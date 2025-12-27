Změny pro řidiče: zdravotní prohlídky, autonomní řízení, průkaz pro začátečníky i zdražení

Nové dálnice v Česku. Podívejte se, kde pojedete rychleji
17. 12. 2025 | Petr Kučera
V tomto týdnu se otevírá skoro 50 nových kilometrů dálnic. Kde všude letos přibyly a kde začnou fungovat v příštím roce? Tady je přehled.
Věková hranice pro povinné lékařské prohlídky u řidičů se zvyšuje na 70 let. Podle dosavadních pravidel musí řidiči na první prohlídku v 65 letech, podruhé v 68 letech a poté každé dva roky. Od ledna 2026 stačí jít na prohlídku poprvé v 70 letech, poté zůstává dvouletý interval.
Zároveň postupně skončí povinnost mít u sebe ve vozidle zdravotní posudek v papírové podobě. Od ledna budou lékaři příslušné posudky vytvářet elektronicky, aby mohlo dojít k propsání do příslušných registrů.
Řidič, který od roku 2026 absolvuje povinnou lékařskou prohlídku, nebude muset mít posudek fyzicky u sebe. Záznam bude dostupný v registru řidičů online. Posudky vydané před 1. lednem 2026 bude nutné stále vozit s sebou.
„Ten, kdo musí absolvovat pravidelnou lékařskou prohlídku ještě do konce roku 2025 v 65 nebo 68 letech, i nadále musí vozit posudek u sebe, lékaři je zpětně nebudou do systému ePosudků zapisovat. Na následující prohlídku půjdou takoví řidiči až v 70 letech,“ vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
Od ledna 2026 začíná v Česku platit první právní úprava provozu automatizovaných vozidel. „Konkrétně jde o takzvaný stupeň 3 automatizace, kdy řidič nemusí sledovat provoz, vozidlo řídí samo a řidič přebírá řízení zpět na vyzvání systému. Na českých silnicích tím bude umožněno využívat funkci automatizovaných vozidel, například ‚dálničního autopilota‘,“ říká mluvčí ministerstva.
Změny se týkají definice řidiče, jeho odpovědností, převzetí řízení, registru vozidel a možnosti policie ověřit, zda byl v daný moment systém aktivovaný.
„Konkrétně jde o vyloučení odpovědnosti řidiče i provozovatele v momentě, kdy vozidlo řídí samo a na řidiče se nevztahují pravidla provozu na pozemních komunikacích ani jiné povinnosti týkající se řízení vozidla. Řidič ani provozovatel nejsou odpovědní za přestupky, kterých by se případně vozidlo dopustilo v autonomním režimu; to je v takových situacích na výrobci,“ upřesňuje Jemelka.
„Naopak novou povinností řidiče je na výzvu převzít zpět řízení, na což musí být připravený, a zároveň má povinnost umožnit policii ověřit, zda vozidlo řídilo samo. Zavedena je obdobně i povinnost výrobců poskytnout policii a správním orgánům údaje o tom, zda vozidlo v určitém okamžiku řídlo samo. V rámci registru silničních vozidel nově bude vedený údaj o tom, že se jedná o automatizované vozidlo,“ dodává mluvčí.
Od poloviny roku 2021 lze požádat o vydání řidičského průkazu přes internet – ovšem jen v případě, že končí platnost toho dosavadního, případně došlo k jeho ztrátě či odcizení.
Od ledna 2026 bude možné online požádat také o první řidičské oprávnění. „Elektronicky bude moci žádost podat pouze osoba, která má na území České republiky trvalý pobyt, zdravotní posudek jí byl vydán digitálně a zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel absolvovala po 1. lednu 2026,“ upřesňuje František Jemelka.
Současně bude možné žádat také o rozšíření dosavadního řidičského oprávnění. Podmínkou je, že žadatel má řidičský průkaz vydaný v Česku.
Ve všech případech bude možné požádat (za poplatek) o doručení řidičského průkazu do výdejního boxu. Pro náhradu dosavadních průkazů tato možnost existuje už od poloviny roku 2025.
