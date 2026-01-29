Peníze.cz
EasyJet klamal s cenou zavazadla, rozhodl úřad. Reálně je až pětkrát vyšší

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 29. 1. 2026
Zdroj: Shutterstock

Britské nízkonákladové aerolinky EasyJet už nesmí v rámci své reklamní kampaně uvádět, že cena za velké příruční zavazadlo začíná na částce 5,99 libry (aktuálně v přepočtu asi 170 korun). Podle britského Úřadu pro standardy reklamy (ASA) jde totiž o klamavé tvrzení.

Úřad reagoval na podnět spotřebitelské organizace Which?. Ta zjistila, že nejnižší cena za přepravu tohoto zavazadla s EasyJet ve skutečnosti u 520 letů dosáhla částky 23,49 libry (tedy přibližně 660 Kč) a průměrná cena pak činila 30 liber (přibližně 842 Kč).

Britský úřad proto nařídil, že EasyJet musí tuto reklamu stáhnout a v budoucnu smí uvádět startovací ceny „od“ pouze v případě, že jsou skutečně dostupné pro „významnou část“ nabízených letů.

Letecká společnost v reakci uvedla, že inzerovaná cena byla dostupná u různých tras, ovšem zdůraznila, že se liší podle dostupnosti, poptávky a provozních nákladů. Argumentovala i tím, že přesná cena pro konkrétní rezervaci je před nákupem zákazníkovi jasně zobrazena.

Velká příruční zavazadla o maximální velikosti 56 x 45 x 25 centimetrů jsou určena k uložení do horních přihrádek v letadlech, přičemž většina nízkonákladových aerolinek si za ně účtuje příplatek. Malé příruční zavazadlo o maximálních rozměrech 45 x 36 x 20 centimetrů je podle dopravce zdarma.

Na české verzi webu dopravce u velkého příručního zavazadla rovněž uvádí startovací cenu 184 Kč. To přibližně odpovídá kritizované částce 5,99 libry, které britský regulátor nyní zakázal promovat v reklamě jako zavádějící.

Dopravce EasyJet z Prahy létá do řady evropských destinací. Mimo Spojené království například do Švýcarska, Nizozemska, Španělska, Itálie, Francie či Portugalska.

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Oblíbená témata

aerolinie, doprava, letecká doprava, letecké společnosti, letenky, zavazadla

