Nové omezení na palubě letadel. Lufthansa zakázala používání powerbank

Půl milionu lidí letos končí platnost řidičáku. Už nemusí na úřad
15. 1. 2026 | Petr Kučera | 1 komentář
Víc než 557 tisícům řidičů skončí v průběhu letošního roku platnost řidičského průkazu, připomnělo dnes ministerstvo dopravy.
Zdroj: Shutterstock
Letecká skupina Lufthansa zakázala používání powerbank na palubách svých letadel. Během letu je tak cestující nesmí používat k nabíjení ani je připojovat k palubním zásuvkám.
Opatření se týká všech aerolinek ze skupiny, to znamená kromě Lufthansy i leteckých společností Swiss, Austrian Airlines či Brussels Airlines. Cílem rozhodnutí je zvýšit bezpečnost na palubě v souladu s doporučeními mezinárodních leteckých úřadů.
Cestující můžou mít tato nabíjecí zařízení u sebe či v příručním zavazadle maximálně dvě. Nesmí je ale umístit do úložného prostoru nad hlavou (to se týká i e-cigaret), pouze do kapsy v sedadle nebo do zavazadla pod nohy. Do odbaveného zavazadla pak powerbanky a e-cigarety nesmí vůbec.
Powerbanky s kapacitou mezi 100 Wh a 160 Wh navíc musí být předem schváleny leteckou společností. Schválená zdravotnická zařízení mají výjimku.
Lithium-iontové baterie jsou známé svou nestabilitou. Pokud jsou vystaveny vysokému tlaku nebo extrémním teplotám, což jsou podmínky, které mohou nastat během letu, rizika spojená s jejich selháním se zvyšují.
Podobné omezení powerbank na palubě už v minulosti zavedly i Qantas, Emirates, Cathay Pacific nebo Singapore Airlines.
