Luxusní autobusy nasadí RegioJet i po Česku. Tohle nabízejí

Dopravce RegioJet rozšířil svůj vozový park o deset nových dvoupodlažních autobusů Setra, které už používá na mezinárodních linkách. Nově teď Setry pokryjí i některé vnitrostátní trasy, jako jsou Praha-Jihlava-Brno, Praha-Český Krumlov, Praha-Karlovy Vary nebo Brno-Ostrava.
„Více než třicet těchto moderních autobusů už dnes jezdí na našich mezinárodních linkách. Teď se na stejný komfort mohou těšit i cestující ve vnitrostátní dopravě. Nabídneme jim například více místa na nohy, moderní kávovar se zrnkovou kávou nebo pítko na vodu zdarma,“ říká Dita Tomešová, výkonná ředitelka autobusové dopravy RegioJet.
Nové autobusy pro vnitrostátní linky jsou uspořádány v konfiguraci 2+2 a nabízejí celkovou kapacitu 72 míst, zatímco běžné autobusy mají až 80 míst.
Sedadla jsou polohovatelná a vybavená ergonomickým stolkem, nastavitelným podhlavníkem a individuálním multimediálním systémem, který umožňuje sledování filmů, hraní her nebo přístup k online tisku.
V autobuse je k dispozici Wi-Fi připojení, 230V zásuvky a USB i USB-C porty pro nabíjení elektroniky.
První dvacítku autobusů nasadil dopravce už v září 2023 na klíčové evropské trasy jako Praha-Brno-Bratislava-Budapešť, Praha-Berlín, Praha-Mnichov nebo trasy do Británie, Francie, Nizozemska, Švýcarska, Maďarska a Itálie. Dalších dvanáct přikoupil loni v březnu. Setry na mezinárodních linkách mají křesla v horním patře rozmístěna v systému 2+1.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
