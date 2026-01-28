Peníze.cz
Vzkaz pro prezidenta. Kdy je zveřejnění esemesky porušením listovního tajemství

Gabriel Pleska | rubrika: Když se řekne | 28. 1. 2026
Ministr zahraničí poslal dlouhou esemesku poradci prezidenta se vzkazem pro prezidenta. Prezident ji se souhlasem svého poradce zveřejnil. Někteří kritici tohoto postupu mluví o porušení listovního tajemství. Mýlí se, nebo ne? Co to je listovní tajemství, kdy jde o jeho porušení a co za něj hrozí?
Vzkaz pro prezidenta. Kdy je zveřejnění esemesky porušením listovního tajemství

Zdroj: Pleska / Midjourney

Nebudeme se zabývat tím, co bylo obsahem zpráv, které uprostřed hluboké noci posílá jeden politik jinému politikovi. I když můžeme připomenout, že zveřejňování korespondence všeho druhu není v politice žádné novum.

Jenom shrneme fakta o tom, co je listovní tajemství, jaké korespondence se týká, co je jeho porušení a co naopak jeho porušení není.

Co je listovní tajemství?

Listovní tajemství je základní právo, které chrání obsah soukromé komunikace. Platí pro dopisy, e-maily, SMS, chatové zprávy i další formy zpráv mezi lidmi. Definuje ho článek 13 Listiny základních práv a svobod: „Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením.“

Donald Trump čte SMS
Zdroj: Pleska/OpenAI

„Můj příteli. Pokud jde o Sýrii, jsme úplně zajedno. V Íránu můžeme dokázat veliké věci. Nechápu, co děláš s tím Grónskem,“ tak začínala SMS, kterou posílal francouzský prezident prezidentovi americkému, který ji 20. ledna obratem překlopil na sociální síť. 

Esemesky se ale zveřejňují i mezi našimi politiky. Do paměti národa se vepsaly ty, kterými v roce 2004 ministr životního prostředí Libor Ambrozek častoval průmyslníky. Nebo ta, v níž v roce 2008 předseda tehdejších zelených Martin Bursík nazval kolegyni kravou – a odeslal ji omylem přímo dotyčné.

Platí listovní tajemství jen pro dopisy, nebo i pro e-maily, SMS a další?

Listovní tajemství se vztahuje i na elektronickou komunikaci – tedy e-maily, SMS, zprávy v aplikacích nebo na sociálních sítích. K tomu, co všechno Listina základních práv a svobod nejmenuje – tedy například e-maily SMS a další; dokument vznikal roku 1991 –, se konkrétněji vyjadřuje trestní zákoník. Zůstává ale i dost obecný, aby platil i pro možné formy komunikace, které v době jeho vzniku nebyly známy.

Je porušení listovního tajemství protizákonné?

Celý paragraf 182 trestního zákoníku je věnovaný tomu, co hrozí člověku, který poruší tajemství dopravovaných zpráv. V nejhorších případech (když je pachatelem zaměstnanec poštovní služby a způsobí škodu velkého rozsahu) mluví o trestu až deseti let odnětí svobody.

Smí adresát zveřejnit jemu určenou zprávu?

Pokud to učiní, rozhodně nejde o porušení listovního tajemství. To chrání jednoduše řečeno zprávu při přenosu a před třetími osobami, jinými, než je odesilatel a adresát. Znamená, že do ní nesmí nahlížet cizí osoba.

Zveřejnění obsahu může ale případně porušit jiná práva: právo na ochranu osobnosti, ochranu soukromí, autorská práva nebo obchodní tajemství.

Zveřejnění soukromé zprávy bez souhlasu odesílatele tedy může být protiprávní, záleží ovšem na obsahu. Pokud by například obsahem esemes bylo státní tajemství, adresát by jejím zveřejněním porušil státní tajemství – ale ne tajemství listovní.

Jiná věc je hodnotit, kdy je zveřejňování korespondence bez souhlasu odesilatele vkusné, mravné či správné.

