Peníze.cz
>
Spotřebitel
>
Doprava
>
Nová pomoc na pražském letišti. Digitální asistentka hlídá lety i poradí

Nová pomoc na pražském letišti. Digitální asistentka hlídá lety i poradí

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 2. 2. 2026
Nová pomoc na pražském letišti. Digitální asistentka hlídá lety i poradí

Zdroj: Shutterstock

Letiště Václava Havla v Praze koncem ledna spustilo novou digitální asistentku pro cestující. Aviation Assistant (AVA) má lidem usnadnit orientaci na letišti a poskytnout aktuální informace o letech i službách. V současnosti funguje prostřednictvím aplikace WhatsApp.

„V únoru přineseme rozšíření funkcí třeba o komunikaci v Messengeru, čímž se AVA propojí s další rozšířenou chatovací aplikací. V březnu spustíme službu, která cestujícím nabídne možnost přepojení konverzace na operátora informační služby, který na základě kontextu a historie chatu zodpoví dotazy, na které AVA odpověď nedohledala,“ uvedla Eva Krejčí, ředitelka komunikace a marketingu Letiště Praha.

Asistentka poskytuje aktuální informace o letech, k dispozici je 24 hodin denně. Služba „Hlídat let“ umožňuje cestujícím sledovat konkrétní let a dostávat automatické notifikace. Informace se týkají například otevření odbavovacích přepážek, zahájení nástupu, změn času odletu či příletu nebo přiřazeného zavazadlového pásu.

AVA tím nahrazuje dosavadní SMS upozornění a zároveň umožňuje cestujícím aktivně se doptávat na podrobnosti k letu přímo v chatu.

Funkce „Dotazy a FAQ“ pak slouží k odpovědím na nejčastější otázky spojené s cestováním. Asistentka poradí s orientací v terminálech, parkováním, odbavením zavazadel nebo s pravidly pro přepravu tekutin. Zároveň dokáže doporučit konkrétní obchody, restaurace či služby na letišti podle potřeb cestujícího.

Máme toho víc!

Ilustrační obrázek

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

+4
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

doprava, dovolená, letadlo, letecká doprava, letiště, Letiště Praha

Daňově přiznání online

Vyplňte si daňové přiznání online

Hotovo máte za 10 minut.
Garantováno daňovým poradcem.
Nechci se stresovat
Pokud chcete řešit daně po staru, máme pro vás chytré formuláře.

A tohle už jste četli?

EasyJet klamal s cenou zavazadla, rozhodl úřad. Reálně je až pětkrát vyšší

29. 1. 2026 | Pavla Adamcová

EasyJet klamal s cenou zavazadla, rozhodl úřad. Reálně je až pětkrát vyšší

Britské nízkonákladové aerolinky EasyJet už nesmí v rámci své reklamní kampaně uvádět, že cena za velké příruční zavazadlo začíná na částce 5,99 libry (aktuálně v přepočtu asi 170 korun).... celý článek

Vzkaz pro prezidenta. Kdy je zveřejnění esemesky porušením listovního tajemství

28. 1. 2026 | Gabriel Pleska

Vzkaz pro prezidenta. Kdy je zveřejnění esemesky porušením listovního tajemství

Ministr zahraničí poslal dlouhou esemesku poradci prezidenta se vzkazem pro prezidenta. Prezident ji se souhlasem svého poradce zveřejnil. Někteří kritici tohoto postupu mluví o porušení... celý článek

Husitský chorál na nástupišti. Pendolino má novou hudební zastávku

27. 1. 2026 | Radim Zelený

Husitský chorál na nástupišti. Pendolino má novou hudební zastávku

Cestující, kteří přijíždějí Pendolinem do Prahy, už léta vítá Smetanova Vltava. Teď se hudební tradice rozšiřuje i na jih Čech. Při příjezdu vlaků IC 500 a 501 do stanice Tábor nově... celý článek

Jak rychle dorazí balík? Test ukázal rozdíly v minutách i dnech

27. 1. 2026 | Pavla Adamcová

Jak rychle dorazí balík? Test ukázal rozdíly v minutách i dnech

Dopravci v Česku se často pyšní schopností doručit drtivou většinu zásilek do druhého dne. V redakčním testu jsme ověřili, jak to funguje v praxi.

Dvě jízdenky za cenu jedné. RegioJet spouští valentýnskou slevu

26. 1. 2026 | Pavla Adamcová

Dvě jízdenky za cenu jedné. RegioJet spouští valentýnskou slevu

Dopravce RegioJet spustí valentýnskou akci, v rámci které nabídne omezený počet mezinárodních jízdenek ve formátu 1+1 zdarma.

Speciál FKIZimní příběh