Čekání na vlak s welcome drinkem. České dráhy vylepšily salonek na pražském nádraží

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 5. 2. 2026
Zdroj: České dráhy

České dráhy otevřely na pražském hlavním nádraží zrekonstruovaný salonek pro cestující. Takzvaný ČD Lounge navýšil kapacitu z 24 na 76 míst a nově nabízí také Business zónu.

„Chceme, aby cestující vnímali cestu vlakem jako komplexní službu, která začíná už na nádraží. Nová podoba lounge nabízí příjemné prostředí, dostatek prostoru i služby, které odpovídají současným nárokům,“ uvedl Michal Krapinec, generální ředitel Českých drah.

V nové byznys zóně se kvůli většímu soukromí nacházejí částečně oddělené boxy. K dispozici jsou zásuvky pro dobíjení cestovní elektroniky a bezplatné Wi-Fi připojení. „Nově vzniklá Business zóna a celkové uspořádání prostoru reagují na rozdílné potřeby našich zákazníků, od klidného odpočinku před cestou přes práci na notebooku až po cestování s dětmi,“ dodal Jiří Ješeta, náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu.

Foto: České dráhy

Zrekonstruovaný salonek Českých drah v Praze.

V modernizovaném salonku, jehož vylepšení přišlo na asi pět milionů korun, mají cestující k dispozici i kávu s pravidelnou obměnou značek, sladké občerstvení, nealkoholické nápoje a v Business zóně také welcome drink. Pro cestující s dětmi jsou u personálu k dispozici k vypůjčení dětské hry a knížky, které lze zakoupit na e-shopu dopravce.

Do ČD Lounge Praha mají přístup cestující s platným jízdním dokladem podle tarifu ČD nebo s mezinárodní jízdenkou: cestující do 1. vozové třídy nebo s místenkou do 2. vozové třídy, držitelé aplikace IN 100 ve všech variantách, cestující s dětmi do 10 let, těhotné ženy a osoby s průkazem ZTP nebo ZTP-P.

Kromě Prahy provozují České dráhy svůj ČD Lounge také na hlavních nádražích v Brně a Olomouci.

„Poptávka po našich službách byla za loňský rok stabilní. Přepravili jsme 168 milionů cestujících. To je srovnatelné s rokem 2024. Evidujeme více cestujících v tarifech integrovaných dopravních systémů a velký zájem je o cesty do Polska hlavně díky lince Baltic expres,“ uvedl k loňským výsledkům Český drah Krapinec.

Oblíbená témata

cestování, České dráhy, doprava, vlak, železnice