Může zaměstnavatel číst e-maily zaměstnance?

Obecně nesmí zaměstnavatel číst soukromou komunikaci zaměstnance, ani když jde o pracovní e-mail nebo pracovní počítač.

Kontrola je možná jen:

  • v omezeném rozsahu,
  • při splnění zákonných podmínek,
  • bez čtení soukromého obsahu.

Existují z listovního tajemství výjimky?

Ano, z listovního tajemství existují výjimky, ale jsou úzké a přesně dané zákonem. Typicky jde o zásah na základě rozhodnutí soudu, například při vyšetřování závažné trestné činnosti, nebo o technické zpracování zpráv (pošta, operátoři), které ale nesmí zahrnovat čtení obsahu.

Další výjimkou je výslovný souhlas dotčené osoby nebo situace, kdy je zpráva už ze své povahy určena k dalšímu šíření (například tisková zpráva).

Výjimečně může být obsah zprávy použit i k ochraně práv jiných osob, typicky jako důkaz výhrůžek, vydírání nebo jiného protiprávního jednání. Naopak výjimkou není zvědavost, „kontrola“ partnera, rodiče nebo zaměstnavatele ani otevření cizí pošty bez zákonného důvodu. Pokud chybí zákon nebo souhlas, listovní tajemství platí.

Může pošta otevřít zásilku?

To jsou přesně ty výjimky z listovního tajemství. Provozovatel poštovní služby může podle zákona o poštovních službách otevřít zásilku například tehdy, když má důvodné podezření, že v ní je něco, co se podle poštovních podmínek považuje za nebezpečné nebo nedovolené nebo když existuje důvodná obava, že by mohlo dojít ke vzniku škody. Ale i pak se na listovní tajemství hledí: to znamená štěně, které někdo v rozporu s poštovními podmínkami zabalil do balíku, se z něj vyjme, ale průvodní dopisy se pokud možno nečtou.

Speciální je pak situace, když zásilku nejde doručit, ale ani vrátit odesílateli. Takové zásilky se nejprve ukládají a pak otevírají, v takovém případě sice lze nahlédnout i do korespondence, ale jen v té míře, v jaké by to mohlo napomoci nalezení adresáta nebo odesilatele.

Jaký je rozdíl mezi listovním tajemstvím a poštovním tajemstvím?

Jde o dva různé pojmy s rozdílným obsahem. Listovní tajemství je ukotveno v Listině základních práva a svobod a chrání obsah komunikace mezi odesílatelem a adresátem bez ohledu na formu – tedy dopisy, e-maily, SMS i zprávy v aplikacích.

Poštovní tajemství definuje zákon o poštovních službách a jde na jednu stranu o užší, na druhou o širší pojem. Poštovní tajemství se vztahuje se konkrétně na zásilky přepravované poštou a na povinnosti provozovatele poštovních služeb. Tedy fakticky na pošťáky a zaměstnance zásilkových společností. V tomto směru je poštovní tajemství užší.

Širší je pojem poštovní tajemství v tom, že se netýká jen samotné komunikace, tedy toho, co se v zásilce píše, ale v podstatě všeho, co se týká jejího doručení.

V běžné řeči se pojmy často míchají, právně ale nejde zdaleka o totéž.

Kde se můžu dozvědět víc o listovním tajemství?

Kromě odkazované Listiny základních práv a svobod a trestního zákoníku zpracovává téma lidskou řečí a poetickou formou také Pošťácká pohádka Karla Čapka, plný text je k dispozici v pdf na webu Městské knihovny Praha, od strany 106 dále. Citujeme: „To bych, páni, moc nerad slyšel, že je snad otvíráte a čtete. To se nesmí, lidičky, to byste porušili listovní tajemství a já bych vás, holoto, musel udat na policii. Propánakrále, to by byl velikánský hřích, kdyby někdo otevřel dopis, který mu nepatří!“

Další zprávy, snad vám dojdou

Pošťačka
Zdroj: Pleska/Gemini

V diskuzi je celkem 0 komentářů

