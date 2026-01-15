Půl milionu lidí letos končí platnost řidičáku. Už nemusí na úřad

Víc než 557 tisícům řidičů skončí v průběhu letošního roku platnost řidičského průkazu, připomnělo dnes ministerstvo dopravy.
O nový řidičský průkaz je možné žádat tři měsíce před koncem platnosti. Na internetovém Portálu dopravy si lze nastavit notifikaci, která na blížící se konec dokladu upozorní. Běžná výměna řidičského průkazu je zdarma a trvá do dvaceti dnů. Zájemci o zrychlené vydání do pěti pracovních dnů zaplatí 700 korun.
Už od poloviny roku 2021 lze požádat o vydání řidičského průkazu přes internet v případě, že končí platnost toho dosavadního, případně došlo k jeho ztrátě či odcizení. Od ledna 2026 je možné online požádat také o první řidičské oprávnění nebo o rozšíření toho dosavadního.
Ve všech případech už není potřeba chodit na úřad ani kvůli vyzvednutí hotového průkazu. Zájemci mohou požádat o jeho doručení do výdejního boxu Balíkovny nebo na výdejní místo Balíkovny, poplatek je 100 korun. Pro náhradu dosavadních průkazů tato možnost existuje od poloviny roku 2025. „Tuto službu využívají tisíce řidičů měsíčně,“ říká mluvčí ministerstva František Jemelka.
Kdo bude chtít žádat osobně na úřadě nebo si tam pak průkaz osobně vyzvednout, má takovou možnost i nadále.
V Česku není od ledna 2024 potřeba vozit platný průkaz u sebe. Kontrola může proběhnout prostřednictvím vzdáleného přístupu do registrů. „Evropská legislativa ale stále nařizuje řidičák jednou za deset let vyměnit a v rámci členských států je řidič povinen tímto dokladem prokazovat oprávnění auto řídit,“ vysvětluje Jemelka.
„Pro cesty do zahraničí, zvláště mimo EU, je stále třeba mít platný fyzický doklad u sebe,“ zdůrazňuje mluvčí.
V České republice je teď celkem 6 122 546 platných řidičských průkazů lidí, kteří mohou řídit a nemají platný zákaz řízení nebo blokaci řidičského oprávnění.
Petr Kučera
