Konec padesátky v centru Říma. Město zpomaluje řidiče jako Paříž či Brusel

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 15. 1. 2026
Zdroj: Shutterstock

Italský Řím se stal další evropskou metropolí, která prudce snížila rychlostní limit. Nově platí 30 km/h v širším historickém centru, které pokrývá zóna s omezenou dopravou ZTL. Omezení rychlosti vstupuje v platnost ode dneška. Původně na ulicích platila „padesátka“.

Cílem je podle agentury Reuters přimět tamní obyvatele, známé svou riskantní jízdou, zpomalit ve snaze omezit nehodovost a znečištění. 

„Tyto silnice odrážejí město postavené pro auta, které již neexistuje,“ řekl deníku Corriere della Sera římský radní pro dopravu Eugenio Patane. „Nižší rychlost zachraňuje životy,“ dodal s odkazem na data, podle nichž hraje nepřiměřená rychlost roli v 7,5 % dopravních nehod ve městě.

Krok Říma následuje příklad evropských hlavních měst, jako jsou Londýn, Brusel, Paříž a Helsinky, která již omezení v ulicích zavedla, v některých případech i navzdory silnému odporu motoristů.

V severoitalské Boloni klesl počet dopravních nehod o 13 % a počet úmrtí se snížil o přibližně 50 % během roku poté, co se město v lednu 2024 stalo prvním velkým centrem v zemi, které rychlostní limit 30 km/h zavedlo.

Římský starosta Roberto Gualtieri od svého zvolení v roce 2021 zvýšil také počet instalovaných rychlostních radarů a vyzval obyvatele, aby omezili svou závislost na soukromých vozech.

Patnáct minut rozhoduje. Žebříček nejdochvilnějších aerolinek světaPatnáct minut rozhoduje. Žebříček nejdochvilnějších aerolinek světa

Italský nejvyšší soud v listopadu rozhodl, že lidé žijící u přetíženého městského okruhu mají nárok na odškodné ve výši 10 000 eur, tedy přes 240 tisíc korun, za vystavení nadměrnému hluku a znečištění jemnými částicemi. Podle místních úřadů se očekává, že nižší rychlostní limit sníží hlukovou zátěž v centru Říma přibližně o dva decibely.

Itálie se dlouhodobě snaží ulevit přetíženým městům kombinací zákazů, omezení a technických řešení. Hlavní roli hrají zmíněné zóny ZTL, tedy oblasti s omezeným vjezdem. Ve městech jako Milán nebo Turín už nejde jen o historická centra. Nově sem nesmí ani dieselová auta s normou Euro 5 a starší.

Benátky zpoplatnily jednodenní turisty starší 14 let vstupným 5 euro platným v hlavní turistické sezoně (od dubna do července). Velké výletní lodě mají do historických kanálů úplně zavřeno. 

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

