli ji pocítí také zákazníci. Vláda jim novelu prodávala jako úspěch, na kterém pracovala už od roku 2016.

Aby se totiž snížená DPH projevila v peněženkách běžných občanů, museli by hospodští spolu se snížením sazby alikvotně snížit cenu piva. A člověk nemusí být doktor ekonomie, aby pochopil, že to se v naprosté většině případů nestane.

Hostinské služby jsou totiž z pohledu ekonomické teorie takzvané neobchodovatelné služby. Jejich cena se neodvíjí od konkurence na celém trhu, ale pouze v konkrétním místě, kde je nabízena. Restaurace v Praze si určitě nekonkuruje s restaurací v Aši, stejně jako si nekonkurují ani podniky v centrech podobně velkých měst jako jsou například blízké Pardubice a Hradec Králové.

Konkurence je dána pouze podmínkami v mikro trhu, kde jsou zákazníci schopni snadno nahradit jednoho poskytovatele za druhého. Tyto trhy však vykazují silně kartelové prvky (byť kartelu nepsaného), protože jednotliví hráči o sobě velmi dobře vědí a zpravidla respektují zaběhnuté poměry. Pokud někdo z nich kvůli získání konkurenční výhody například sníží cenu, zbytek trhu se proti němu obrátí – ať už ve formě osobních invektiv nebo jiných forem nátlaku.

Nelze proto očekávat, že by tržní cena piva v různých koutech republiky klesla. Spíše se odrazí ve výši marže jednotlivých hospodských. Těm menším, jichž je valná většina, přitom drobný nárůst marže určitě nevykompenzuje komplikace způsobené vyšší administrativní zátěží, kterou novela přináší.

V ekonomické teorii bychom našli řadu dalších vysvětlení, jedno je však jisté: Hospodští ani po 18. květnu nižší sazby do svých cen zcela jistě nepromítnou. Vládou propagované snížení cen pro konečné zákazníky nepřijde.