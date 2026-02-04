Peníze.cz
Luxusní autobusy nasadí RegioJet i po Česku. Tohle nabízejí

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 4. 2. 2026
Zdroj: Regiojet

Dopravce RegioJet rozšířil svůj vozový park o deset nových dvoupodlažních autobusů Setra, které už používá na mezinárodních linkách. Nově teď Setry pokryjí i některé vnitrostátní trasy, jako jsou Praha-Jihlava-Brno, Praha-Český Krumlov, Praha-Karlovy Vary nebo Brno-Ostrava.

„Více než třicet těchto moderních autobusů už dnes jezdí na našich mezinárodních linkách. Teď se na stejný komfort mohou těšit i cestující ve vnitrostátní dopravě. Nabídneme jim například více místa na nohy, moderní kávovar se zrnkovou kávou nebo pítko na vodu zdarma,“ říká Dita Tomešová, výkonná ředitelka autobusové dopravy RegioJet.

Takhle vypadají nové Setry

Nové autobusy pro vnitrostátní linky jsou uspořádány v konfiguraci 2+2 a nabízejí celkovou kapacitu 72 míst, zatímco běžné autobusy mají až 80 míst.

Sedadla jsou polohovatelná a vybavená ergonomickým stolkem, nastavitelným podhlavníkem a individuálním multimediálním systémem, který umožňuje sledování filmů, hraní her nebo přístup k online tisku. 

V autobuse je k dispozici Wi-Fi připojení, 230V zásuvky a USB i USB-C porty pro nabíjení elektroniky.

První dvacítku autobusů nasadil dopravce už v září 2023 na klíčové evropské trasy jako Praha-Brno-Bratislava-Budapešť, Praha-Berlín, Praha-Mnichov nebo trasy do Británie, Francie, Nizozemska, Švýcarska, Maďarska a Itálie. Dalších dvanáct přikoupil loni v březnu. Setry na mezinárodních linkách mají křesla v horním patře rozmístěna v systému 2+1.

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Nová pomoc na pražském letišti. Digitální asistentka hlídá lety i poradí

2. 2. 2026 | Pavla Adamcová

Nová pomoc na pražském letišti. Digitální asistentka hlídá lety i poradí

Letiště Václava Havla v Praze koncem ledna spustilo novou digitální asistentku pro cestující. Aviation Assistant (AVA) má lidem usnadnit orientaci na letišti a poskytnout aktuální informace... celý článek

EasyJet klamal s cenou zavazadla, rozhodl úřad. Reálně je až pětkrát vyšší

29. 1. 2026 | Pavla Adamcová

EasyJet klamal s cenou zavazadla, rozhodl úřad. Reálně je až pětkrát vyšší

Britské nízkonákladové aerolinky EasyJet už nesmí v rámci své reklamní kampaně uvádět, že cena za velké příruční zavazadlo začíná na částce 5,99 libry (aktuálně v přepočtu asi 170 korun).... celý článek

Vzkaz pro prezidenta. Kdy je zveřejnění esemesky porušením listovního tajemství

28. 1. 2026 | Gabriel Pleska

Vzkaz pro prezidenta. Kdy je zveřejnění esemesky porušením listovního tajemství

Ministr zahraničí poslal dlouhou esemesku poradci prezidenta se vzkazem pro prezidenta. Prezident ji se souhlasem svého poradce zveřejnil. Někteří kritici tohoto postupu mluví o porušení... celý článek

Husitský chorál na nástupišti. Pendolino má novou hudební zastávku

27. 1. 2026 | Radim Zelený

Husitský chorál na nástupišti. Pendolino má novou hudební zastávku

Cestující, kteří přijíždějí Pendolinem do Prahy, už léta vítá Smetanova Vltava. Teď se hudební tradice rozšiřuje i na jih Čech. Při příjezdu vlaků IC 500 a 501 do stanice Tábor nově... celý článek

Jak rychle dorazí balík? Test ukázal rozdíly v minutách i dnech

27. 1. 2026 | Pavla Adamcová

Jak rychle dorazí balík? Test ukázal rozdíly v minutách i dnech

Dopravci v Česku se často pyšní schopností doručit drtivou většinu zásilek do druhého dne. V redakčním testu jsme ověřili, jak to funguje v praxi.

