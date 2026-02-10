Místo 400 eur jen poukaz na let? Když aerolinky zkoušejí, co jim projde

Většina lidí neví, jak s touto situací naložit a přichází o tisíce. Podívali jsme se proto na oblíbenou taktiku Smartwings a ukážeme, jak se domoci finanční náhrady.
Cestující má na základě zpožděného letu nárok na kompenzaci 250 až 600 eur. Místo peněz však některé aerolinky poškozeným automaticky posílají vouchery. Někdy dokonce jen na polovinu částky.
Není se čemu divit, jedná se o vychytralý tah. Na rozdíl od vyplacení hotovosti je tato cesta skoro nic nestojí. Velké procento poukázek totiž propadá.
Voucher totiž bývá nepřenosný, takže ho může využít jen konkrétní osoba. Jeho platnost je navíc omezená, často na jeden rok. Nelze ho také použít při nákupu zájezdu přes cestovní kancelář, což diskvalifikuje až 90 % cestujících. Jste tak tlačeni k dalšímu nákupu u společnosti, která vás už jednou zklamala.
Co říká právo
Evropské nařízení 261/2004 však mluví jasně. Stanovuje, že kompenzace musí být vyplacena finančně – převodem na účet nebo šekem. Voucher připadá v úvahu jen, pokud s ním cestující výslovně souhlasí. V praxi se ale jedná o hotovou věc. Pokud se cestující sám neozve, aerolinka předpokládá, že byla nabídka přijata.
Voucher ale vždy nemusí být špatnou volbou. Některé společnosti nabízejí kredit ve vyšší hodnotě, než je samotná škoda. Může být také převoditelný, což znamená, že ho lze darovat nebo prodat. V takovém případě může dávat smysl.
Fáze mrtvého brouka
Když cestující voucher odmítne a požaduje po aerolince peníze, nastává často fáze ticha. E-maily zůstávají bez odpovědi týdny i měsíce. Dovolat se na infolinku bývá složité. Operátoři navíc obvykle nemají pravomoc řešit reklamace.
Strategie je jednoduchá. Aerolinky spoléhají na to, že běžný člověk po čase ztratí energii a snahu získat své peníze zpět vzdá.
Situace se mění, když do sporu vstoupí notifikovaný subjekt mimosoudního řešení sporů, jako je například OnlineMediator.cz. V tomto případě aerolinka musí reagovat ze zákona.
Díky statutu pověřeného mediátora tyto organizace dokáží rozhýbat i případy, které ležely měsíce bez odpovědi. Jejich cílem není vyjednávat další poukazy, ale pomoc cestujícím získat vše, na co mají skutečný nárok.
Jak dopadl Vlastimil?
Díky intervenci Smartwings nakonec otočily. Nejenže rodině vyplatily kompenzaci v hotovosti místo nechtěných voucherů, ale podařilo se vymoci i další náklady.
Pan Vlastimil si totiž kvůli nočnímu čekání zaplatil letištní hotel, což aerolinka původně zcela ignorovala a odmítala proplatit. Nakonec dostal zpět vše do poslední koruny. Příklad jeho rodiny ukazuje, že trvat na svých právech se vyplácí.
Kdy tedy máte nárok na náhradu?
- Zpoždění v cíli tři a více hodin.
- Zrušení letu méně než 14 dní před odletem.
- Odepření nástupu (tzv. overbooking).
Text vznikl ve spolupráci s projektem Novinářský inkubátor.
OnlineMediator.cz
Notifikovaný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v Čescku i na Slovensku pomáhající spotřebitelům domoci se práva efektivně a online. Řeší komplikace od zpožděných letů přes reklamace zboží až po dodavatele... Další články autora.
