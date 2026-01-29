EasyJet klamal s cenou zavazadla, rozhodl úřad. Reálně je až pětkrát vyšší

Britské nízkonákladové aerolinky EasyJet už nesmí v rámci své reklamní kampaně uvádět, že cena za velké příruční zavazadlo začíná na částce 5,99 libry (aktuálně v přepočtu asi 170 korun). Podle britského Úřadu pro standardy reklamy (ASA) jde totiž o klamavé tvrzení.
Úřad reagoval na podnět spotřebitelské organizace Which?. Ta zjistila, že nejnižší cena za přepravu tohoto zavazadla s EasyJet ve skutečnosti u 520 letů dosáhla částky 23,49 libry (tedy přibližně 660 Kč) a průměrná cena pak činila 30 liber (přibližně 842 Kč).
Britský úřad proto nařídil, že EasyJet musí tuto reklamu stáhnout a v budoucnu smí uvádět startovací ceny „od“ pouze v případě, že jsou skutečně dostupné pro „významnou část“ nabízených letů.
Letecká společnost v reakci uvedla, že inzerovaná cena byla dostupná u různých tras, ovšem zdůraznila, že se liší podle dostupnosti, poptávky a provozních nákladů. Argumentovala i tím, že přesná cena pro konkrétní rezervaci je před nákupem zákazníkovi jasně zobrazena.
Velká příruční zavazadla o maximální velikosti 56 x 45 x 25 centimetrů jsou určena k uložení do horních přihrádek v letadlech, přičemž většina nízkonákladových aerolinek si za ně účtuje příplatek. Malé příruční zavazadlo o maximálních rozměrech 45 x 36 x 20 centimetrů je podle dopravce zdarma.
Na české verzi webu dopravce u velkého příručního zavazadla rovněž uvádí startovací cenu 184 Kč. To přibližně odpovídá kritizované částce 5,99 libry, které britský regulátor nyní zakázal promovat v reklamě jako zavádějící.
Dopravce EasyJet z Prahy létá do řady evropských destinací. Mimo Spojené království například do Švýcarska, Nizozemska, Španělska, Itálie, Francie či Portugalska.
