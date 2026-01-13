Peníze.cz
Patnáct minut rozhoduje. Žebříček nejdochvilnějších aerolinek světa

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 13. 1. 2026
Zdroj: Shutterstock

Analytická společnost Cirium v lednu zveřejnila nový žebříček nejdochvilnějších leteckých společností světa pro rok 2025. Prvenství v něm už podruhé obhájila mexická aerolinka Aeromexico.

Cirium při sestavování žebříčku sleduje hned několik faktorů. Klíčová je samozřejmě včasnost příletů a celkový počet uskutečněných letů. Za včasný let je považován takový spoj, který k příletové bráně dorazí do 14 minut a 59 sekund oproti plánovanému času.

To ale samo o sobě nestačí. Analýza hodnotí i to, jak dobře se společnost dokáže vypořádat se složitým globálním provozem a jestli si vysoký standard udrží po celý rok. Klíčovým faktorem je také to, jak efektivně zvládá nečekané problémy a jaký dopad to má na samotné cestující.

Vítězná Aeromexico dosáhla v roce 2025 přesnosti příletů 90,02 %. Od roku 2009, kdy Cirium tento žebříček sestavuje, je teprve druhou aerolinkou, která dokázala globální prvenství obhájit. Společnost v uplynulém roce odbavila 188 859 letů ve 23 zemích.

V těsném závěsu za vítězem se umístily letecké společnosti Saudia (86,53 %) a SAS (86,09 %). Rozdíl mezi prvním a třetím místem činil pouze 3,93 procentního bodu. Podle analytiků to odráží zvyšování provozních standardů v celém leteckém odvětví.

Nejpřesnější letecké společnosti světa (2025)

PořadíLetecká společnostPřesnost příletůCelkový počet letů
1.Aeromexico (AM)90,02 %188 859
2.Saudia (SV)86,53 %202 864
3.SAS (SK)86,09 %249 674
4.Azul (AD)85,18 %304 625
5.Qatar Airways (QR)84,42 %198 303
6.Iberia (IB)83,52 %188 447
7.LATAM Airlines (LA)82,40 %580 707
8.Avianca (AV)81,73 %266 921
9.Turkish Airlines (TK)81,41 %421 087
10.Delta Air Lines (DL)80,90 %1 800 086

V Evropě titul obhájila španělská Iberia Express s přesností letů 88,94 %. Je to pro ni již třetí vítězství v řadě. V Severní Americe už pátý rok po sobě zvítězila Delta Air Lines (80,90 %).

V regionu Latinské Ameriky potvrdila svou dominanci společnost Copa Airlines s přesností 90,75 %. Pro tohoto dopravce jde již o jedenácté vítězství, čímž se stal historicky nejúspěšnější leteckou společností v historii žebříčku společnosti Cirium.

V regionu Asie a Tichomoří se poprvé staly vítězem Philippine Airlines (83,12 %) a na Středním východě a v Africe v dochvilnosti dominuje jihoafrická Safair (91,06 %).

Nejpřesnější aerolinky v Evropě (2025)

PořadíLetecká společnostPřesnost příletůCelkový počet letů
1.Iberia Express (I2)88,94 %37 119
2.SAS (SK)86,09 %249 674
3.Austrian Airlines (OS)83,74 %124 457
4.Iberia (IB)83,52 %188 447
5.Virgin Atlantic (VS)83,45 %26 359
6.Icelandair (FI)83,23 %39 425
7.Vueling (VY)82,20 %228 611
8.Turkish Airlines (TK)81,41 %421 090
9.Norwegian (D8/DY)80,96 %150 784
10.Finnair (AY)79,67 %116 652

Speciální ocenění za rok 2025 získaly blízkovýchodní Qatar Airways. Ocenění má podle Cirium reflektovat hladký provoz při obrovském objemu letů: dopravce z katarského Dauhá totiž loni udržel přesnost 84,42 % u více než 198 303 letů napříč šesti kontinenty.

Jak se mění cestování po Evropě: Konec papíru, přísné zákazy i dražší lyžováníJak se mění cestování po Evropě: Konec papíru, přísné zákazy i dražší lyžování

„Platinové vítězství Qatar Airways je mimořádně významné, protože dokazuje, že i velký síťový dopravce může létat včas na šesti kontinentech, a to i při provozování jedné z nejsložitějších sítí letištních uzlů na světě,“ uvedl šéf společnosti Cirium Jeremy Bowen.

„Podobně i jedenácté vítězství společnosti Copa v Latinské Americe a pátý úspěch Delty v řadě v Severní Americe odráží dlouhodobé soustředění na kvalitu provozu, kterým se lídři trhu jasně odlišují od své konkurence,“ dodal Bowen.

Novinkou je cena za „největší zlepšení“, kterou získala britská Virgin Atlantic. Ta dokázala meziročně zvýšit svou dochvilnost o 9,44 procentního bodu (ze 74,02 % v roce 2024 na 83,45 % v roce 2025). Ocenění je podle autorů žebříčku nastaveno tak, aby odměňovalo skutečné zlepšení provozu, nikoliv jen zotavení ze špatných výsledků v minulosti.

A jedeme dál!

Ilustrační obrázek
Shutterstock

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech.

