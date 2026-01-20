Peníze.cz
>
Spotřebitel
>
Doprava
>
Nové omezení na palubě letadel. Lufthansa zakázala používání powerbank

Nové omezení na palubě letadel. Lufthansa zakázala používání powerbank

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 20. 1. 2026
Nové omezení na palubě letadel. Lufthansa zakázala používání powerbank

Zdroj: Shutterstock

Letecká skupina Lufthansa zakázala používání powerbank na palubách svých letadel. Během letu je tak cestující nesmí používat k nabíjení ani je připojovat k palubním zásuvkám.

Opatření se týká všech aerolinek ze skupiny, to znamená kromě Lufthansy i leteckých společností Swiss, Austrian Airlines či Brussels Airlines. Cílem rozhodnutí je zvýšit bezpečnost na palubě v souladu s doporučeními mezinárodních leteckých úřadů.

Cestující můžou mít tato nabíjecí zařízení u sebe či v příručním zavazadle maximálně dvě. Nesmí je ale umístit do úložného prostoru nad hlavou (to se týká i e-cigaret), pouze do kapsy v sedadle nebo do zavazadla pod nohy. Do odbaveného zavazadla pak powerbanky a e-cigarety nesmí vůbec.

Powerbanky s kapacitou mezi 100 Wh a 160 Wh navíc musí být předem schváleny leteckou společností. Schválená zdravotnická zařízení mají výjimku.

Lithium-iontové baterie jsou známé svou nestabilitou. Pokud jsou vystaveny vysokému tlaku nebo extrémním teplotám, což jsou podmínky, které mohou nastat během letu, rizika spojená s jejich selháním se zvyšují.

Podobné omezení powerbank na palubě už v minulosti zavedly i Qantas, Emirates, Cathay Pacific nebo Singapore Airlines.

Máme toho víc!

Ilustrační obrázek

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

+3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

cestování, doprava, dovolená, elektronika, letecká doprava, letecké společnosti, mobilní telefony

A tohle už jste četli?

Půl milionu lidí letos končí platnost řidičáku. Už nemusí na úřad

15. 1. 2026 | Petr Kučera | 1 komentář

Půl milionu lidí letos končí platnost řidičáku. Už nemusí na úřad

Víc než 557 tisícům řidičů skončí v průběhu letošního roku platnost řidičského průkazu, připomnělo dnes ministerstvo dopravy.

Konec padesátky v centru Říma. Město zpomaluje řidiče jako Paříž či Brusel

15. 1. 2026 | Pavla Adamcová

Konec padesátky v centru Říma. Město zpomaluje řidiče jako Paříž či Brusel

Italský Řím se stal další evropskou metropolí, která prudce snížila rychlostní limit. Nově platí 30 km/h v širším historickém centru, které pokrývá zóna s omezenou dopravou ZTL. Omezení... celý článek

Patnáct minut rozhoduje. Žebříček nejdochvilnějších aerolinek světa

13. 1. 2026 | Pavla Adamcová | 1 komentář

Patnáct minut rozhoduje. Žebříček nejdochvilnějších aerolinek světa

Analytická společnost Cirium v lednu zveřejnila nový žebříček nejdochvilnějších leteckých společností světa pro rok 2025. Prvenství v něm už podruhé obhájila mexická aerolinka Aeromexico. celý článek

MHD v Praze zdražuje. Je tu ale nový způsob, jak neplatit zbytečně víc

30. 12. 2025 | Petr Kučera

MHD v Praze zdražuje. Je tu ale nový způsob, jak neplatit zbytečně víc

Jednorázové a krátkodobé jízdenky v pražské městské hromadné dopravě od začátku roku 2026 zdražují. Ceny předplacených kuponů pro Prahu zůstávají stejné jako dosud.

Změny pro řidiče: zdravotní prohlídky, autonomní řízení, průkaz pro začátečníky i zdražení

27. 12. 2025 | Petr Kučera

Změny pro řidiče: zdravotní prohlídky, autonomní řízení, průkaz pro začátečníky i zdražení

Méně byrokracie, více služeb online, pravidla pro samořiditelná auta, nové dálnice, ale i další zdražení dálničních známek. Projděte si, jaké hlavní změny přináší začátek roku 2026... celý článek

Speciál FKIZimní příběh