Kdo bude chtít žádat osobně na úřadě nebo si tam pak průkaz osobně vyzvednout, má takovou možnost i nadále.
Mluvčí zmiňuje také další novinku „Okamžikem udělení řidičského oprávnění je zápis v registru řidičů, následně lze už řídit. V případě udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění je tedy od 1. ledna 2026 nově možnost řídit po dobu jednoho měsíce bez řidičského průkazu, tj. už od okamžiku udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění (od zápisu do registru řidičů),“ říká Jemelka.
O provedení zápisu v registru řidičů musí být řidič informován – v případě elektronické žádosti e-mailem nebo SMS.
Už od roku 2024 nicméně není potřeba vozit řidičský průkaz u sebe ve vozidle. Platnost řidičského oprávnění si případná kontrola ověří digitálně.
Internetový Portál dopravy může od ledna 2026 nově využít i sedmnáctiletý žadatel o řidičské oprávnění skupiny B.
Zároveň může požádat o zápis mentora (před dosažením věku 18 let). Zapsat si bude moci až čtyři mentory. S využitím Portálu dopravy je přímo osloví, získá jejich souhlasy spolu se souhlasem zákonného zástupce a podá žádost o zápis buď spolu s žádostí o udělení řidičského oprávnění, nebo samostatně.
Zápis mentora bude možné elektronicky také zrušit.
Roční dálniční známka v Česku od ledna 2026 zdraží o 130 korun oproti letošku. Nově přijde na 2570 korun.
Kdo potřebuje novou známku hned během ledna nebo od začátku února, může si ji koupit ještě do konce roku 2025 a ušetřit. Začátek platnosti si lze totiž nastavit až do 30 dnů po nákupu.
Když třeba vaše dosavadní známka platí do 25. ledna 2026, můžete si novou s platností od 26. ledna koupit už od 27. prosince 2025 za letošní cenu.
Jednodenní známka zdraží o dvacet korun na 230 korun, desetidenní o deset korun na 300 korun, měsíční o dvacet korun na 480 korun.
Na konci roku 2025 se otevírají desítky nových kilometrů dálnic. Kde všude přibyly a kde začnou fungovat v roce 2026? Tady je přehled.
Portál dopravy rozšiřuje možnost využití digitálních plných mocí o možnost udělit oprávnění pro nakládání s konkrétními vozidly.
Digitální plné moci lze využít jak přímo v Portálu, tak osobně na úřadě, kde si úředník může po prokázání totožnosti zástupce ověřit v registru zastoupení, zda digitální plná moc existuje a je platná.
„Digitální plné moci lze udělit jak na dobu neurčitou, tak na vymezený časový úsek, měnit jejich platnost, ukončit či postoupit dalším osobám,“ dodává Jemelka.
Každý provozovatel motorového vozidla, které není trvale ani dočasně vyřazeno z registru, musí mít sjednáno povinné rušení.
„Tato povinnost se vztahuje jak na vozidla běžně užívaná, tak na ta, která stojí dlouhodobě odstavená. Výjimkou jsou pouze případy, kdy jsou registrační značky uloženy v depozitu,“ připomíná Andrea Brádlerová, mluvčí online srovnávací služby Rixo.cz.
„Vyhnout se povinnému ručení se nevyplácí. Kromě možné pokuty až 50 000 Kč hrozí také povinnost hradit příspěvek do Garančního fondu České kanceláře pojistitelů,“ dodává mluvčí.
Denní sazby za každý den, kdy vozidlo není pojištěné, se od 1. ledna 2026 výrazně zvýší. „V průměru půjde o zhruba 30 procent. Konkrétní výše příspěvku se odvíjí od objemu motoru. U osobních automobilů se bude nově pohybovat mezi 81 až 109 Kč za den (oproti současným 30 až 93 Kč), u motocyklů pak mezi 6 až 32 Kč za den (nyní 4 až 25 Kč),“ upřesňuje Brádlerová.
