MHD v Praze zdražuje. Je tu ale nový způsob, jak neplatit zbytečně víc

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 30. 12. 2025
Zdroj: DPP

Jednorázové a krátkodobé jízdenky v pražské městské hromadné dopravě od začátku roku 2026 zdražují. Ceny předplacených kuponů pro Prahu zůstávají stejné jako dosud.

Cena půlhodinové jízdenky se zvyšuje z dosavadních 30 Kč na 36 Kč v elektronické podobě a na 39 Kč v papírové. Jízdenka na 90 minut zdražuje z předchozích 40 Kč na 46 Kč v elektronické podobě a na 50 Kč v papírové.

Novinkou je tedy sleva při elektronickém nákupu jízdenky. V Praze to znamená jen nákup přes mobilní aplikaci (PID Lítačka). Na rozdíl od některých jiných měst a krajů se nepočítá se platba kartou v automatech uvnitř vozů, protože v nich cestující stále dostane jízdenku v papírové podobě.

Zdražení se týká i celodenních (24hodinových) nebo třídenních (72hodinových) jízdenek, zavazadel nebo psů. Nejvýrazněji – na dvojnásobek dosavadní ceny – se zvyšuje jízdné v autobusech Airport Express.

„Aby mohli cestující kupovat jízdenky v mobilní aplikaci PID Lítačka i po 1. lednu 2026, je potřeba mít nainstalovanou její aktualizovanou verzi. Většině uživatelů se aplikace aktualizuje automaticky. Doporučujeme si to ale zkontrolovat,“ upozorňuje pražský dopravní podnik.

Zdražení MHD Praha

Zdražení jízdenek od ledna 2026. Zdroj: ROPID

Zdražení MHD Praha SMS jízdenka

Zdražení SMS jízdenek od ledna 2026. Zdroj: ROPID

Staré jízdenky nebude možné od 1. ledna 2026 využít. Dají se ovšem vrátit za plnou cenu. Do maximálního kusu pěti papírových jízdenek od jedné hodnoty je od 2. do 31. ledna vykupují všechna prodejní místa Dopravního podniku hl. m. Prahy (kromě Infocenter). Nad pět kusů je výkup možný jen na centrálním dispečinku v ulici Na Bojišti. Od února do konce června pak bude možné vracet papírové jízdenky jen na centrálním dispečinku.

Cena za nepoužité elektronické jízdenky v aplikaci Lítačka se lidem vrátí automaticky na účet, není potřeba o to žádat. „Pokud aplikaci používáte bez registrace a platba se vám nevrátí do konce února 2026, obracejte se prosím výhradně na podporu aplikace na adrese info@pidlitacka.cz. Do zprávy uveďte identifikaci jízdenky a číslo bankovního účtu,“ upřesňuje dopravní podnik.

Od Nového roku se zároveň v Praze zvyšují pokuty za jízdu načerno. Přirážka k jízdnému stoupne na 2000 Kč z dosavadních 1500 Kč. Při platbě na místě se pokuta snižuje na 1200 Kč (dosud byla 1000 Kč), při platbě do 15 dnů na 1500 Kč (dosud 1000 Kč). Kdo prokáže předplatné až zpětně, zaplatí stejně jako dosud 50 Kč.

Jízdné zdražuje také ve Středočeském kraji – až o 30 % u papírových a až o 20 % u jízdenek v mobilní aplikaci PID Lítačka. Na rozdíl od Prahy však zdražují také dlouhodobé kupony pro vnější tarifní pásma – opět o přibližně 30 % (papírové) a 20 % (elektronické).

Podrobný přehled změn a slev najdete na webu PID

