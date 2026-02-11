Peníze.cz
Tohle má umět nová Lítačka. Praha ukázala funkce chystané „tramvajenky“

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 11. 2. 2026
Zdroj: Shutterstock

Zástupci Prahy, Středočeského kraje a městské společnosti Operátor ICT ukázali, co bude umět vylepšená verze aplikace PID Lítačka. Firma Operátor ICT ji tentokrát připravuje sama, tedy interně s využitím najatých expertů. Od toho si slibuje mimo jiné větší komplexnost, bezpečnost a do budoucna snadné přidávání nových funkcí.

„PID Lítačka 2.0 nezmění způsob, jakým lidé aplikaci používají. Zachová klíčové funkce, které zároveň rozšíří a zmodernizuje,“ říká Daniel Mazur, radní pro oblast ICT a Smart City, vědu, výzkum a inovace.

Na projektu Praha spolupracuje se Středočeským krajem. Součástí nové aplikace by tak mělo být především větší zapojení takzvané poptávkové dopravy v kraji, která funguje na základě aktuálního zájmu ze strany cestujících. Tedy když se někdo přihlásí, že chce spoj využít.

„Zapojení poptávkové dopravy přímo do PID Lítačky je nezbytným krokem pro to, abychom byli schopni tuto službu ve Středočeském kraji nabízet,“ připomíná Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy a mobility Středočeského kraje. Kraj už tento typ služby testuje v okolí Českého Brodu.

Foto: Peníze.cz

Chystané funkcionality vylepšené aplikace Lítačka.

Foto: Peníze.cz

Chystané funkcionality vylepšené aplikace Lítačka.

Aplikace uživatelům rovněž noc+ nabídne například možnost doporučení ideálního vagonu v metru, vhodnou kombinaci jízdného nebo podrobnější informace o případných zpožděních. 

Cestující si také budou moci nakoupit a aktivovat více jízdenek najednou nebo předčasně ukončit parkování. Do budoucna pak přes ni bude možné i hradit poplatky za nabíjení elektromobilů nebo vyhledávat bezbariérová spojení. Vylepšená Lítačka rovněž nabídne možnost populárního tmavého režimu.

Foto: Peníze.cz

Chystané funkcionality vylepšené aplikace Lítačka.

Foto: Peníze.cz

Chystané funkcionality vylepšené aplikace Lítačka.

Současnou aplikaci Praha spustila v roce 2018, kvůli postupnému rozšiřování ale podle města naráží na hranice svých technických limitů. Aktuálně ji používá kolem 200 tisíc unikátních uživatelů denně, celkem má dva miliony uživatelů.

Stávající verze Lítačky zůstane funkční do chvíle, kdy ji vylepšená verze nahradí běžnou aktualizací. K tomu by mělo dojít v lednu 2027.

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

