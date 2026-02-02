Nová pomoc na pražském letišti. Digitální asistentka hlídá lety i poradí

Letiště Václava Havla v Praze koncem ledna spustilo novou digitální asistentku pro cestující. Aviation Assistant (AVA) má lidem usnadnit orientaci na letišti a poskytnout aktuální informace o letech i službách. V současnosti funguje prostřednictvím aplikace WhatsApp.
„V únoru přineseme rozšíření funkcí třeba o komunikaci v Messengeru, čímž se AVA propojí s další rozšířenou chatovací aplikací. V březnu spustíme službu, která cestujícím nabídne možnost přepojení konverzace na operátora informační služby, který na základě kontextu a historie chatu zodpoví dotazy, na které AVA odpověď nedohledala,“ uvedla Eva Krejčí, ředitelka komunikace a marketingu Letiště Praha.
Asistentka poskytuje aktuální informace o letech, k dispozici je 24 hodin denně. Služba „Hlídat let“ umožňuje cestujícím sledovat konkrétní let a dostávat automatické notifikace. Informace se týkají například otevření odbavovacích přepážek, zahájení nástupu, změn času odletu či příletu nebo přiřazeného zavazadlového pásu.
AVA tím nahrazuje dosavadní SMS upozornění a zároveň umožňuje cestujícím aktivně se doptávat na podrobnosti k letu přímo v chatu.
Funkce „Dotazy a FAQ“ pak slouží k odpovědím na nejčastější otázky spojené s cestováním. Asistentka poradí s orientací v terminálech, parkováním, odbavením zavazadel nebo s pravidly pro přepravu tekutin. Zároveň dokáže doporučit konkrétní obchody, restaurace či služby na letišti podle potřeb cestujícího.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem